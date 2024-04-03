"Холодная война 2.0": вот во что перетечет конфликт на Украине (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: после урегулирования конфликта на Украине начнется новая холодная война

Конфликт на Украине быстро входит в переломную военно-политическую фазу, пишет GN. Рано или поздно он все-таки будет урегулирован. Однако учитывая, что США и ЕС еще долго не смогут рассматривать свои отношения с Россией как партнерские, после стабилизации конфликта начнется новая холодная война.

Зоран Метер

Две недели назад неожиданно с визитом в Киев приехал советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил поддержку Украине и заявил о необходимости увеличить помощь Запада этой стране, и США продолжат ее оказывать. Но трудно поверить, что речь в Киеве за закрытыми дверями шла только об этом, ведь делать подобные заявления можно и из Вашингтона.

Уже много сказано о недавних президентских выборах в России и убедительной победе Владимира Путина (87%) при рекордной явке избирателей (более 77%, а это максимум с момента образования современного российского государства после распада Советского Союза). Я только напомню, что таким образом Владимир Путин стал тем российским лидером, который правил самое продолжительное время за последние 200 лет, обойдя даже коммунистического диктатора Иосифа Сталина.

Запад еще до проведения объявил российские выборы недемократическими, указав на задавленную оппозицию и оппозиционные СМИ. Владимир Путин на это ответил, что, напротив, американские выборы нарушают демократические права и права человека, и напомнил о невиданном судебном преследовании Дональда Трампа, которое политически мотивировано, то есть ставится цель — помешать Трампу снова прийти к власти.

Действительно, трудно не согласиться с тем фактом, что демократические стандарты на российских выборах соблюдались условно, но тут следует принять во внимание, что Россия воюет не только с Украиной, но и с коллективным Западом, который оказывает военную и всяческую другую помощь Киеву. Пусть эта война официально не объявлена, о ней все чаще говорят высшие российские представители, включая самого Владимира Путина, и на Западе все больше тех, что говорит о том же (начиная с немецкого министра иностранных дел Бербок, которая сказала об этом еще в 2022 году в Париже, и заканчивая Эммануэлем Макроном, который недавно сказал, что не исключает отправку французских солдат на Украину, поскольку "Запад не может допустить победы России"). Поэтому российское государственное руководство сейчас точно не настроено на то, чтобы испытывать российскую демократию, и не беспокоится о том, нравится ли это или нет тем, с кем Россия воюет в самых разных сферах: военной, экономической, информационно-пропагандистской, идеологической и так далее.

Приходит время силы

Поскольку дипломатия сделала что могла (безуспешно), приходит время силы. В том числе в вопросе о замороженных российских государственных активах (около 300 миллиардов евро) в европейских, в основном бельгийских, финансовых институтах. Как известно, высшие структуры ЕС сейчас пытаются придумать какие-то юридические основания, чтобы конфисковать годовой доход (прибыли) с этих активов. Чуть ранее была отвергнута идея конфисковать российские активы ввиду сопротивления некоторых стран-членов ЕС. Конфискованная прибыль (около пять миллиардов евро в год), по замыслу Брюсселя, будет передана на помощь Украине, а в ответ Москва грозит суровыми мерами в отношении западного имущества в Российской Федерации. Как всем, кто вращается в мире экономики и бизнеса, известно, собственник активов одновременно является и собственником дохода от своих сбережений и никаких правовых механизмов для обоснования противоположного просто нет и никогда не будет. Ясно, что аргумент военной и политической силы сейчас остается единственным убедительным фактором, стоящим выше всех правовых норм и дипломатии.

Конфликт между Россией и США, а только он существенен, носит глубинный характер и не зависит от российских или американских выборов. Это, прежде всего, продукт американской долгосрочной внешнеполитической стратегии, попыток разрушить российскую независимость и заключить Россию в рамки, уготованные ей Вашингтоном. Так она больше никогда не смогла бы угрожать американским интересам в мире.

Этот курс во внешней политике в отношении России США взяли вскоре после распада Советского Союза. Правда, сначала США несколько колебались, как дальше быть с РФ. Сделать ее равноправным партнером или, воспользовавшись ее наивной верой западным обещаниям о новом более справедливом мире после холодной войны, попытаться полностью ее себе подчинить? Верх взял второй вариант, когда было принято решение расширять Североатлантический альянс на восток, и этот процесс начался во время администрации Билла Клинтона.

Этот структурный конфликт будет продолжаться еще долго, даже если в следующем году в Белом доме вместо Джо Байдена появится Дональд Трамп. С его приходом, по всей видимости, украинский вооруженный конфликт вскоре закончится, но потом последует длительный период холодной войны, дороже всех за которую будет расплачиваться определенно Европа. Ведь Дональд Трамп не пойдет на развал, то есть упразднение НАТО, а будет добиваться от каждого члена выполнения взятых на себя финансовых обязательств в отношении альянса. Продолжение риторики о российской угрозе для Европы будет выгодно Трампу, чтобы и впредь держать европейцев в кулаке, принуждая к послушности Вашингтону и, конечно, к закупке еще более продвинутых и дорогих американских вооружений.

Иными словами, с приходом Дональда Трампа к власти в геополитическом смысле ничего в американо-российских отношениях существенно не изменится. Однако в них может возобладать принцип "я тебя не трогаю, и ты меня не трогай", что в нынешней обстановке стратегической неопределенности и не плохо. Для возвращения отношений в норму потребуются глубинные изменения внутри американского центра принятия ключевых решений (не на выборах), а на это уйдут годы. Россия, в свою очередь, в последнее время заявляла, что готова к сотрудничеству, но теперь, как говорят в Москве, только на равноправных условиях. Учитывая, что нечто подобное для США и ЕС сейчас неприемлемо и еще долго не будет, ясно, что после стабилизации украинского кризиса, которая рано или поздно произойдет, в том или ином виде начнется холодная война 2.0.

Что делать с победой Владимира Путина на выборах?

Независимо от означенных недостатков российской демократии, победа Владимира Путина на выборах неоспорима. Тут даже не столь важно количество голосов на выборах, полученное им, сколько рекордная явка избирателей. Ведь если даже и можно заставить госслужащих и бюджетников, а также членов их семей пойти на выборы и проголосовать "правильно", то совершенно невозможно сделать это с обычными людьми, которые далеки от политических структур и выгодных мест. Обычный человек, живущий в своих четырех стенах, сам принимает решение о своем участии в выборах. И он это решение принял, вероятно, поверив призывам сверху о том, что в судьбоносный для страны момент врагам нужно показать национальное единство и сплоченность вокруг государственной власти и ее действий. В этом и есть правда, и больше ни в чем.

Именно поэтому западные стратеги, которые знали, что Владимир Путин победит, поскольку достойных противников у него не было, надеялись на низкую явку. Тогда можно было бы обоснованно заявить, что большинство или по крайней мере значительное количество российских граждан, отказавшись от участия в выборах, подтвердили свое несогласие с политикой Владимира Путина.

И тут для Запада возникла проблема, что делать дальше. Можно окончательно дистанцироваться от Владимира Путина и объявить выборы фарсом, не признав их результатов (это снизило бы уровень дипломатических контактов, доведя их до полного разрыва). Можно признать реальность и ограничиться лишь критикой недемократичности избирательного процесса. Именно так было до сих пор с начала путинской эры в 2000 году.

Высокая явка россиян смешала все карты. Первыми "на амбразуру" бросились немцы, чье Министерство иностранных дел заявило, что Германия не признает легитимность российских выборов и отныне не будет именовать Владимира Путина российским президентом. Однако прагматичные американцы повели себя куда сдержаннее и дальновиднее, чем послушные им немцы. США действительно очень резко раскритиковали российские выборы и победу Владимира Путина, но не заявили о том, что не признают их результаты. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что выборы не были свободными, но победа Владимира Путина — реальность.

Ничего удивительного. Вашингтон хорошо знает, что когда дело дойдет до переговоров по украинскому кризису, во главе Российской Федерации будет все еще стоять Владимир Путин, который получил новый мандат на шесть лет. Еще шесть лет войны и ожидания новых российских выборов, которые, возможно, приведут к власти новую, более желательную для Запада, фигуру, не выдержат ни Россия, ни Запад, не говоря уже об Украине. (…)

Итак, Западу придется считаться с Владимиром Путиным, пусть и нехотя. И главная причина — украинский вооруженный конфликт, в котором перспективы Киева становятся все хуже.

Украинский вооруженный конфликт

На прошлой неделе состоялась встреча стран-спонсоров Украины на американской базе в немецком Рамштайне. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у России есть военные успехи, но украинцы готовы продолжать сопротивление и уверяют, что способны предотвратить дальнейшее российское продвижение, то есть могут удержать нынешнюю линию обороны. Но для этого Запад должен отправить им еще больше оружия и боеприпасов, как заявил Ллойд Остин. Ждать американской помощи в размере 60 миллиардов долларов пока не приходится из-за несогласия Палаты представителей Конгресса. Но если они и будут разблокированы, по мнению многих аналитиков, Украине все равно достанется намного меньше, и основное бремя помощи Вашингтон сейчас перекладывает на Европейский Союз. Причина заключается совсем не в сложившихся обстоятельствах (разлад по линии Байден — Конгресс опять-таки в связи с грядущими президентскими выборами в США), а в стратегическом решении Соединенных Штатов Америки переключить фокус своего внимания на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы сдержать Китай. Основное бремя украинского вооруженного конфликта на свои плечи теперь придется взвалить Европейскому Союзу, и не все там этому рады, хотя вслух об этом не говорят. Ведь у Европы и без того хватает проблем в экономике и неопределенности в будущем.

Вообще после провала большого украинского контрнаступления в прошлом году западные военные специалисты подготовили для Киева новую стратегию, которая основана на укреплении существующих линий обороны и нанесении воздушных ударов по российской территории дальнобойными средствами, в том числе по Крыму и Черноморскому флоту. Так, британский "Таймс" написал 16 марта о визите в Киев британского министра обороны Гранта Шаппса и командующего британскими войсками Тони Радакина. Последний сообщил президенту Зеленскому о необходимости строить крепкие линии обороны и напомнил об успешных ударах по Крыму. "Тони Радакин уверен, что в 2024 году именно там Украина добьется успехов, так как удары по Крыму и уничтожение российских военных кораблей и подлодок дороже всего обходятся России".

Эти удары по глубокому российскому тылу уже наносятся, прежде всего, по НПЗ. К моменту написания статьи, пострадали уже пять российских НПЗ, а это ощутимый удар по российскому энергетическому сектору, и снижает экспорт российской нефти почти на пять процентов. В мире этим кое-кто не доволен, так как возможны перебои в поставках и рост цен на "черное золото", если эти удары продолжатся. Вашингтон утверждает, что он не поддерживает эти украинские удары. Кроме того, США призвали Киев прекратить их не только из-за роста цен, что опасно для Джо Байдена в предвыборный год, но из-за страха, что Россия отомстит. Москва откровенно говорит об этом, о чем чуть ниже в статье я еще напишу.

Украинские удары по Белгороду

Если Вашингтон не стоит за ударами по российским НПЗ, то трудно поверить, что Киев самостоятельно решил на прошлой неделе ударить по российской Белгородской области как раз накануне выборов. Удары наносились не только дронами, как по НПЗ, но и в ходе хорошо организованных сухопутных операций, в которых участвовали почти три тысячи бойцов с применением танков и БМП.

По утверждениям Москвы, большая часть этих сил потерпела поражение всего за несколько дней, и им не удалось пробиться дальше нескольких приграничных сел. Но сам факт того, что нападение состоялось (боевые действия не прекращались даже в момент написания этой статьи), не может не беспокоить Москву. Проводя подобные операции, Киев хочет расширить зону боевых действий за счет российских регионов и заставить российское военное командование перебросить часть подразделений с украинского фронта в Россию. Это ослабит давление на изнуренные украинские войска, которые обороняются уже с начала года и после официального признания провала их летнего контрнаступления. Лучшее подтверждение — падение Авдеевки в прошлом месяце, которая считалась самым защищенным украинским оплотом на юго-востоке страны.

Киев, конечно, не самостоятельно готовил операцию в Белгороде и не только потому, что ему требовались разведданные в реальном времени, а это под силу исключительно американцам. Дело еще и в большом количестве бойцов, задействованных в этой операции, в том числе (…) иностранцев. Например, из Румынии.

Поэтому российский МИД выразил Бухаресту протест и предупредил, чтобы тот "не играл с огнем". В свою очередь, румынский президент заявил, что в нападениях участвовали румынские добровольцы по собственной инициативе.

Как бы там ни было, на прошлой неделе Бухарест принял решение расширить существующую американскую базу под Констанцем, которая станет одной из крупнейших американских баз не только в Европе, но и в мире. Строительство продлится несколько лет и, несомненно, дольше украинского вооруженного конфликта. Однако это не помешало Москве заявить, что Бухарест не думает о румынских гражданах, ведь подобные объекты станут первыми целями для российских ударов в случае войны с НАТО. Причем речь, несомненно, идет о ядерных ударах.

Ситуация грозит опасной эскалацией больше, чем когда-либо

Упомянутые удары по НПЗ и пограничным российским регионам следует рассматривать в контексте заявлений Эммануэля Макрона об отправке французских сил на Украину. Правда, его не поддержал целый ряд стран НАТО. Так, итальянский премьер Джорджа Мелони (она и сама слышит все больше критики в свой адрес от оппозиции; на прошлой неделе в Сенате бывший премьер Джузеппе Конти обвинил ее в "заискиваниях" перед США и втягивании Италии в третью мировую войну с Россией) в итальянском Сенате заявила, что призывам Макрона "нужно противиться всеми возможными средствами".

Однако люди знающие понимают, что слова Эммануэля Макрона не могут быть и не были сказаны произвольно. Ведь в противном случае он, под давлением критики со стороны союзников и французских граждан, 70% которых против отправки их армии на украинский фронт, вскоре отказался бы от своих слов. Но он этого не делает.

Интересно, что в истинность намерений Эммануэля Макрона по какой-то причине больше всех верит российское государственное руководство. Так, в пятницу 22 марта в интервью московской "Правде" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: "Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента". По словам Пескова, это не дает повод оправдать его тезисы неверным переводом.

Всего днем ранее заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFM TV указал на всю драматичность ситуации, обусловленной "бурлением огорченных умов", то есть словами Макрона об отправке военнослужащих на Украину для вероятного участия там в боевых действиях. Толстой отметил, что французские солдаты уже воюют там в качестве наемников и многих из них российские войска уже ликвидировали. Петр Толстой сказал следующее: "Нас не волнует Макрон. Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех". На вопрос французского журналиста, боится ли РФ ядерного оружия, которым располагает Франция, Петр Толстой ответил, что у Франции "всего 200 ядерных ракет".

Но, возможно, наиболее важно в этой связи заявление, сделанное на прошлой неделе директором СВР РФ Сергеем Нарышкиным, о том, что российским спецслужбам известно, что Франция не только подумывает отправить свои силы на Украину, но и уже готовит первый контингент из двух тысяч солдат для этой миссии. По его словам, французские стратеги думают, как рассредоточить этих солдат, чтобы они остались незамеченными. "В противном случае они станут легитимной целью российских войск".

Российское отмщение

Как бы там ни было, после описанных украинских ударов Россия ответила военными средствами жестче, чем когда-либо прежде. По прошествии более полутора месяцев Россия снова нанесла мощный ракетный удар по целям в Киеве и втором по размерам украинском городе Харькове, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и баллистическими ракетами малой дальности "Искандер". Уже не следующий день последовали сильнейшие удары по украинской энергетической инфраструктуре по всей стране. В Харькове загорелись две ТЭЦ, а близ города Запорожье пострадала Днепрогэс. 21 марта совершен удар по командным центрам в Киеве и Харькове, прежде всего по центру ГУР. Как сообщают российские источники, зарубежные специалисты и сотрудники спецслужб, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область, были уничтожены в Харькове.

В тот день российские силы нанесли большой ущерб украинской энергетической системе: ТЭЦ и ГЭС, а также главным подстанциям Укрэнерго. Значительная часть страны осталась без электроэнергии, воды, не работал интернет.

Украина ждет новых боеприпасов, а русские продолжают серийное производство самых убойных бомб

Все за два дня до упомянутых российских воздушных ударов украинские власти объявили, что в начале апреля получат первые 180 тысяч артиллерийских снарядов, которые ЕС по инициативе Чешской Республики закупил у третьих стран. Насколько это поможет нанести стратегическое поражение России, судите сами. Для сравнения: уже сейчас Россия производит три миллиона единиц этих боеприпасов в год.

Но это еще не конец украинским мучениям.

На прошлой неделе Министерство обороны вооруженный конфликт сообщило о начале серийного производства авиабомбы ФАБ-3000. Такие бомбы весят больше трех тонн и имеют страшную разрушительную силу. В последние месяцы русские широко применяют модифицированные авиабомбы ФАБ советского производства, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, что значительно повысило их точность (российские военные аналитики утверждают, что максимальное отклонение от цели составляет всего метр). Эти бомбы, которых у России якобы миллионы и которые, по заявлениям российских военных источников, "неисчерпаемы", СССР производил для нанесения ударов по укрепленным объектам НАТО и большим скоплениям сил неприятеля. К настоящему моменту в украинском вооруженном конфликте русские применяли бомбы меньшего калибра (250, 500 и 1500 килограммов), которые сеют страх и панику на фронте, о чем не раз откровенно заявляли некоторые украинские военные после ухода из Авдеевки в феврале этого года. Именно эти бомбы очень помогли русским взять Авдеевку.

Иными словами, вскоре на полях сражений можно ожидать и применения трехтонных ФАБ, которые, по словам военных аналитиков, своей взрывной силой вызывают "небольшое землетрясение".

Еще один интересный момент можно отметить в заявлении российского министра обороны Сергея Шойгу на коллегии его ведомства на прошлой неделе. Прежде чем сказать, о чем идет речь, отмечу, что, по словам Сергея Шойгу, к концу текущего года Россия сформирует две новые армии и 30 соединений: 14 дивизий и 16 бригад. С другой стороны, из-за нехватки боеприпасов проведение новой мобилизации остается главной проблемой украинской армии, которой необходима ротация и пополнение личного состава.

Новость, которую Шойгу сообщил на означенном заседании, касается создания речного флота. Некоторые российские военные аналитики тут же связали его с украинской рекой Днепр, которая делит Украину буквально пополам на восточную и западную часть. Ведь зачем России в ускоренном порядке создавать речной флот, если самая протяженная речная граница России пролегает по сибирской реке Амур, а с Китаем Россия точно не собирается воевать? По-видимому, не исключаются бои за Днепр.

В этом контексте я бы отметил, что некоторые французские аналитики, в том числе на французском телевидении, говорят, что французские солдаты на Украине могут рассредоточиться вдоль границы с Белоруссией или по западному берегу Днепра, чтобы предотвратить дальнейшее российское продвижение на Киев. Но все это лишь предположения. А вот о чем российское государственное руководство говорит откровенно после недавних ударов по Белгороду, так это необходимость создать санитарную зону близ новых российских регионов из числа бывших украинских. Насколько большой она будет, не говорится, но, по словам аналитиков, эта зона будет шире области Харькова, который находится всего в 60 километрах от границы. Для ракет большой дальности это расстояние — пустяки. Значит, россияне снова попытаются взять Харьков, как уже было однажды в начале конфликта (потом последовало украинское контрнаступление осенью 2022 года).

Неожиданный визит Салливана в Киев

Две недели назад неожиданно с визитом в Киев приехал советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил поддержку Украине и заявил о необходимости увеличить помощь Запада этой стране, и Соединенные Штаты Америки продолжат ее оказывать. Но трудно поверить, что речь в Киеве за закрытыми дверями шла только об этом, ведь делать подобные заявления можно и из Вашингтона.

Это напоминает мне недавний (в январе текущего года) неожиданный визит заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев в разгар местных споров о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на командующего сухопутными силами Александра Сырского. Виктория Нуланд якобы требовала оставить Залужного, который пользовался большой популярностью не только среди военнослужащих, но и в украинском обществе. Нуланд во время визита выразила поддержку украинской борьбе и государственному руководству Украины, а вскоре эта одна из самых ярых антироссийских политиков на американской арене, тесно связанная с местным "глубинным государством" через супруга Роберта Кагана, отца американского либерального интервенционизма, шокировала американскую и мировую политическую и аналитическую общественность своим решением уйти в отставку с конца марта.

Я не думаю, что такие же планы вынашивает Джейк Салливан, и уверен, что он останется вместе с Джо Байденом до выборов осенью этого года. Но больше, чем подобные домыслы, меня заботит причина его тихого визита в украинскую столицу непосредственно перед упомянутыми мной двухдневными массированными ударами РФ по Украине, которые за короткое время почти парализовали страну и подтвердили, что мечты о стратегическом поражении России так и останутся мечтами.

Поэтому, как я полагаю, и для Киева, и для Запада было бы лучше как можно скорее сесть за стол переговоров. Конечно, при условии, что Москва готова к этому.

Хотя, похоже, теперь эти переговоры могли бы больше походить на знаменитую Ялтинскую конференцию 1945 года. Не только потому что, возможно, во время ее проведения вооруженный конфликт будет еще продолжаться, но и из-за вероятности разделения сфер влияния в Европе, после которого начнется новая холодная война.Ведь Москва не желает говорить о мире с Украиной без включения в повестку переговоров вопроса о своей (да и западной) стратегической безопасности. То есть о том, на что обе стороны будут иметь право в долгосрочной перспективе в отношении друг друга.

Рано или поздно это произойдет, поскольку любой другой сценарий ведет к катаклизму. Поэтому, на мой взгляд, для Украины будет лучше, если это произойдет как можно скорее.

Ждать вероятной победы Дональда Трампа слишком долго, дорого и опасно, поскольку после выборов политически окрепший Владимир Путин в России может делать что пожелает и принимать любые решения. Напротив, Джо Байдену будет трудно до выборов отказаться от своей политики в отношении Украины, которая проводилась еще задолго до его прихода в Белый дом в 2021 году. Все началось еще в 2014 году, и тогда Джо Байден выступал в роли политического куратора этого курса в администрации Барака Обамы.

Тем временем украинский вооруженный конфликт быстро входит в самую опасную и, я уверен, переломную военно-политическую фазу.

Это подтверждает и масштабный террористический акт в московском "Крокус Сити Холле", который произошел в момент, когда я писал эту статью, и который, несомненно, даст ответы на некоторые вопросы, поставленные мной.