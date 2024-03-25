СМИ: страны ЕС предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине

При этом сами пенсионные фонды не представляют, каким образом это должно происходить, отметил портал EUobserver

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Некоторые страны ЕС предлагают пенсионным фондам и страховым компаниям активно инвестировать в оборонный сектор, чтобы западные союзники могли нарастить помощь Киеву. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на источники.

"Цель - стимулировать инвестиции в оборону таким образом, чтобы не только правительства оплачивали расходы", - указал неназванный европейский дипломат. Портал отметил, что подобную идею поддержали несколько стран, включая Германию и Нидерланды.

Представитель министерства обороны Нидерландов в комментарии EUobserver пояснил, что "рассматриваются различные варианты увеличения инвестиций в оборонный сектор", чтобы "быстро нарастить производство по всей цепочке поставок".

Однако сами пенсионные фонды пока не представляют, каким образом это должно происходить. "Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки", - сказал порталу представитель нидерландского пенсионного фонда ABP. "Мяч - на стороне правительства", - заключил он.

19 марта глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.

Ранее Еврокомиссия официально признала, что ЕС не смог выполнить данное Украине обещание поставить 1 млн артиллерийских снарядов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года. Реально поставить удалось чуть более полумиллиона снарядов. В то же время Еврокомиссия объявила, что европейская промышленность в январе вышла на уровень производства 1 млн снарядов в год, потому до конца года Киев "точно получит" миллион снарядов от ЕС.