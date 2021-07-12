Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность

Почему реальный масштаб международных маневров не соответствует заявленному

Несмотря на заявленные масштаб и мощь, начавшиеся 28 июня совместные маневры НАТО и Украины в Черном море прошли практически незаметно, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, хотя формально основной этап стартовал 9 июля, уже понятно, что ничего серьезного ожидать не стоит. Все учения ограничились действиями небольших наземных подразделений, а также групп спецназа. Корабли НАТО и ВМСУ в море выходили редко и выполняли задачи преимущественно у своих баз, но большую часть времени они простояли в портах. Почему столь многообещающие для Киева маневры закончились так скромно — в материале «Известий».

Море активностей

За прошедшие дни учений морская группировка НАТО и Украины вела себя достаточно пассивно, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Корабли практически не покидали порты Украины, а если и выходили в море, то в скором времени возвращались.

На суше проходили маневры ограниченными силами: одновременно было задействовано не более одной роты либо нескольких групп специального назначения. Такая картина не соответствует тому, что планировалось изначально.

— В определенной степени накал учений, возможно, был слегка сбит встречей Владимира Путина с Джозефом Байденом — они могли бы проходить в более агрессивном ключе, — полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, одной из задач изначально была дискредитация российского военного превосходства в Черноморском регионе.

— В эту задачу вполне вписываются провокации, такие как, например, недавний заход британского эсминца Defender за российские рубежи. Но очевидно, что они не сработали, и их смысл во многом утрачен, поэтому учения так и не стали каким-то ярким военным явлением, — отметил Владислав Шурыгин.

Наземные военные учения в рамках Sea Breeze Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Женевские договоренности определенно повлияли на общее ослабление международной напряженности, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Каких-то особо провокационных действий со стороны НАТО после этого последовать не должно, — отметил он. — Американцы посылают различные противоречивые сигналы: где-то идут на умеренные действия, а где-то, наоборот, испытывают нашу оборону на прочность. Если рассматривать всю внешнюю политику США в совокупности в нынешнем виде, то она подпадает под теорию управляемого хаоса.

По мнению дипломата, президент США не может не учитывать критику со стороны правых за недостаточную жесткость в отношении России.

— Как бы ни хотел нынешний президент Соединенных Штатов по мере возможностей избегать открытых недоброжелательных действий конфронтационного характера в отношении нашей страны, это будет продолжаться. Надеюсь, что в ближайшее время состоится встреча на уровне представителей МИДа и Госдепартамента по урегулированию наших вопросов стратегической стабильности, о чем была достигнута договоренность в июне. Но нельзя ожидать, что это моментально принесет какие-то позитивные результаты. Скорее будут тяжелые переговоры с американцами, по-другому они не будут себя вести. Надо ко всему этому быть готовыми, — заключил Сергей Орджоникидзе.

Много званых

Учения подобного рода проводятся на территории Украины и в акватории Черного моря с 1997 года — в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между министерствами обороны США и Украины от 1993 года.

Целью учений указывается улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона, отработка различных маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру на побережье. Учения проводятся со всеми желающими за исключением России.

Украинские военные во время украинско-американских учений Sea Breeze, 2016 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Архип Верещагин

До 2014 года они представляли собой совместные маневры кораблей разных стран, отработку гуманитарных и спасательных операций. Но в последние годы учения включают в себя и разные боевые сценарии, направленные против России: противолодочные действия, воздушные и морские десантные операции. Так, во время «Морского бриза — 2016» отрабатывали действия против возможной операции Вооруженных сил России по деблокаде Приднестровской Молдавской республики. Кстати, те учения назывались самыми масштабными в истории.

В целом в ходе Sea Breeze 2021 официально были запланированы действия более 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тыс. человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Кроме Украины и США, участие в маневрах, как сообщалось, должны принять, в частности, военнослужащие Австралии, Албании, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Египта, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Марокко, Молдавии, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, Республики Корея, Румынии, Сенегала, Туниса, Турции, Франции, Швеции и Японии.

С украинской стороны запланировано участие 24 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятков единиц вооружения и военной техники. Действия будут разворачиваться в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах страны.

Что касается кораблей других государств, то на данный момент известно о следующих участниках: от ВМС США — эсминец Ross и десантный корабль Yuma, от Англии — патрульный корабль Trent, Италия прислала фрегат Virginio Fasan, Болгария — старый корвет еще советской постройки «Бодри», Румыния — фрегат Regina Maria и корвет Horia Macellariu. Грузия отправила катера «Очамчира» и «Диоскурия». Ну и от ВМС Турции прибыл фрегат «Барбарос». Ранее приписанные к этим учениям эсминец ВМС Великобритании Defender и голландский фрегат Evertsen, пройдя на грани фола вблизи берегов Крыма, покинули Черное море и фактически в учениях участия не принимали.

Эсминец США Ross в порту Одессы в рамках учений Sea Breeze Источник изображения: Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Известно, что Латвия обещала прислать одного наблюдателя и группу водолазов эскадры минных тральщиков своих ВМС. Насчет представителей Сенегала так и осталось неизвестным, добрались ли они до района проведения учений. Япония же планировала направить одного капитана первого ранга в качестве наблюдателя, но между «планировала» и «отправила» есть некоторая разница. В целом же получается, что такое внушительное количество стран-участников набралось за счет присутствия исключительно наблюдателей, при том что благодаря современным средствам коммуникаций за учениями можно следить и по Skype или Zoom.

Вместо моря

Опубликованные официальные сообщения позволяют создать следующую картину учений. На днях группа боевых пловцов неспешно «штурмовала» судно размагничивания Balta и перемещалась по его палубе. Моряки на румынском корвете Horia Macellariu включали брандспойты и огнетушители.

Группы водолазов из шести стран потренировались на стенке Практической гавани Одессы. Они учились поднимать на поверхность затонувшие суда, искать и уничтожать морские мины, оказывать дайверам медицинскую помощь и использовать современное водолазное снаряжение. Вообще стоит отметить, что Украина активно развивает свои подразделения боевых пловцов, перенимает опыт аналогичных иностранных подразделений.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok Источник изображения: iz.ru

8 июля бойцы 73-го центра спецопераций украинских ВС вместе с американцами отработали боевые задания на острове Первомайский вблизи Очакова. По легенде учений, в одном из зданий был спрятан ядерный заряд, который необходимо было обезвредить. 30 спецназовцев ночью высадились на остров, прорвались в здание, но были обнаружены охраной и приняли бой. Тем не менее спецподразделение выполнило задачу. При этом для тренировок использовались американские конвертопланы CV-22 Osprey.

А 9 июля международная группировка сил провела в Одесской области масштабную операцию «по стабилизации обстановки в кризисном регионе». Украинские и американские морпехи, а также военнослужащие из Грузии и Молдавии вместе учились освобождать область от «террористов», которые якобы установили контроль над местными органами власти, дорогами и аэропортами. Для усложнения выполнения задач во время учений активно использовались системы радиоэлектронной борьбы.

Ритуальные заявления

Пока что самым заметным событием этих учений стал визит украинского президента Владимира Зеленского в Одессу на празднование дня ВМСУ 4 июля. За 30 лет независимости Украины власти этой страны четыре раза меняли день проведения праздника своих военно-морских сил. С 2015 года он отмечается в первое воскресение июля. По совпадению 4 июля — также и День независимости США.

По этому поводу украинский президент сообщил командующему 6-м американским флотом следующее: «Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость».

Визит Владимира Зеленского в Одессу на празднование дня ВМСУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Вице-адмирал Юджин Блэк в ответ заявил, что для него «большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость».

В ходе активной фазы морской операции можно ожидать выход в море американского эсминца Ross в сопровождении катеров береговой охраны Украины и Грузии американского производства и кораблей экс-стран Варшавского договора. После чего последует торжественный фуршет, и все мирно разойдутся до учений следующего года.

Дмитрий Болтенков