С прицелом на будущее. Россия сделала тактический ход в Черном море

Москва перемещает Черноморский флот с базы в Севастополе в другие порты, в том числе в Абхазии, сообщает CNR. Военный эксперт Чжоу Вэйчжэн заявил, что это ход "с прицелом на противостояние НАТО", который усилит позиции России в Закавказье. Кроме того, он исключит угрозу со стороны ВСУ.

Недавние спутниковые снимки показали, что многие корабли Черноморского флота России покинули порт Севастополь в Крыму.

В последнее время ВСУ предпринимали неоднократные попытки атаковать Севастополь. На этом фоне Москва решила построить новую базу Черноморского флота — в Очамчирской бухте в Абхазии, которая находится дальше от контролируемых Киевом территорий.

Черноморский флот России вынужден уйти из Севастополя

Данные показывают, что недавно Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow и беспилотники-смертники, чтобы попытаться уничтожить или серьезно повредить ряд российских кораблей в Черном море и Крыму.

Военный обозреватель Чжоу Вэйчжэн прокомментировал ситуацию для Китайского народного радио.

Он пояснил, что Севастополь находится в центре северного побережья Черного моря, и российские корабли, выходящие из этого порта, могут быстро достичь любой точки черноморской акватории.

Перемещение кораблей флота действительно было вынужденным шагом. Из-за многочисленных попыток атак со стороны ВСУ с задействованием дронов и беспилотных катеров, а впоследствии даже воздушных ударов крылатыми ракетами по зданию штаба Черноморского флота многие подводные лодки и десантные корабли на верфях попали под угрозу.

Очамчирская бухта: новый дом для Черноморского флота?

В СМИ появились сообщения о том, что Россия создаст новый пункт базирования Черноморского флота в абхазской бухте Очамчира.

По словам Чжоу Вэйчжэна, эта бухта выходит в Черное море и является стоянкой двойного назначения: там есть как гражданские, так и военные причалы. Строительство здесь новой базы Черноморского флота РФ — это решение, которое подразумевает "временное отступление с целью дальнейшего перехода в наступление", своего рода "обмен пространства на время". Благодаря этому шагу российские военные смогут перейти от стратегической пассивности к активности.

Эксперт считает, что вывод Черноморского флота России из Севастополя не означает отказ от этого важного военного порта, действующего уже много лет.

"Очамчирская бухта может стать новым стратегическим опорным пунктом для ВМС РФ и позволит Москве сохранить контроль над Черным морем", — указывает Чжоу Вэйчжэн.

"Бухта находится в более чем 700 километрах от Одессы по прямой, и это помешает Украине использовать дроны и беспилотные катера для попыток нанесения ударов. Кроме того, такое размещение кораблей не повлияет на мобильность и наступательную мощь ВС РФ. Закрепившись, российские суда по-прежнему смогут атаковать глубоководные объекты Украины".

Россия тактически отступает ради будущего наступления с прицелом на противостояние НАТО

По словам Чжоу Вэйчжэна, у России есть еще одна причина для строительства новой морской базы в Очамчирской бухте.

Абхазия находится на территории Грузии и граничит с южной частью России (фактически это бывшая территория Грузии, Абхазия признана Россией как независимое государство. — Прим. ИноСМИ). После осетинско-грузинского конфликта в 2008 году Абхазия фактически объявила независимость, хотя ее не признали ни Грузия, ни международное сообщество в целом.

Только недавно завершился новый виток конфликта в Нагорном Карабахе, и планы НАТО по военному развертыванию в Закавказье претерпят серьезные изменения. В связи с этим Москва намерена создать в Абхазии новую военную базу, чтобы сдержать альянс в регионе.

Чжоу Вэйчжэн отметил: "По мнению России, НАТО использовала украинский конфликт для расширения своего влияния на северо-запад от Черного моря, и следующим направлением усилий альянса, вероятно, станет восток, в том числе и Грузия".

"Россия достаточно слабо представлена в восточной части Черного моря. Сейчас самое время использовать перемещение флота на восток, чтобы создать новую военно-морскую базу в Абхазии", — пояснил эксперт.

План развертывания Черноморского флота на ближайший период

Некоторые аналитики считают, что имеющихся в Очамчирской бухте инфраструктурных объектов недостаточно, и она не подходит для развертывания большого количества кораблей.

В этой связи Чжоу Вэйчжэн сказал, что для строительства крупного военного порта в бухте необходимо реализовать ряд проектов, например, провести дноуглубительные работы и возвести инфраструктуру. На данный момент оптимальным для Москвы вариантом является рассредоточенное развертывание сил Черноморского флота.

Эксперт подчеркнул, что крупномасштабное строительство порта — это грандиозный план, требующий не только наличия глубокой и незамерзающей гавани, а также удачного совпадения природных условий, но и создания ряда дополнительных объектов в целях обеспечения безопасности.

В настоящее время в бухте Очамчира можно швартовать только небольшие суда, а создание большого военного порта — задача куда более сложная.

"Поэтому, помимо абхазской бухты, Россия также использует Новороссийск, Феодосию и другие порты. Так, с одной стороны, она рассредоточит корабли для укрепления их безопасности, а с другой — сможет в полной мере использовать ресурсы других гаваней Черного моря, чтобы поддержать нормальное снабжение флота материально-техническими средствами", — пояснил Чжоу Вэйчжэн.

Автор: Ван Аодо (王傲多)