Столтенберг признал, что удары Украины по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО

Генсек Североатлантического альянса не уточнил, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО.

По его словам, "удары Украины по кораблям Черноморского флота России" наносились "ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО", и это, по его мнению, "подтверждает важность увеличения поставок ракет" Киеву.

Столтенберг не уточнил, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.