Удар ВСУ по Севастополю непоправимого ущерба Черноморскому флоту не нанес

Накануне 78-й сессии Генассамблеи ООН, где ожидается очередная попытка начать процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине, Киев впервые провел массированный удар крылатыми ракетами большой дальности (КРБД) по крупному промышленному объекту в глубине российской территории.

Всего в ночь на 13 сентября Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Севастополю было выпущено десять КРБД британской разработки и производства Storm Shadow («Штормовая тень»), из которых семь было перехвачено средствами ПВО.

Проникшие сквозь защитный заслон, две ракеты поразили цели на территории Севастопольского морского завода № 13 (Севморзавод). Возник пожар, пострадали люди. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале: «В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека, у четырех состояние средней степени тяжести».

ВСУ приступили к применению КРБД летом текущего года, вскоре после получения партии Storm Shadow от правительства Великобритании. Затем из Франции пошли поставки местного варианта, известного под собственным названием SCALP EG.

Однако столь массированный удар (сразу десять КРБД) по объекту в крупном мегаполисе (в Севастополе прописаны полмиллиона жителей, а всего там проживает около миллиона человек) на столь значительном (несколько сотен километров) удалении от линии фронта стал беспрецедентным.

Решение о подобной акции в Киеве приняли, чтобы выйти на переговоры с Москвой как можно более с сильных позиций. Мировая дипломатия содержит массу аналогичных примеров.

Выбор пал на Севастополь потому, что западные спонсоры просят не применять поставленные ими системы оружия по объектам в глубине России. При этом Крым они частью российской территории не признают.

Чтобы дополнительно подстраховаться, ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию, входящему в систему Министерства обороны РФ (МО РФ). Из трех не сбитых противовоздушной обороной ракет две взорвались в районе сухого дока. По данному поводу МО РФ сообщило следующее:

«Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени С. Орджоникидзе в городе Севастополь (еще одно название Севморзавода. – «НВО») и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов».

Официальные информационные ресурсы городской администрации (в том числе телеграм-канал губернатора Развожаева) опубликовали кадры с места событий, на которых проглядывается характерная мачта десантного корабля польской постройки, а таковые используются ВМФ России.

Но дальше всех по линии информационной открытости пошло правительство Великобритании.

Спустя пару дней после удара ВСУ оно разместило на своем сайте снимок, сделанный космическим аппаратом видовой разведки. На нем видно, что в сухом доке находятся танкодесантное судно и субмарина, причем опубликовавшие фотографию ресурсы приводят их типы по классификации НАТО.

Заботливо обведены кружочками и помечены стрелочками места нанесенных повреждений. Комментируя факт размещения спутниковых кадров, восторженная местная пресса пишет про «прекрасную работу» английских ракет Storm Shadow.

Для Лондона факт результативного применения британских крылатых ракет тем более важен, поскольку до некоторой стпени компенсирует горечь, вызванную потерей ВСУ нескольких (как минимум двух) танков Challenger-2 английской разработки и производства. Разрекламированная как неуязвимая 64-тонная машина не выдержала огня российских вертолетов и противотанковых комплексов.

Что же касается Севморзавода, то его объекты не получили критических повреждений в результате ночной атаки 13 сентября. Источник на предприятии рассказал популярному местному интернет-ресурсу ForPost (www.sevastopol.su) следующее:

«Кладка сухого дока, конструкции не получили существенных повреждений. Но самое главное – удар выдержали батопорты (плавучие гидротехнические затворы, служащие для запирания входа в док). В случае их повреждения вода хлынула бы в док и затопила корабли». Если бы морская вода проникла внутрь десантного и потаенного судов, по словам источника ForPost, их восстановление бы в значительной степени усложнилось.

Противодействие атаке ВСУ, оказанное Вооруженными силами РФ (ВС РФ), привело к тому, что результат ее значительно уступил ожиданиям киевского режима.

Насколько можно понять из анализа прошедших событий, вместе с крылатыми ракетами удар по Севастополю и оперативному соединению ВМФ России в Черном море должны были также нанести безэкипажные морские катера (БМК). Один из них вечером 14 сентября вышел в атаку на ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», но на почтительном расстоянии был уничтожен.

Отметим, что «Самум» и близкая ему по конструкции «Бора» могут развивать скорость свыше 55 узлов, что вместе с хорошей мореходностью позволяет им контролировать обширные водные акватории. А вооружение «Самума» (восемь противокорабельных ракет «Москит», пара шестиствольных автоматов АК-630 калибра 30 мм и универсальная трехдюймовка АК-176) – поражать различные типы морских и воздушных целей.

Украинские БМК столь же безуспешно пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Днем ранее три катера вышли в атаку на однотипный «Василий Быков», но были уничтожены огнем из его штатного оружия.

Согласно информации МОинистерства обороны РФ, в ночь на 14 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.

А накануне описываемых событий морская авиация ВМФ России выполнила бомбометание по целям в районе острова Змеиный, уничтожив склады и плавательные средства, которые украинская сторона хотела использовать для высадки на крымское побережье группы диверсантов.

Словом, тщательно подготовленная акция киевских властей по большей части была сорвана.