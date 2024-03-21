Запад теряет самообладание. Россия это предвидела и готова ему ответить (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: Запад поднимает ставки в борьбе с Россией и обостряет украинский конфликт

Путину нужно, чтобы Запад первым потерял самообладание и начал накалять обстановку на Украине, утверждает автор статьи для GN. Именно так и происходит. Теперь у России есть полное право на жесткий ответ, хотя и не обязательно агрессивный. Главное, что он будет спровоцированным, говорится в статье.

Зоран Метер

В прошлом месяце в Москве "с глазу на глаз" побеседовали российский президент Владимир Путин и Сергей Караганов, и тема их беседы была более чем интригующей. О ней чуть позже в статье, а сначала я бы хотел рассказать, кто такой Сергей Караганов, который широкой общественности почти не известен.

Сергей Караганов является, пожалуй, самым известным российским геополитическим аналитиком, высоко оцененным западными экспертными кругами (в свое время, при Борисе Ельцине, на рубеже двух тысячелетий он даже работал в Вашингтоне, где, в том числе, поддерживал связи с некоторыми влиятельными американскими аналитиками близкими к Белому дому), хотя сегодня, когда отношения между Россией и Западом разорваны, западные СМИ если и упоминают его (очень редко), то неизменно называют человеком с ультраправыми и вообще радикальными взглядами.

Но лично я отнес бы его к аналитическим реалистам (его воззрения соответствуют американской школе аналитического реализма, но имеют российские особенности, и я объясню какие чуть позже) и, безусловно, к российским патриотам, что само по себе не грех, как и везде в мире, если патриотизм не переходит в ригидный национализм и шовинизм.

Другое дело, что в США влиятельные представители местного реализма уже давно, как минимум лет десять, отодвинуты средствами массовой информации на периферию. СМИ отдают предпочтение аналитическим идеологам, которые относятся к центральному течению – мейнстриму – и которые в своих оценках ориентируются (с моей точки зрения, зря, что подтверждает нынешняя ситуация в мире) на заданные цели американской внешней политики, подчиняя им все. Реалисты делают наоборот и сначала изучают международную обстановку, какой она есть, учитывая, в том числе, национальные интересы главных конкурентов Соединенных Штатов Америки. На этой основе они стараются найти наиболее удобные возможности для достижения американских национальных интересов в максимальной степени, учитывая при этом так называемые красные линии противников во избежание вероятных непосредственных конфликтов с ними, которые обернулись бы трагедией для всех.

Создатель российской стратегии Go East

Сергей Караганов — автор стратегии российского разворота на Восток, поворота к Китаю и создания евразийского блока. Что интересно, Караганов говорил о необходимости такого разворота еще более двух десятилетий назад, вернувшись из Вашингтона, когда, по его словам, он понял, что попытки выстроить равноправные партнерские отношения между Россией и США иллюзорны. Причем иллюзиям предается, в первую очередь, Москва, поскольку у Соединенных Штатов Америки всегда будет на нее зуб.

Но в то время стратегию разворота на Восток, предложенную Карагановым, то есть Go East, Владимир Путин не оценил, так как, вероятно, сам поддался описанной иллюзии. Кстати, не так давно Владимир Путин признался в этом. Стратегию российского разворота на Восток он принял, только осознав суровую реальность после переворота на Майдане в 2014 году и введения жестких западных санкций против Российской Федерации из-за присоединения Крыма в 2015 году. Но это уже была лишь реакция на внезапные перемены, которые шокировали российское государственное руководство, хотя там и раньше хорошо понимали, что Запад мечтает втянуть Украину в свою сферу интересов. Запад никогда не скрывал своих желаний, и так продолжалось практически с момента обретения Украиной независимости от СССР в 1991 году.

Тем не менее Москва не верила, что Вашингтон пойдет на столь радикальные меры, как революция, учитывая сильнейшее российское влияние на Украине, давние экономические и другие связи, а также большое количество русского и русскоговорящего населения. Москва думала, что Запад осознает, что Украина для нее — "красная линия" и что Россия просто не может сложа руки наблюдать за реализацией подобного сценария. Действительно, так оно и было, но Запад считал, что Россия слишком слаба и нерешительна, чтобы воспротивиться происходящему "мягкой" или "жесткой" силой. Сегодня мы пришли к тому, к чему пришли, и стоим на грани непосредственного конфликта двух ядерных сил, России и НАТО. Вот и вся правда, если говорить вкратце.

Караганов выступал за российскую интервенцию с самого начала

Но давайте вернемся к Караганову, который считается истинным знатоком американского "глубинного государства". Он утверждает, что США давно понимают: им не сломить Китай, предварительно не сломив Россию, которая его подстраховывает. Поэтому сейчас США поставили все карты на победу Украины и не собираются прямо нападать на Китай, потому что не обладают для этого потенциалом.

Но, как утверждает российский аналитик, американская стратегия слома России обречена на провал, хотя Караганов и признает промахи российских спецслужб, которые привели к нынешнему сложному сценарию украинского вооруженного конфликта. По мнению Караганова, боевые действия Российская Федерация могла начать еще в 2019 году или самое позднее в 2020 году, как и в 2014 году, когда в Киеве произошла революция. Хотя тогда, вероятно, недоставало психологической подготовки, да и оперативных военных планов для такой операции тогда не существовало. Тем не менее Сергей Караганов сейчас считает, что российская вооруженная интервенция была и остается необходимой, и ее следует довести до конца.

Встреча Путина с Карагановым

Что касается упомянутой встречи в Кремле, то ее участники беседовали о российской ядерной доктрине. Тут я должен отметить, что Сергей Караганов, профессор и декан известного московского университета, — один из ведущих российских специалистов по ядерному оружию и российской ядерной стратегии, и к его мнению многие прислушиваются. Но не секрет, что в последние годы Сергей Караганов активно выступает за снижение порога применения российского ядерного оружия, прописанного в нынешней ядерной доктрине, о которой я уже не раз упоминал.

Именно это и послужило темой для разговора в Кремле. Не удивительно, ведь Сергей Караганов не одинок в своем мнении, и в России с ним согласны представители не только экспертного, но и широкого сообщества, граждане, которые почти с самого начала российской спецоперации на Украине ждут более решительных шагов. В аналитических, медиа- и высших политических кругах о них говорят постоянно, зная, что и на Западе эти возможности осознают.

Однако Владимир Путин не согласился с предложением Караганова, хотя и внимательно выслушал его. Российский лидер полагает, что нынешняя ядерная доктрина вполне годится для защиты жизненно важных интересов страны. Иными словами, он считает, что Россия в состоянии добиться своих целей на Украине конвенциональными средствами, применяя самые современные виды вооружений, за исключением ядерных (гиперзвуковое, лазерное и так далее). Применение ядерного оружия на Украине если и не приведет к ядерной войне с США (в международных экспертных кругах на этот счет есть самые разные мнения), то, безусловно, вызовет осуждение международного сообщества. Особенно неприятно для России было бы услышать осуждение от важнейших стран глобального Юга, от которых она теперь очень зависит после разрыва почти всех связей с Западом, за исключением дипломатических, хотя и это исключить нельзя, пусть шансы и невелики.

Сейчас Владимир Путин хочет, а судя по всему у него это хорошо получается, чтобы Запад первым начал терять самообладание и пошел бы на шаги, которые способны резко накалить обстановку на Украине. Затем мог бы последовать жесткий ответ Российской Федерации, хотя и не обязательно агрессивный, но главное, спровоцированный.

Макрон не отказывается от идеи отправить войска на Украину?

Запад, возможно, действительно теряет самообладание после провала украинского летнего контрнаступления в прошлом году, недавних российских успехов (взятия укреплений Авдеевки) и перехода инициативы полностью в руки россиян на протяжении всех 1200 километров фронта в преддверии выборов в США и Европейском Союзе. Это подтверждают несколько событий.

Две недели назад французский президент Эммануэль Макрон после саммита в Париже сказал, что не исключает вероятности отправить на Украину французские войска и силы НАТО, потому что нельзя допустить поражения Украины. Вскоре его резко осудили за это заявление представители самых важных западных государств, да и не важных тоже. Те заявили, что никогда не отправят свои войска на Украину. Но, что примечательно, Эммануэль Макрон не отказался от своей риторики, и повторил ту же мысль во время визита в Прагу. Кстати, там он нашел единомышленников в лице президента Чешской Республики и бывшего главы Военного комитета НАТО Петра Павла, а также премьер-министра Петра Фиалы.

Любопытно, что британский "Индепендант" пишет, что Эммануэль Макрон на прошлой неделе, после встречи с зарубежными лидерами, где обсуждалась помощь Украине, сказал, что российский военный прорыв в Киев или Одессу может послужить причиной для отправки французских сил на Украину.

Координатор партии Эммануэля Макрона "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар заявил британским СМИ, что "Макрон приехал взволнованным, а уехал еще более взволнованным" и что он готов отправить войска, если будет пробит фронт на одесском или киевском направлении.

Однако Париж уже успел дистанцироваться от его милитаристских заявлений. Так, французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что слова Макрона о возможной отправке войск на Украину якобы были неправильно истолкованы и что он "высказывал разные гипотезы, но не имел в виду отправку войск для участия в боях, как многие подумали".

Большой скандал в немецком государственном руководстве

Почти одновременно с заявлением Эммануэля Макрона в Германии разразился невиданный скандал. Произошла утечка сомнительного разговора между представителями высшего военного командования. Разговор якобы записали русские, которые и опубликовали его содержание. Речь там шла о поставках самых современных немецких крылатых ракет большой дальности "Таурус" Украине, хотя этому официально противится канцлер Олаф Шольц, и о том, сколько их требуется для разрушения Крымского моста и других объектов в глубине российской территории. Также участники беседы обсуждали, следует ли отправлять немецких специалистов на Украину.

Последовала резкая дипломатическая реакция Москвы, которая предупредила Берлин, что он "играет с огнем". В свою очередь, немецкий министр обороны Борис Писториус попытался снизить градус напряженности заявив, что военные беседовали, воспользовавшись обычным соединением (по его мнению, нужно расследовать, почему так произошло), и назвал всю эту историю российской информационной пропагандой, цель которой — посеять разлад между западными союзниками. Но Писториус не прокомментировал собственно содержание разговора, которое на самом деле куда важнее в геополитическом контексте, чем причина его утечки.

О том, что ситуация серьезная, свидетельствует и то, что вскоре канцлер Олаф Шольц подвергся сильнейшему давлению как внутри страны, так и за ее пределами. Оппозиционные силы обвинили его в беспомощности и трусости. Само руководство оппозиционного Христианско-демократического союза Германии даже откровенно призывает отправить "Таурус" Украине, буквально переняв риторику Макрона после конференции в Париже. Кстати, Эммануэль Макрон унизил там Шольца, правда, не назвав его имени, а витиевато намекнув, что некоторые европейские политики (Шольц) после начала конфликта вместо оружия начали отправлять Украине только каски и спальные мешки.

Но и это еще не все. Шольца все чаще критикуют и страны-союзницы. Так, не так давно Бен Уоллес, еще будучи британским министром обороны, резко раскритиковал Олафа Шольца, а с ним и Германию, которая не в состоянии сохранить в тайне то, о чем договариваются союзники. Он написал ни много ни мало, что если вы хотите, чтобы русские точно о чем-то узнали, расскажите об этом Германии.

Мало того, на прошлой неделе немецкий "Бильд", издание, склонное к "желтизне", после всех этих заявлений положил "вишенку на торт" (или подлил масла в огонь), написав, что немецкие политические и военные руководители глубоко озабочены вероятной слежкой, которую ведут за ними российские спецслужбы для сбора компрометирующих их материалов, в том числе интимного (сексуального) характера.

"Этот вопрос беспокоит политический Берлин после скандала с утечкой в СМИ телефонного разговора между руководителями бундесвера, а некоторых даже пугает (политиков и военных руководителей): что российские спецслужбы знают о немецких политиках и чиновниках министерств?" — задается вопросом автор немецкого издания.

Далее говорится, что российские спецслужбы, возможно, собирали компромат на членов немецкого правительства все последние годы. Немецкий военный эксперт Карл Масали считает, что российские спецслужбы "отлично подготовились" задолго до начала российской спецоперации на Украине.

Эммануэль Макрон хочет быть "ястребом"

Как бы там ни было, в свете описанного кажется, что французский лидер Эммануэль Макрон хочет преподнести себя собственной и европейской общественности как главного "ястреба" в отношениях с Москвой внутри Европейского Союза. Вероятно, он делает это с расчетом на французские и европейские выборы, мечтая о том, чтобы стать лидером Европейского Союза после того, как свой пост покинула влиятельная Ангела Меркель. Сейчас все видят, что Германия стремительно слабеет и теряет политическую стабильность.

Но всерьез как политика Эммануэля Макрона не воспринимают не только многие французы, но и политические круги в Европе и Соединенных Штатах Америки.

Так, Иво Даалдер, бывший представитель США при НАТО и исполнительный директор центра Chicago Council on Global Affairs, в своей статье, опубликованной в "Политико", пишет: "Эммануэль Макрон любит сбрасывать риторические бомбы. Вспомните, как он когда-то говорил о "смерти мозга" НАТО всего за несколько дней до встречи лидеров в Лондоне? Или как он призвал Запад "не унижать Россию" через три месяца после начала ее спецоперации на Украине? Каждое из этих заявлений вызвало удивление в правящих кругах Запада. (…) В прошлом году французский президент побывал в Братиславе непосредственно перед еще одним саммитом Североатлантического альянса и заявил там восточноевропейским политикам, что все это время они были правы насчет Владимира Путина и что Франция сейчас предпримет усилия для принятия Украины в НАТО. Конечно, он сделал это, хорошо понимая, что и Берлин, и Вашингтон не позволят этому произойти в ближайшее время… Французская военная помощь Украине на самом деле невелика, по крайней мере если сравнивать с немецкой. К настоящему времени Франция выделила 6,8 миллиардов евро, в том числе обещанные три миллиарда евро на 2024 год, а Германия отдала 17,7 миллиардов евро на прямую военную помощь за последние да года. Но Париж утверждает, что его вклад имеет большее значение, имея в виду, в том числе, ракеты большой дальности, которые Берлин отказывается отправлять Киеву. Тем не менее в общей сложности Париж прикладывает не так уж много усилий. (…) Учитывая, что финансирование Украины заблокировано в американском конгрессе из-за внутренних разногласий, Запад должен рассмотреть все варианты, в том числе ранее отвергнутые. Но делать это надо без огласки, за закрытыми дверями. "Бомбардировки" риторическими бомбами свидетельствуют о легкомыслии и мешают делу", — заключает Иво Даалдер в своей крайне нелицеприятной для Макрона статье.

Шольц хочет быть "миротворцем"

Канцлер Олаф Шольц отказывается отправлять "Таурусы" Украине, несмотря на растущее внутреннее и внешнее давление. Сторонники этого шага уверены, что даже после отправки "Таурусов" Москва сохранит прежнюю сдержанную позицию, как это бывало в случае поставок других западных вооружений и суровой реакции не последует. Однако Шольц, отказываясь, хочет взять на себя роль европейского миротворца.

Однако, как и в случае Макрона, многие, как в Германии, так и среди ее союзников, сомневаются, что он способен сыграть эту роль. Москва, в свою очередь, считает его слабаком, правда, по другим причинам, нежели западные критики, который прогибается под давлением американского президента Джо Байдена и который сумел в два счета уничтожить десятилетиями выстраиваемые российско-немецкие отношения, приносившие пользу, как считают в Москве, всей Европе. Символом слабости Шольца Москва считает подрыв российского газопровода "Северный поток", а точнее трех из четырех его веток, по которым дешевый российский газ поступал в Германию.

Америка вступает в крайне турбулетный период

Возможно, Владимир Путин обоснованно надеется на успех, выжидая, когда Запад начнет терять самообладание и первым резко обострит конфликт на Украине или хотя бы частично отступит в соответствии с российскими интересами. Ведь помимо описанных разногласий между европейскими союзниками мы видим и растущую напряженность внутри США, которые вступают в крайне турбулетный и неопределенный период накануне, а возможно и после, президентских выборов, назначенных на пятое ноября.

Не прекращается конфликт между Белым домом и Конгрессом, который отказывается поддержать бюджетное предложение Байдена еще с ноября прошлого года. На прошлой неделе произошли и другие важные события политического характера.

Неожиданная отставка Виктории Нуланд

Пятого марта Государственный департамент сообщил на своей официальной странице об отставке Виктории Нуланд, которая много лет проработала в этом ведомстве и еще недавно занимала пост заместителя Государственного секретаря США. Новость удивила политические и аналитические круги по всему миру по двум причинам.

Во-первых, это одна из влиятельнейших американских политиков из Демократической партии. Она супруга Роберта Кагана — "отца" американских неоконсов (неоконсерваторов, которые не имеют ничего общего с классическим консерватизмом, за исключением названия), влиятельной группы, состоящей из представителей обеих партий и доминирующей сейчас в так называемом глубинном государстве. Роберт Каган является главным идеологом американского либерального интервенционализма.

Во-вторых, Виктория Нуланд прославилась своей русофобской позицией и в 2014 году, будучи членом администрации Барака Обамы (его вице-президентом был Джо Байден), активно участвовала в украинской революции 2014 года. Широкой общественности Нуланд известна своей фразой, сказанной в телефонном разговоре с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом: "К черту ЕС!" Еще недавно Виктория Нуланд приезжала в Киев, где беседовала с украинским руководством о намерении Владимира Зеленского заменить популярного в народе и армии главнокомандующего Валерия Залужного (она якобы была против).

Отставка удивляет еще больше потому, что антироссийская стратегия и политическая риторика Байдена именно сейчас достигла пика, и потеря ее важнейшего протагониста, коим, несомненно, была Виктория Нуланд, поднимает массу вопросов, в том числе, о (не)успешности стратегии.

Госсекретарь Энтони Блинкен всячески нахваливает Викторию Нуланд после объявления о ее отставке, но факт в том, что он не оставил ее в своей команде. Как напоминает "Нью-Йорк Таймс", Виктория Нуланд провела большую часть прошлого года в должности исполняющего обязанности заместителя Государственного секретаря США после ухода на пенсию Венди Шерман. Нуланд считали "наиболее вероятным кандидатом для смены госпожи Шерман". Но "господин Блинкен выбрал Курта Кэмпбелла, в прошлом координатора по Индо-Тихоокеанскому региону при Совете нацбезопасности США. 6 февраля его кандидатуру утвердил Сенат", — пишет "Нью-Йорк Таймс". Далее в статье высказывается предположение со ссылкой на некоторых аналитиков о том, что назначение Кэмпбелла — это знак того, что "президент Джо Байден и Госсекретарь Энтони Блинкен считают американские отношения с Китаем своим приоритетом, несмотря на то, что российская спецоперация на Украине разрушила значительную часть внешней политики Байдена".

В этой связи лично я считаю, что к отставке Нуланд руку приложили влиятельные внутренние силы "глубинного государства", частью которого она сама и является. В игре явно нечто большее и важное, чем русофобия, которая не приносит желаемых результатов. Ее нужно либо усиливать (а это маловероятный вариант, так как трудно найти большего русофоба, чем Виктория Нуланд), либо менять в сторону более конструктивной политики Вашингтона в отношениях с Москвой, но Нуланд на это не способна.

На мой взгляд, возможно, что сама Нуланд, видя провал политики нанесения России стратегического поражения, сочла, что лучше всего сейчас покинуть "тонущий корабль", чем ждать, когда ее сместит другая администрация.

А о том, что корабль Байдена если не тонет, то как минимум опасно накренился, говорит и следующая важная новость из США.

Трамп обошел всех соперников и, вероятно, будет баллотироваться в президенты

В тот же день, когда пришла новость об отставке Виктории Нуланд, в США состоялись праймериз в 15 штатах и на одной американской территории — Американское Самоа. Этот день известен как Супервторник, когда в один день выбирается максимум делегатов-выборщиков от штатов от всех партий, которые на съездах по выбору кандидатов в президенты летом текущего года и примут окончательное решение об официальных кандидатах на президентских выборах.

Джо Байден, будучи единственным кандидатом от Демократической партии, легко прошел внутрипартийные выборы (у него не было конкурентов, за исключением нескольких неизвестных широкой общественности людей из рядов Демократической партии). А вот Дональд Трамп никак не мог избавиться от единственного оставшегося соперника в рядах Республиканской партии Никки Хейли, несмотря на ее тяжелые поражения на предварительных выборах во многих штатах, в том числе в ее родной Южной Каролине. Она не сдавалась, но наконец потерпела сокрушительное фиаско, после чего официально отказалась от гонки. Дональд Трамп одержал убедительную победу в 14 из 15 штатов, включая самые большие — Калифорнию и Техас, где насчитывается больше всего выборщиков.

Для Джо Байдена в этом деле хуже всего того, что сразу после объявления результатов Республиканская партия начала быстро сплачиваться вокруг Дональда Трампа, в том числе в Конгрессе, где Трамп долгое время пытался сломить сопротивление не симпатизирующих ему конгрессменов, которых было даже больше, чем его сторонников. Переломный момент наступил в середине ноября прошлого года, когда Трампу удалось добиться отставки спикера Палаты представителей США, умеренного республиканца Кевина Маккарти, который склонялся к договору с Байденом, и назначения ярого сторонника Трампа Майка Джонсона.

Сразу после объявления результатов выборов в Супервторник Джонсон заявил, что "готов немедленно начать сотрудничество с будущим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", поскольку Трамп, по словам спикера, воплощает то, что большинство американцев думают и требуют. Поэтому Конгресс займется, прежде всего, реальными внутренними американскими проблемами, как заявил Майк Джонсон, чьи слова, и в этом нет сомнений, меньше всех по душе Украине. (…)

Эскалация как спасение для Байдена?

Поэтому теперь многие считают, что Джо Байдену не остается ничего другого, как поднимать ставки в конфликте с Россией, резко обостряя украинский конфликт. Но именно этого, как я уже писал выше, и ждет Владимир Путин, ведь это полностью развяжет ему руки для реализации куда более жестких мер и применения оружия массового поражения. Получится, что применить такие вооружения его спровоцировали, например, ударив немецкими "Таурусами" по глубокому российскому тылу. При этом Владимир Путин понимает, что для русских в историческом контексте представляют немецкие удары, а в Европе об этом хорошо помнит разве что Олаф Шольц.

Джо Байден, быть может, и хочет эскалации, что подтверждает его жесткое выступление в Конгрессе в прошлый четверг о состоянии нации. В речи он раскритиковал Дональда Трампа, назвав его "величайшей угрозой для американской демократии" и человеком, который поддерживает агрессора Путина. Также Джо Байден напомнил слова Трампа о том, что "Владимир Путин может напасть и на членов Североатлантического альянса, если пожелает". Конечно, Трамп выразился несколько иначе, имея в виду тех членов альянса, которые не хотят выделять обещанные средства на совместную оборону. Но кого волнуют "нюансы", когда ставки столь высоки.

Чей корабль тонет?

Наконец, большая проблема для Джо Байдена — это падающие рейтинги согласно опросам, которые вызывают большую обеспокоенность в Демократической партии, поскольку выборы не за горами, хотя и за семь оставшихся месяцев еще многое может произойти. Но тенденции оставляют демократам мало надежд: популярность Дональда Трампа растет, а Джо Байдену не удается переломить ситуацию. (…)

Теперь Демократической партии предстоит серьезно поразмыслить, что ей предпринять, чтобы ее кандидат пришел в Белый дом еще на четыре года. Но дело не только в этом, а еще и в будущем самой партии. Ведь сейчас в американском обществе идет не только политическая, но и идеологическая война, и у проигравшей в ней партии не будет возможности оправиться от нокаута. Единственный шанс на это появиться, если проигравший подчинится победителю во всех стратегических сферах, начиная с внешней политики и заканчивая идеологией.

Корабль Джо Байдена, как я уже сказал в связи с отставкой Виктории Нуланд, опасно накренился в бурном море, возмущенном внутренней американской борьбой. Посмотрим, атакует ли его Дональд Трамп, уже накопивший за время предыдущего мандата опыт и желающий взять реванш и отомстить.