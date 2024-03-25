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РИА Новости

В России 1 апреля стартует проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА

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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В РФ 1 апреля стартует пилотный проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников стартует 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства.

"Цель (проекта. — Прим. ред.) <...> — создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов", — говорится в пресс-релизе.

Постановление об утверждении правил проекта подписал премьер Михаил Мишустин.

"Пилот" будут проводить до конца 2029 года на базе Университета Национальной технологической инициативы — 2035.

Планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей.

Соавторами выступят эксперты ассоциации предприятий индустрии БАС "Аэронекст" и сотрудники АНО "Агентство развития профессионального мастерства. Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг окажут методическую поддержку.

После окончания обучения слушатели будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.

Как заявлял в конце декабря в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко, модули по проектированию, разработке, производству и эксплуатации беспилотников включат в 140 образовательных программ до 2030 года.

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Минпромторг РФ
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