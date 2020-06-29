Парады Победы рассекретили ударный потенциал

Минобороны показало новую и модернизированную технику

Минобороны не перестает удивлять демонстрацией новинок, принятых в последнее время на вооружение. Парады в 28 городах-героях и местах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий, флотилий и армейских корпусов собрали более 2,4 тыс. единиц автомобильной, гусеничной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения.

От ретро до классики

Самыми популярными участниками большинства парадов по стране стали знаменитые танки Т-34–85. Именно эта машина считается одним из символов Победы и признана многими зарубежными специалистами лучшим танком Второй мировой войны. Еще из легендарных раритетов – система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В мурманском параде в колонне исторической техники прошел поднятый из Баренцева моря и отреставрированный американский танк Sherman Firefly. Около 4 тыс. таких танков поставили в СССР по программе ленд-лиза. Он имел боевую массу более 30 т, пушки калибра от 75 до 105 мм (в разных модификациях).

Особо широко историческая техника была представлена в Волгограде – знаменитые американские армейские автомобили «Виллис», один из первых советских внедорожников ГАЗ-69, грузовой автомобиль ЗИС-5 (известный как трехтонка) и тяжелый мотоцикл М-72, выпускаемый крупной серией в СССР с 1941 по 1960 год.

Среди другой исторической техники, замеченной 24 июня, – грузовик ГАЗ-АА (полуторка), советский армейский внедорожник ГАЗ-67, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и зенитная установка калибра 23 мм ЗУ-23, принятая на вооружение в СССР в 1960 году.

В Йошкар-Олинском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения впервые принял участие восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.

Ретротехника проехала и по Хабаровску. Кроме Т-34 и «Катюш» можно было увидеть тяжелый танк ИС-3, запущенный в серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны и не успевший принять участие в боях. Также в составе колонны проехала тяжелая самоходно-артиллерийская установка времен войны СУ-152, построенная на базе танка КВ-1 и вооруженная мощной 152-мм гаубицей-пушкой МЛ-20С.

От Арктики до техники спецназа

Безусловно, парад в Москве стал самым масштабным по количеству участников и техники. Всего – 216 единиц, из них более 20 демонстрировались впервые (см. «НГ» от 23.06.20). Но и, например, в столице Урала Екатеринбурге на улицу вышли механизированные колонны техники, окрашенной в цвета арктических подразделений. Это танки Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, снегоходы А-1, а также бронеавтомобиль «Тигр» соединений специального назначения Центрального военного округа. Были в колонне и разведывательно-дозорные вездеходы АМ-1. Они рассчитаны на мобильное передвижение по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях. Кстати, эти квадроциклы спецназа можно было впервые увидеть в Ставрополе и Уссурийске.

Широко была представлена техника спецподразделений и в Туле. В этом параде принимали участие бойцы Сил спецопераций Минобороны. Они проехались по центральной площади города на своей боевой технике, среди которой были электромотоциклы от концерна «Калашников», квадроциклы, багги BRP, автомобили Toyota Hilux и бронеавтомобили «Тигр-М СпН». Также была замечена новая бронированная разведывательная машина (БРМ) «Марс-2000» на шасси БТР-82. Это первое появление новинки на публике.

Но наибольший интерес вызвала новинка – бронеавтомобиль «Викинг». Ранее подобные автомобили использовались ЦСН ФСБ. За основу для «Викинга» была взята база КамАЗ-4911 Extreme, участвующего в знаменитых гонках «Дакар». Даже была информация, что на этапе проектирования и изготовления этих машин к тестам привлекались пилоты команды КАМАЗ-мастера. При массе в 19 т (полная – более 22) «Викинг» оснащается 17-литровым двигателем мощностью в 883 л.с. и механической коробкой передач ZF (16 передач). Машина оборудована специальной системой наблюдения за полем боя и обстановкой. Установленные по всему периметру видеокамеры позволяют всему экипажу следить за происходящим.

Ничто не забыто

В парадах участвовало много и советских боевых образцов. Так, в Чите можно было увидеть самоходную установку разминирования УР-77 «Метеорит». Она была создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя. Проще говоря, она делает то, что раньше вручную, рискуя жизнью, делали саперы. А за то, что после ее применения земля содрогалась от мощных взрывов, эту машину в войсках прозвали «Змей Горыныч».

На сегодняшний день УР-77 считается лучшей в мире системой дистанционного разминирования: представляет собой бронированный сварной корпус с двумя размещенными сверху пусковыми установками и необходимым для запуска оборудованием. Экипаж всего два человека – механик-водитель и командир. Ширина прохода, который делает УР-77, составляет около 6 м, а длина – до 100 м за один залп. И таких залпов у машины два. Ожидается, что в ближайшие годы «Змей Горыныч» получит новые, еще более мощные и эффективные заряды.

Активно участвует в парадах и техника Воздушно-десантных войск – БМД-4 и БТР-МДМ «Ракушка», буксирно-моторные катера БМК, а вот образцы механизированного спецоснащения войск РХБЗ – робот радиационной разведки РТК-05 и дымовая машина ТДА-3 – были задействованы впервые.

Недавно поступившие в войска арктические танки Т-80БВМ можно было увидеть в Мурманске, а Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками в Белогорске Амурской области.

Ударные секреты

В некоторых городах была замечена новая 122-мм реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Она пришла в Российскую армию на смену знаменитому «Граду» не так давно – в 2014 году. Другой вариант этой РСЗО более крупного калибра (300 мм) «Торнадо-С» (модернизированный «Смерч») впервые показали на московском параде. До этого внешний вид машины нигде не демонстрировался. Контракт на поставки этой системы и новых реактивных снарядов к ней был подписан на форуме «Армия-2016».

В Санкт-Петербурге можно было увидеть технику подразделений военной полиции – спецавтомобили УАЗ «Пикап» и «Лада Веста». А в Самаре – УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «КОРД» и бронеавтомобилями «Тигр-М СпН».

В составе парадной механизированной колонны, которая прошла в Новороссийске, были представлены мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», противокорабельные самоходные артиллерийские комплексы «Берег» и береговой комплекс разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит».

Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» можно было увидеть и в Калининграде. Всего там было 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Из новинок – дистанционно управляемый, роботизированный, дистанционно управляемый комплекс «Платформа-М». А еще тут можно было увидеть крупнокалиберные пушки «Гиацинт», артиллерийские самоходки «Гвоздика» и комплексы «Панцирь-С1».

Рекордное количество военной техники было и в Новосибирске – 76 единиц. Здесь в механизированной колонне провезли комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон». Именно в артиллерийские соединения Центрального военного округа в 2019 году впервые вошли отдельные подразделения беспилотной авиации. Они оснащаются подобными БЛА, которые предназначены для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS.

В беспилотном режиме

Еще одна новинка новосибирского парада, которая также тесто связана с беспилотниками, – самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С23 «Нона-СВК». Эта техника не так давно использовалась на учениях вместе с БЛА «Орлан-10». «Нона-СВК» успешно применялась в условиях горной местности, выполняя мортирную стрельбу по целям с дистанции от 7 до 10 км. Как отмечали потом военные, стрельба артиллерии производилась при углах возвышения более 45 градусов.

Кстати, новосибирский спецназ впервые прошел в парадном строю с новейшими автоматами Калашникова АК-12, которые поступили на вооружение в соединение специального назначения в конце марта 2020 года. Этот автомат нового уровня по сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения, а также эргономичностью.

В Волгограде военнослужащие прошли в современных комплектах боевого снаряжения «Ратник» с автоматами АК-74М. Здесь же среди множества техники можно было увидеть и совсем редкие образцы – 120-мм самоходные гаубицы «Хоста», противотанковый комплекс «Штурм-С» и ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ.

По Воронежу проехали новые машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80 и первый в Вооруженных силах РФ комплекс РЭБ «Палантин-А». Этот новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня в конце 2019 года поступил в войска Западного военного округа. Возможности его аппаратуры позволяют «ослепить» врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи.

В Смоленске впервые в составе колонны прошли комплексы противовоздушной обороны на гусеничном ходу «Тор» и «Бук». Также здесь можно было увидеть зенитно-ракетные комплексы «Оса», ПЗРК «Игла» и комплексы разведки «Аистенок».

Алексей Аксютенков

Алексей Алексеевич Аксютенков – военный журналист.