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ТАСС

В ФРГ считают, что Париж и Берлин разделяют схожие позиции по вопросу Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают на пресс-конференции после совместного заседания кабинета министров Германии и Франции в Гамбурге, 10 октября 2023 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают на пресс-конференции после совместного заседания кабинета министров Германии и Франции в Гамбурге, 10 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Госминистр по делам Европы и вопросам климата в МИД ФРГ Анна Люрманн, в частности отметила, что Франция и Германия придерживаются идеи о необходимости членства Украины в ЕС

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Точек соприкосновения в отношениях Франции и Германии по поводу поддержки Украины намного больше, чем разногласий. Такое мнение в интервью французскому журналу Le Point выразила госминистр по делам Европы и вопросам климата в МИД ФРГ Анна Люрманн.

Журналист издания, задавая вопрос германской чиновнице, отметил, что отношения канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона "заметно осложнились". В частности, в качестве примера он привел разногласия Берлина и Парижа по поводу поставок помощи Киеву и идею Макрона об отправке военных на Украину.

"Между Германией и Францией гораздо больше точек соприкосновения, чем разногласий. Мы согласны в том, что Украину нужно поддерживать столько, сколько потребуется", - сказала Люрманн. По ее мнению, расхождения могут возникнуть из-за некоторых нюансов, но Берлин и Париж по многим вопросам работали сообща. В частности, госминистр напомнила, как страны работали над тем, чтобы добиться выделения суммы в 50 млрд евро на финансовую поддержку Украины и подчеркнула, что сейчас Париж и Берлин стремятся достичь соглашения относительно Европейского фонда мира.

Люрманн отметила, что Франция и Германия "твердо стоят на ногах", разделяя схожие позиции по вопросу оказания поддержки Украине. Помимо этого, Париж и Берлин придерживаются идеи о том, что Украина должна стать членом ЕС, когда будет к этому готова, утверждает Люрманн. В этой связи она добавила, что присоединение Украины к европейскому сообществу будет выгодно ЕС с экономической точки зрения, так как страна представляет собой большой рынок для европейских компаний.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него "очень хорошие личные отношения" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Комментируя запланированную на пятницу встречу лидеров Польши, Германии и Франции в формате Веймарского треугольника, глава правительства ФРГ подчеркнул, что данный формат является важным для политического обмена между тремя странами. Особенно актуальным, по мнению Шольца, он стал на фоне нынешнего конфликта на Украине.

1 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Макрон и Шольц не ладят друг с другом с самого начала взаимодействия, французский лидер полагает, что его коллеге из Германии не хватает мужества и амбиций. По информации агентства, разногласия двух лидеров могут повлиять на развитие конфликта на Украине. Ранее газета Financial Times отмечала, что враждебность между Францией и ФРГ, вызванная разногласиями относительно военной помощи Киеву, препятствует созданию фонда Евросоюза для финансирования поставок оружия на Украину. Газета Politico в свою очередь указывала, что расхождения в мнениях по вопросу оказания военной помощи Киеву между Макроном и Шольцем начали перерастать в открытый конфликт. 

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Германия
Польша
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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