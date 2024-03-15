MWM: Россия производит артиллерийские снаряды на 250% быстрее, чем страны Запада

Запад не может тягаться с Россией в производстве вооружений даже сообща, пишет MWM. Сегодня она выпускает на 250% больше снарядов, чем все страны НАТО вместе взятые. Это грозит пагубными последствиями для военного господства альянса, отмечает автор статьи.

Представитель европейской разведки в интервью CNN подтвердил, что Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые. При этом объем производства составляет примерно три миллиона в год по сравнению с 1,2 миллиона в США и Европе. “Исход конфликта на Украине зависит от того, насколько каждая сторона окажется подготовлена к ведению таких боевых действий”, — сообщил американскому изданию высокопоставленный представитель НАТО.

Эти сообщения появились на этапе, когда потери ВСУ на линии фронта копятся, а западные источники, побеседовав с украинскими военными, сетуют на нехватку боеприпасов, усугубляющуюся даже в элитных подразделениях и подрывающую боеспособность страны. Серьезнее всего свои арсеналы в поддержку военных действий истощили европейские государства, компенсируя тем самым свою неспособность поддержать требуемый уровень расхода снарядов за счет собственного производства.

Кульминацией этого явления в феврале стало обещание датского правительства полностью опустошить свои запасы артиллерийских снарядов для поддержания боеспособности Украины. Ожидается, что примеру Дании последуют другие европейские государства. Артиллерия играет стержневую роль в конфликте с самого его начала в 2022 году, а ее эффективное применение стало основной причиной огромных потерь сухопутных подразделений ВСУ.

В декабре 2023 года украинские артиллеристы сообщили "Вашингтон пост", что вынуждены сократить расход боеприпасов на 80–90% до 10–20 залпов в день. Боец 148-й артиллерийской бригады ВСУ, которая воют поставленными Западом 155-мм гаубицами, прокомментировал нехватку так: “Что можно сделать с десятью снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы реагировать на их наступление — об ударах по их позициям речь уже не идет”.

Украинские солдаты подчеркивают, что не замечали, чтобы российские силы страдали от аналогичных перебоев. Россия расширила преимущество в огневой мощи за счет применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб: ее самолеты оказывают сухопутным частям масштабную поддержку, а их удары по позициям ВСУ украинские военные даже сравнили с “вратами ада”. Украинская авиация не в состоянии внести сопоставимый вклад в ход конфликта. Российский арсенал тактических баллистических ракет также значительно расширился благодаря успешному увеличению их производства как для систем воздушного, так и наземного базирования.

То, что западный мир не может потягаться с ОПК России по производственному потенциалу лаже сообща, грозит крайне пагубными последствиями для его военного господства не только в Восточной Европе, но и на многих других театрах военных действий.И это несмотря на разительное значительное снижение российского ВПК и его производственных мощностей после окончания холодной войны — ныне его потенциал составляет лишь малую толику советского.

Западные государства силятся восполнить производственные недостатки, прочесывая мировые рынки в поисках боеприпасов, а также оказывая политическое давление на государства вроде Марокко и Пакистана, чтобы обеспечить поставки на Украину. Однако ситуация для украинских артиллерийских подразделений заметно ухудшилась с началом боевых действий между Израилем и палестинскими ополченцами в секторе Газа в начале октября 2023 года: в результате часть американских артиллерийских снарядов, ранее предназначавшихся Украине, отправилась на оснащение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Россия же, как утверждается, пополнила свои запасы артиллерийских снарядов за счет поставок из Северной Кореи, до эскалации на Украине в 2022 году располагавшей крупнейшими артиллерийскими силами в мире (США говорят о якобы закупках Россией снарядов и ракет у Северной Кореи для того, чтобы надавить на Южную Корею и заставить ее поставлять боеприпасы Киеву; у Запада нет никаких доказательств подобных поставок в Россию. – Прим. ИноСМИ). Страна не только сохраняет могучие артиллерийские силы, но и наращивает мощности по производству снарядов. Сообщалось, что в дополнение к огромным собственным мощностям России по производству тактических баллистических ракет Северная Корея в январе также поставила ей усовершенствованные тактические ракеты для использования на Украине.