"Готовят сюрпризы особого рода". Каких ударов ждать от ВСУ в дни выборов

Полковник Ходаренок предупредил, что ВСУ задумывают провести рейд тысячи БЛА

Киев пытается атаковать регионы России с целью воспрепятствовать проведению президентских выборов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» и РИА Новости. По словам главы государства, подобные атаки будут продолжаться и на "некоторых других участках". Как ВСУ могут попытаться сорвать выборы в России, где и когда они могут нанести удар и к чему стоит готовиться российским войскам - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Интенсивность ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России постоянно нарастает. В первую очередь атакам подвергаются объекты топливно-энергетического комплекса России (только в последнее время Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, теперь Рязань). Сегодня на подлете к нефтеперерабатывающему предприятию «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Удары ВСУ по объектам ТЭК вполне укладываются в логику ведения вооруженной борьбы. Нефть является, во-первых, образно говоря, кровью войны, а во-вторых, источником поступления валютных ресурсов в казну российского государства. А это (в том числе) и средства на продолжение ведения специальной военной операции.

Следует к тому же отметить, что атаки украинских дронов на самые разнообразные объекты на территории европейской части России, да тем более еще в глубине страны, на рубежах, отстоящих от переднего края на тысячи километров, неизбежно вызывают весьма негативную реакцию населения нашей страны и порой неверие в возможности армии. К тому же успешные действия украинских БЛА накануне выборов президента России создают далеко не самый лучший фон для граждан, собирающихся прийти на избирательные участки.

Помимо всего прочего, налеты беспилотных летательных аппаратов на территорию Российской Федерации каждый раз вызывают в самых широких слоях российского общества всплеск вопросов по поводу эффективности системы ПВО страны и Вооруженных сил.

Возникает и неизбежный в этом случае вопрос - что будет дальше. В августе 2023 года «Газета.Ru» проанализировала, каким образом будет примерно развиваться обстановка, связанная с ударами БЛА по территории России. Во многом этот прогноз оказался весьма близким к реалиям марта 2024 года.

Рейд тысячи БЛА

Сам по себе БЛА - весьма простое устройство. Собирать подобные дроны сотнями и тысячами на мощностях какого-либо комбайнового завода на Украине - вполне решаемая задача. Все необходимые компетенции у украинского ОПК для этого имеются. Кроме того, беспилотники могут поставляться на Украину уже в готовом виде, в виде комплектов для последующей сборки или выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

Критически важные элементы любого БЛА - двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от какой-либо фирмы на Западе (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины не станет большой проблемой.

А системами наведения для своих беспилотников ВСУ располагают. Они могут использовать для этого либо Starlink (глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX, с 2022 года используется ВСУ для наведения БЛА), либо NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Time and Ranging, Global Positioning System). Есть и инерциальные системы навигации (основанные на инерции тел и на внешних ориентирах или сигналах), которые применяются во многих современных БЛА.

Итак, никаких трудностей в массовом производстве беспилотников у Украины нет, а дальность полета дронов позволяет им поражать важные объекты в пределах европейской части России.

Нет сомнений, что и на Украине изучают военную историю и знают, что такое «рейд тысячи бомбардировщиков». Первый такой рейд в составе 1047 самолетов Королевских ВВС Великобритании состоялся в ночь с 30 на 31 мая 1942 года.

Вполне возможно, что украинские политики и военные увлечены воплощением в жизнь похожего замысла. Сказать новое слово в вопросах массированного боевого применения БЛА, да еще сравняться с Royal Air Force (RAF), - цель для украинских политиков, несомненно, амбициозная.

К большому сожалению, все так примерно и оказалось. «Рейда тысячи БЛА» со стороны ВСУ пока еще не произошло, но дело стремительно идет и к этому.

Не приходится сомневаться, что в ближайшее время удары украинских БЛА по объектам на территории Европейской части России (а может быть, уже и не только европейской) будут только усиливаться. И есть вполне обоснованные опасения, что украинскими военными заготовлены сюрпризы особого рода (к примеру, БЛА увеличенной дальности, новые боевые части и пр.), тем более на период 15-17 марта.

Потенциальные цели

В списке потенциальных объектов ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, есть все основания предполагать, в ближайшее время будут опять-таки объекты топливно-энергетического комплекса страны (в том числе газопроводы и нефтепроводы), аэродромы Дальней и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, критические объекты инфраструктуры (в первую очередь, важнейшие мостовые переходы, включая Крымский мост), группировки Вооруженных сил и административно-политические центры.

Помимо всего прочего, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $300 млн, в который войдут управляемые ракеты GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) к системам HIMARS. А Пентагон, как пишет WSJ, уже говорит о готовности поставить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 160 км (по всей видимости, речь идет о MGM-140A ATACMS Block 1).

Речи о поставках ВСУ ракет типа MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU), MGM-164 ATACMS 2000 и MGM-164 ATACMS 2000 MOD с дальностью стрельбы в 300-310 км пока не идет. Но вполне возможно, что это только вопрос времени. Когда президент США Джо Байден решится на подобный шаг, то это сподвигнет и канцлера ФРГ Олафа Шольца на передачу ВСУ ракет TAURUS KEPD 350/150. Правительство Германии уже приняло решение о приведении в состоянии готовности всех дальнобойных ракет Taurus, имеющихся на вооружении бундесвера. Всего в вооруженных силах Германии имеется около 600 таких ракет.

Так что надо готовиться к борьбе со средствами воздушного нападения и этих типов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок