Распространение ядерного оружия: страшное табу или меньшее зло

Строительство многополярного мира требует нешаблонных действий

«С момента создания и успешного испытания первой атомной бомбы мир находится в состоянии перманентной войны с угрозой глобального распространения ядерного оружия». И это пишет магистр МГИМО МИД России! Можете себе представить «глобальное распространение ядерного оружия»? Даже сегодня, когда больше половины стран мира не могут позволить себе иметь танки класса «Леопард» или реактивные истребители.

А вот высказывание еще более важного и титулованного эксперта: «На протяжении всего существования Договора о нераспространении ядерного оружия ему прочили неминуемый крах. И тем убедительнее на этом фоне выглядит цифра четыре: только четыре государства – Израиль, Индия, Пакистан и КНДР – обзавелись ядерным арсеналом вне или в обход ДНЯО. Несмотря на резкую критику в адрес Договора со стороны ряда неядерных стран (в первую очередь в связи с неудовлетворительными, на их взгляд, темпами ядерного разоружения), он сохраняет устойчивость. Заложенный в нем баланс выгод и обязательств по-прежнему отвечает интересам абсолютного большинства государств мира».

Как видим, эти магистры и эксперты по-прежнему мыслят категориями 1968 года, когда и был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

НЫНЧЕ НЕ ТО, ЧТО ДАВЕЧА

Да, тогда на дворе стоял двухполярный мир, основанный на ядерном паритете СССР и США и примерном равенстве обычных вооружений между НАТО и Варшавским договором.

А кроме того, советское руководство надеялось на разрядку напряженности и мирное сосуществование с Западом.

Естественно, в такой ситуации распространение ядерного оружия могло только спровоцировать ухудшение отношений между двумя великими державами, вплоть до вооруженного конфликта. И подписание договора о нераспространении было абсолютно верным решением советского лидера Леонида Брежнева.

Но вот в 1991 году распался Советский Союз. В Европе рухнули десятки границ. Все страны Варшавского договора и ряд советских республик постепенно оказались в НАТО.

10 февраля 2007 года российский президент Владимир Путин в Мюнхене заявил, что «для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». Увы, и сегодня мир остается однополярным, хотя позиции США как мирового гегемона несколько подорваны.

В 1962 году Соединенные Штаты планировали вторгнуться на Кубу. В ответ на остров были доставлены советские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) Р-12 и Р-14, а также бомбардировщики Ил-28, несущие ядерные заряды. Кризис закончился компромиссом: СССР убрал ракеты и бомбардировщики с Кубы, а США – БРСД «Юпитер» из Турции и Италии, а БРСД «Тор» из Великобритании. Кроме того, США обязались не нападать на Кубу.

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В январе 1968 года северокорейцы захватили американское разведывательное судно «Пуэбло», длительное время занимавшееся шпионажем у кромки территориальных вод.

И тогда-то по приказу президента США у побережья Кореи было сосредоточено 32 американских надводных корабля – в том числе атомный ударный авианосец «Энтерпрайз», ударные авианосцы «Рейнджер», «Тикондерога», «Корал Си», противолодочные авианосцы «Йорктаун» и «Кирсардж», ракетные крейсера «Чикаго» и «Провиденс», легкий крейсер «Канберра», атомный ракетный крейсер «Томас Тракстан» и др. Кроме надводных кораблей, к 1 февраля 7-му флоту ВМС США было предписано развернуть у берегов Кореи до девяти дизельных и атомных торпедных подводных лодок.

В свою очередь, из Владивостока к Вонсану направилась оперативная эскадра под командованием контр-адмирала Николая Ховрина в составе ракетных крейсеров проекта 58 «Варяг» и «Адмирал Фокин», больших ракетных кораблей «Упорный» (проект 57-бис) и «Неудержимый» (проект 56М), эсминцев проекта 56 «Вызывающий» и «Веский». Прибыв к месту назначения, адмирал Ховрин передал донесение: «Прибыл на место, маневрирую, меня интенсивно облетывают «виджеленты» на низкой высоте, почти цепляют за мачты».

В ответ над мачтами американских кораблей пронеслось 20 ракетоносцев Ту-16 с выдвинутыми из люков крылатыми ракетами КС-10. Вообще-то ракеты выдвигались за секунду перед пуском, но тут просто решили попугать янки.

В районе действия американских авианосных ударных групп были также развернуты 27 советских подводных лодок.

В марте 1986 года 6-й флот США получил приказ напасть на Ливию. А советская Средиземноморская эскадра получила приказ провести учения «Подготовка и ведение боевых действий по уничтожению авианосных групп противника в ходе первой операции флота с применением обычного и ядерного оружия». Участвовали девять подводных лодок, включая одну атомную, 64 надводных корабля, 21 судно обеспечения, проведено 228 самолетовылетов и 211 вертолетовылетов от ВВС Черноморского флота. Кроме того, в учениях участвовала воздушная армия Верховного главнокомандования и т.п.

И только в 2011 году американцы и их союзники по НАТО напали на Ливию. Северокорейцы оказались умнее – они обзавелись ядерным оружием, и вопрос о нападении на КНДР отпал сам по себе.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ И «АКТИВНАЯ ОБОРОНА»

В однополярном мире США и НАТО творят что хотят. Уничтожена Югославия, американские войска оккупировали часть территорий Ирака и Сирии и т.д. и т.п.

Год назад Соединенные Штаты пригрозили Ирану бомбардировками за поставки России дронов. Причем Вашингтон не имел никаких доказательств, а оперировал только слухами. А какова была реакция России? Никакой. Не было даже дежурных причитаний на Смоленской площади. Риторический вопрос: как в такой ситуации говорить о многополярном мире?

США и НАТО поставляют на Украину все новую современную технику: реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Хаймарс», танки «Леопард» и «Абрамс» и т.д. Кремль в ответ проводит очередные красные линии, которые вызывают только смех западных журналистов.

1 декабря украинский президент Владимир Зеленский признал неудачу «контрнаступа» и приказал строить мощную линию укреплений от Черного моря до Белоруссии. Наши эксперты ерничают, вспоминая «стену Яценюка» образца 2014 года, трудности строительства укреплений зимой и т.д.

Допускаю, что ВСУ разворуют 50% выделенных на укрепрайоны средств, но все равно к середине мая 2024 года, когда просохнет земля, «линия Зеленского» (ввожу новый термин, по аналогии с линиями Маннергейма и Мажино) будет построена. Запад поможет и с поставками конструкций для укрепрайонов, и с инженерной техникой, и доставит десятки, а то и сотни тысяч мин заграждения, включая «интеллектуальные».

Одновременно с выступлением Зеленского командование Российской армии заявило, что продолжит вести «активную оборону». Итак, в 2024 году нас ожидает продолжение позиционной войны.

История локальных войн, в частности корейской, вьетнамской, показывает, что с наступлением длительной позиционной войны США и их союзники переходят к интенсивным ударам по инфраструктуре противника – как в оперативном, так и в глубоком тылу.

17 октября 2023 года ВСУ уже нанесли удар по ВС РФ американскими ракетами АТАСМ, запущенными из РСЗО «Хаймарс». Дальность ракеты, в зависимости от модификации, 160–300 км, а по другим данным – до 450 км. Уже давно авиация ВСУ использует англо-французские ракеты Storm Shadow с дальностью 250 км плюс радиус действия самолета-носителя.

И вот в такой ситуации внешнеполитические «магистры» продолжают рассуждать о необходимости борьбы с распространением ядерного оружия.

АМЕРИКАНСКИЙ ФИГОВЫЙ ЛИСТОК

Между тем «магистры» почему-то не упоминают, что США с начала 1960-х годов оснастили ряд стран НАТО ядерным оружием. Прикрытием распространения ядерного оружия стал фиговый листок – ядерные заряды находятся в Европе под контролем США. Вот, например, в Италии ядерное хранилище охраняло два взвода американцев и батальон итальянцев.

В германской прессе прошли сообщения, что в 2020 году на учениях истребители-бомбардировщики люфтваффе Бундесвера «Торнадо» летали с термоядерными бомбами Mk.61 на борту. «Магистров» американский фиговый листок, похоже, устраивает. А я считаю это вопиющим нарушением договора о нераспространении.

Любопытно, что американцы передали НАТО полный спектр ядерных боеприпасов – как тактических, так и стратегических. Тактическое ядерное оружие дивизионного звена включало в себя 155-мм и 203-мм снаряды и ядерные боеголовки тактических ракет «Онест Джон», «Ланс» и др. А носителями стратегического ядерного оружия являются истребители стран НАТО – как те же «Торнадо», которые с дозаправкой могут поразить объекты в России вплоть до Волги.

После 1991 года американцы вывезли из Европы тактические ядерные боеголовки дивизионного и корпусного звена. Варшавский пакт развалился, а до России их носители не доставали. Но сейчас никто не мешает США отправить тактическое ядерное оружие в Польшу или страны Прибалтики. Причем сделают они это тайно – благо носители оружия уже на месте. Дело за боеголовками.

ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ЯДЕРНОГО КЛУБА

И уже без фигового листка о неусыпном американском контроле США и их союзники создали ядерную триаду Израиля – авиация, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты на подводных лодках.

Деньги на создание ядерной триады давали США. Они же передавали ядерные технологии Израилю. Ядерный комплекс в израильской Димоне, в пустыне Негев построили французы.

Израильские БРСД ведут свое начало от ракеты «Иерихон-1», девичья фамилия которой – MD-620 («Марсель-Доссо-620»). А родилась эта красавица во французском городе Тулузе.

Где изготовлены истребители-бомбардировщики – носители ядерного оружия F-15J, которые круглосуточно находятся на боевом дежурстве на авиабазе «Тель-Ноф», – секрет Полишинеля.

А морская составляющая триады – шесть подводных лодок типа «Дольфин» – изготовлены в Германии. Причем Израиль заплатил за них лишь половину, а вторая половина – германская дань за Холокост. Лодки оснащены крылатыми ракетами «Попай Тура». Ракеты запускаются из торпедных аппаратов. Дальность стрельбы – до 1500 км.

Итак, из Восточного Средиземноморья 6-й флот грозит ядерным оружием Ирану, а в самом Персидском заливе обосновался 5-й американский флот, и тоже с ядерным оружием. На Западе к нападению на Иран готовится израильская ядерная триада. Да и восточные соседи Ирана – Индия и Пакистан – давно обзавелись ядерным оружием. А вот Ирану почему-то нельзя иметь ядерное оружие!

Допускаю, что до 1991 года у наших дипломатов могли быть какие-то аргументы против создания ядерного оружия в Иране. А сейчас единственный минус для России – это резкое ухудшение отношений между Ираном и Саудовской Аравией в случае испытания иранского ядерного оружия.

8 октября 2023 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил: «Если у Ирана появится атомная бомба, ожидайте – следующей станет Саудовская Аравия. Если Иран объявит о создании ядерного оружия… Нам тоже придется его получить из соображений безопасности».

Саудовская Аравия «обладает пятью процентами мировых запасов урана, и поэтому имеет право на его обогащение. Это позволит реализовать полноценную мирную ядерную программу королевства», – утверждает Хасан Альшехри, саудовский военный эксперт, бригадный генерал в отставке ВС Саудовской Аравии. Обеспокоенность сторонников нераспространения заключается в том, что нет никаких оснований полагать, что Саудовская Аравия будет довольствоваться сохранением этой программы.

По мнению Хасана Альшехри, «если Соединенные Штаты и Саудовская Аравия не договорятся о ядерных ограничениях и обязательствах по безопасности, Эр-Рияд может обратиться к Пекину или к Москве за помощью в создании потенциала, необходимого для восстановления баланса сил в отношениях с Ираном».

Судя по всему, в Саудовской Аравии уже сделано много шагов на пути к созданию ядерного оружия. Так, в 2020 году завод по обогащению желтого урана (кека) был построен в окрестностях удаленного аравийского города Аль-Ула.

ПРОТИВ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ВЕТРА

Так почему же России не помочь – причем на платной основе – Ирану и Саудовской Аравии добиться подлинного суверенитета и гарантий от нападений США и Израиля?

Многополярный мир физически невозможен без того, чтобы несколько наиболее крупных государств третьего мира обзавелись собственным ядерным оружием.

В связи с этим неизбежно встает вопрос о выходе России из Договора 1996 года «о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» (ДВЗЯИ). Кстати, договор этот до сих пор не ратифицировали ни США, ни Китай, ни Израиль. 2 ноября 2023 года и Россия отозвала свою ратификацию. Так почему бы не отозвать и подпись под договором?

Ядерные боеприпасы непрерывно совершенствуются, и для проверки их возможностей необходимы постоянные испытания ядерного оружия. Математические модели не могут полностью заменить полномасштабные испытания. Вспомним, как отказались от бросковых испытаний баллистических ракет подводных лодок и закрыли полигон в Балаклаве. И чем дело кончилось?

Кроме того, постоянно совершенствуется и обычное вооружение. И только опытным путем можно проверить действие на него ядерного оружия – светового излучения, проникающей радиации и особенно огромного электромагнитного импульса. Вспомним, что взрыв одномегатонной боеголовки ракеты «Тор» на высоте 80 км на атолле Джонсон привел к выводу из строя систем связи стран Северной и Южной Америки. Тогда замолчали около половины спутников США.

Возникает вопрос, как ядерные взрывы будут действовать на современные радиолокационные станции, системы связи, работу двигателей ракет и самолетов и т.д. и т.п.

Ну а кроме того, ядерные испытания на той же Новой Земле Россия может проводить и в интересах дружественных государств.

А помимо всего прочего, выход России из договоров о нераспространении ядерного оружия и запрещении ядерных испытаний произведет нужный эффект на обывателей и правящую элиту США и Европы. Пока что они развлекаются и злорадствуют, наблюдая по телевизору конфликт на Украине. А тут поймут, что дело запахло жареным.

С чего начать? Потребовать у США полного отчета о том, кто решил Израиль «ядерной невинности»? А что, может, ветром надуло?

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.