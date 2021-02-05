Калининградский синдром

Разработан очередной сценарий захвата российской территории

Калининградская область России стала костью в горле для натовского командования. В открытую никто из официального руководства альянса – ни Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, ни Главнокомандующий объединенными силами в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс – ни разу публично не заявляли о подготовке Североатлантическим блоком операции по захвату российского анклава. Хотя подозрительные полеты американских разведчиков Lockheed SR-71 Blackbird проходят довольно часто у его границ, а в последнее время воздушное пространство на траверзе области стали почему-то посещать и стратегические бомбардировщики В-52, то ли имитирующие ракетную атаку на военные объекты, то ли демонстрирующие, кто в балтийском небе хозяин. Ну а регулярные учения разнообразных натовских частей и подразделений у наших государственных рубежей стали обыденным явлением.

Бумага терпит

Ко всему этому недавно прибавились и скандальные публикации о разработке в натовских штабах сценариев захвата объединенными войсками НАТО российского анклава на берегу Балтийского моря. На днях мало кому известное издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), обнародовало концепцию внезапного удара Североатлантического альянса по Калининградской области.

Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных нести ядерные боеголовки (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер», хотя Искандер-М» – оперативно-тактический комплекс, стреляющий до 500 км, а системы малой дальности работают в диапазоне 500–1000 км). Кроме того, как утверждает автор, удар будет нанесен по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота. Будут уничтожены находящиеся в регионе зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», а также «российские войска в Калининграде». Цель всей этой операции – «обеспечение безопасности в странах Балтии и Сувалкинском коридоре».

Дался им этот Сувалкинский коридор?! 100-километровый лесной массив, проходящий по границе Польши и Литвы, который, как считают западные горе-эксперты, будет прорван в случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО, чтобы обеспечить проход из Белоруссии в Калининградскую область. Можно подумать, что в подобном случае наши войска обязательно станут действовать по разработанному в НАТО шаблону. Смешно!

Но авторы Over Defense не дают простора для юмора. Они утверждают, что основными факторами победы НАТО в гипотетическом конфликте в Калининградской области станут «скорость и внезапность». «Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», – говорится в статье. Для уничтожения «Искандеров» они рекомендуют использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов. Для нанесения непоправимого ущерба Балтийскому флоту, согласно публикации, могут использоваться норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. «В этом случае Балтийский флот России может быть ликвидирован в долгосрочной перспективе. Не способные выйти из Балтийска и уязвимые для артиллерийского огня корабли и портовая инфраструктура будут выведены из строя», – пишет издание.

А для ликвидации российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» предлагается задействовать реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta, наведение которых может осуществляться посредством беспилотников. «Ликвидация российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра открывает небо для воздушных ударов по силам, оказавшимся в калининградском котле, ликвидируя тяжелую технику и нанеся непоправимый урон оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей», – утверждается в публикации. Это будет «последний шаг к решительной победе в регионе и выполнению стратегической задачи – уничтожению оставшихся российских силовых элементов». «Любые действия, ослабляющие российские вооруженные силы в первые дни любого конфликта, могут иметь решающее значение для будущего войны в Центральной Европе», – заключает издание.

Белые нитки фантазий

Откуда такое внимание к Калининградской области? Дело, видимо, вот в чем. В стратегическом положении анклав как форпост, окруженный со всех сторон натовскими странами, представляет для Североатлантического альянса крепость в центре всей их военной инфраструктуры. Не покорив, не овладев этим неприступным редутом, они не имеют никаких шансов на малейший успех в гипотетической войне с нашей страной. Как говорится, близок локоть, да не укусишь. Отсюда и все эти нелепые сценарии и завывания европейских политиков, экспертов и аналитиков, особенно польских, которые не гнушаются никакой ложью, утверждая, что Калининградская область – самая милитаризированная в России. Этому противоречат даже зарубежные справочники.

Вот один из них – наиболее авторитетный и известный The Military Balance за 1992 год. По его данным, в Калининградской области в то время было 50 тыс. военнослужащих. Одна общевойсковая армия – 11-я гвардейская Краснознаменная. Объединение включало в себя две танковые дивизии, две мотострелковые, плюс артиллерийскую дивизию. Две ракетные бригады, вооруженные комплексами Р-17 Scud. Бригаду РСЗО, вертолетный полк, 750 БМП, 600 танков и самоходных артиллерийских установок, 250 систем ПВО, авиационную дивизию (35 истребителей Су-27), корабли Балтийского флота, а также бригаду морской пехоты.

Сейчас на территории Калининградской области всего один армейский корпус – тоже 11-й, видимо, в память расформированной в 90-х годах прошлого века армии. В него входят пять бригад: 79-я мотострелковая, 152-я ракетная, 244-я артиллерийская, 336-я морской пехоты, 25-я береговая ракетная, 7-й мотострелковый и 11-й танковый полки. На их вооружении имеется 12 ПУ ОТР «Искандер», 4 ПУ береговых ПКР «Бал», более 100 танков Т 72, более 200 БМП 2, до 150 БТР 80/82А, более 200 МТЛБ, до 60 САУ 2С9, 2С23 «Нона», 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», до 50 буксируемых орудий 2А36 и 2Б16, 24 миномета 2С12, до 40 РСЗО БМ 21 «Град», до 30 ЗРК малой дальности «Стрела 10», ЗРПК «Тунгуска» и ЗСУ «Шилка». По-видимому, в ближайшее время 79-я мсбр, 7-й и 11-й полки объединятся в мотострелковую дивизию. Также в анклаве есть части и корабли Балтийского флота, авиационная база и подразделения ПВО. Плюс один из элементов системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ». Это примерно 30 тыс. военнослужащих.

Представляет ли армейский корпус, корабли и подразделения Балтийского флота, авиация Калининградской области угрозу своим соседям – членам НАТО, как об этом твердят в Брюсселе, Варшаве и Вильнюсе? Вопрос риторический.

Обратимся еще раз к сборнику The Military Balance, но теперь уже 2018 года. По данным этого издания, польская армия насчитывает 61 200 человек. В ее распоряжении 937 танков, среди которых немецкие Леопарды (250 штук), польские Рт-91, а также «ополяченные» советские Т-72. А еще 407 БТР и БРДМ, 1600 БМП-1, 427 122-мм «Гвоздик» и 152-мм «Акаций», 155-мм «Крабов». Около сотни атакующих и десантно-штурмовых вертолетов, семь эскадрилий Миг-29, F-16 C\D, Су-22. И опять же не считая польских ВМС, которые по своему составу значительно превосходят Балтийский флот. А еще тяжелой американской танковой бригады и других частей США, которые значительно усиливают польскую армию. Так что если противопоставить две группировки, то очевидно, кто кому угрожает и кто вписывается в страшилки-сценарии, которые один за другим публикуются в западных СМИ.

Страшен черт, пока его малюют

Но стоит ли нам, в том числе и жителям Калининграда и области, бояться прорыва системы ПРО/ПВО анклава, как об этом пишет еще один горе-аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий майор Шейна Прейзуотер, и захвата российской земли на побережье Балтийского моря, как об этом мечтает автор Over Defense, опираясь на данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA)? Мы его вспоминали в самом начале этого материала. Конечно же, нет.

Главное, о чем надо помнить всем тем, кто читает такие безумные сценарии и беспокоится о возможном военном конфликте вокруг Калининграда: анклав – неотъемлемая часть России. Его защита – дело не только группировки, размещенной на его территории, и Северо-западного военного округа, это задача всех Вооруженных сил, включая Ракетные войска стратегического назначения. В «Основах ядерной политики России», подписанных президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года, говорится: если на нас нападет государство или коалиция государств, обладающих ядерным оружием, то мы вправе превентивно применить свое ядерное оружие.

Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС.