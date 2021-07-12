Войти
Известия.ru

Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность

413
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

Почему реальный масштаб международных маневров не соответствует заявленному

Несмотря на заявленные масштаб и мощь, начавшиеся 28 июня совместные маневры НАТО и Украины в Черном море прошли практически незаметно, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, хотя формально основной этап стартовал 9 июля, уже понятно, что ничего серьезного ожидать не стоит. Все учения ограничились действиями небольших наземных подразделений, а также групп спецназа. Корабли НАТО и ВМСУ в море выходили редко и выполняли задачи преимущественно у своих баз, но большую часть времени они простояли в портах. Почему столь многообещающие для Киева маневры закончились так скромно — в материале «Известий».

Море активностей

За прошедшие дни учений морская группировка НАТО и Украины вела себя достаточно пассивно, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Корабли практически не покидали порты Украины, а если и выходили в море, то в скором времени возвращались.

На суше проходили маневры ограниченными силами: одновременно было задействовано не более одной роты либо нескольких групп специального назначения. Такая картина не соответствует тому, что планировалось изначально.

— В определенной степени накал учений, возможно, был слегка сбит встречей Владимира Путина с Джозефом Байденом — они могли бы проходить в более агрессивном ключе, — полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, одной из задач изначально была дискредитация российского военного превосходства в Черноморском регионе.


— В эту задачу вполне вписываются провокации, такие как, например, недавний заход британского эсминца Defender за российские рубежи. Но очевидно, что они не сработали, и их смысл во многом утрачен, поэтому учения так и не стали каким-то ярким военным явлением, — отметил Владислав Шурыгин.

Наземные военные учения в рамках Sea Breeze

Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Женевские договоренности определенно повлияли на общее ослабление международной напряженности, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Каких-то особо провокационных действий со стороны НАТО после этого последовать не должно, — отметил он. — Американцы посылают различные противоречивые сигналы: где-то идут на умеренные действия, а где-то, наоборот, испытывают нашу оборону на прочность. Если рассматривать всю внешнюю политику США в совокупности в нынешнем виде, то она подпадает под теорию управляемого хаоса.

По мнению дипломата, президент США не может не учитывать критику со стороны правых за недостаточную жесткость в отношении России.

— Как бы ни хотел нынешний президент Соединенных Штатов по мере возможностей избегать открытых недоброжелательных действий конфронтационного характера в отношении нашей страны, это будет продолжаться. Надеюсь, что в ближайшее время состоится встреча на уровне представителей МИДа и Госдепартамента по урегулированию наших вопросов стратегической стабильности, о чем была достигнута договоренность в июне. Но нельзя ожидать, что это моментально принесет какие-то позитивные результаты. Скорее будут тяжелые переговоры с американцами, по-другому они не будут себя вести. Надо ко всему этому быть готовыми, — заключил Сергей Орджоникидзе.


Много званых

Учения подобного рода проводятся на территории Украины и в акватории Черного моря с 1997 года — в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между министерствами обороны США и Украины от 1993 года.

Целью учений указывается улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона, отработка различных маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру на побережье. Учения проводятся со всеми желающими за исключением России.

Украинские военные во время украинско-американских учений Sea Breeze, 2016 год

Источник изображения: Фото: ТАСС/Архип Верещагин

До 2014 года они представляли собой совместные маневры кораблей разных стран, отработку гуманитарных и спасательных операций. Но в последние годы учения включают в себя и разные боевые сценарии, направленные против России: противолодочные действия, воздушные и морские десантные операции. Так, во время «Морского бриза — 2016» отрабатывали действия против возможной операции Вооруженных сил России по деблокаде Приднестровской Молдавской республики. Кстати, те учения назывались самыми масштабными в истории.

В целом в ходе Sea Breeze 2021 официально были запланированы действия более 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тыс. человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Кроме Украины и США, участие в маневрах, как сообщалось, должны принять, в частности, военнослужащие Австралии, Албании, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Египта, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Марокко, Молдавии, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, Республики Корея, Румынии, Сенегала, Туниса, Турции, Франции, Швеции и Японии.

С украинской стороны запланировано участие 24 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятков единиц вооружения и военной техники. Действия будут разворачиваться в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах страны.

Что касается кораблей других государств, то на данный момент известно о следующих участниках: от ВМС США — эсминец Ross и десантный корабль Yuma, от Англии — патрульный корабль Trent, Италия прислала фрегат Virginio Fasan, Болгария — старый корвет еще советской постройки «Бодри», Румыния — фрегат Regina Maria и корвет Horia Macellariu. Грузия отправила катера «Очамчира» и «Диоскурия». Ну и от ВМС Турции прибыл фрегат «Барбарос». Ранее приписанные к этим учениям эсминец ВМС Великобритании Defender и голландский фрегат Evertsen, пройдя на грани фола вблизи берегов Крыма, покинули Черное море и фактически в учениях участия не принимали.

Эсминец США Ross в порту Одессы в рамках учений Sea Breeze

Источник изображения: Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Известно, что Латвия обещала прислать одного наблюдателя и группу водолазов эскадры минных тральщиков своих ВМС. Насчет представителей Сенегала так и осталось неизвестным, добрались ли они до района проведения учений. Япония же планировала направить одного капитана первого ранга в качестве наблюдателя, но между «планировала» и «отправила» есть некоторая разница. В целом же получается, что такое внушительное количество стран-участников набралось за счет присутствия исключительно наблюдателей, при том что благодаря современным средствам коммуникаций за учениями можно следить и по Skype или Zoom.

Вместо моря

Опубликованные официальные сообщения позволяют создать следующую картину учений. На днях группа боевых пловцов неспешно «штурмовала» судно размагничивания Balta и перемещалась по его палубе. Моряки на румынском корвете Horia Macellariu включали брандспойты и огнетушители.

Группы водолазов из шести стран потренировались на стенке Практической гавани Одессы. Они учились поднимать на поверхность затонувшие суда, искать и уничтожать морские мины, оказывать дайверам медицинскую помощь и использовать современное водолазное снаряжение. Вообще стоит отметить, что Украина активно развивает свои подразделения боевых пловцов, перенимает опыт аналогичных иностранных подразделений.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok

Источник изображения: iz.ru

8 июля бойцы 73-го центра спецопераций украинских ВС вместе с американцами отработали боевые задания на острове Первомайский вблизи Очакова. По легенде учений, в одном из зданий был спрятан ядерный заряд, который необходимо было обезвредить. 30 спецназовцев ночью высадились на остров, прорвались в здание, но были обнаружены охраной и приняли бой. Тем не менее спецподразделение выполнило задачу. При этом для тренировок использовались американские конвертопланы CV-22 Osprey.

А 9 июля международная группировка сил провела в Одесской области масштабную операцию «по стабилизации обстановки в кризисном регионе». Украинские и американские морпехи, а также военнослужащие из Грузии и Молдавии вместе учились освобождать область от «террористов», которые якобы установили контроль над местными органами власти, дорогами и аэропортами. Для усложнения выполнения задач во время учений активно использовались системы радиоэлектронной борьбы.

Ритуальные заявления

Пока что самым заметным событием этих учений стал визит украинского президента Владимира Зеленского в Одессу на празднование дня ВМСУ 4 июля. За 30 лет независимости Украины власти этой страны четыре раза меняли день проведения праздника своих военно-морских сил. С 2015 года он отмечается в первое воскресение июля. По совпадению 4 июля — также и День независимости США.

По этому поводу украинский президент сообщил командующему 6-м американским флотом следующее: «Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость».

Визит Владимира Зеленского в Одессу на празднование дня ВМСУ

Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Вице-адмирал Юджин Блэк в ответ заявил, что для него «большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость».

В ходе активной фазы морской операции можно ожидать выход в море американского эсминца Ross в сопровождении катеров береговой охраны Украины и Грузии американского производства и кораблей экс-стран Варшавского договора. После чего последует торжественный фуршет, и все мирно разойдутся до учений следующего года.



Дмитрий Болтенков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Австpалия
Албания
Болгария
Бразилия
Великобритания
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Испания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Марокко
Молдавия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Польша
Россия
Румыния
Сенегал
США
Тунис
Турция
Украина
Франция
Швеция
Эстония
Южная Корея
Япония
Продукция
Arleigh Burke
MV-22 Osprey
Spearhead
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
RCPV
Военные учения
Медицина
Ядерный щит
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол