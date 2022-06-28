В российско-украинском конфликте наступил переломный момент

По мере продвижения России на востоке Украины наступает перелом

Российская армия продвигается на востоке Украины, сообщает сайт телеканала CNN. Автор статьи отмечает, что ВСУ уже отдали россиянам Северодонецк и потеряли территории к югу от Лисичанска.

Тим Листер (Tim Lister)

Вполне возможно, войска России сейчас проводят лучший отрезок с начала военной операции на Украине четыре месяца назад.

Им удалось уничтожить большую часть укрепленных позиций украинских вооруженных сил в Луганской области, получить полный контроль над полосой территорий на юге, усовершенствовать свою логистику и структуру командования, а также ослабить эффективность украинских ударных беспилотников.

На минувшей неделе русские были вознаграждены за свои интенсивные — как сказали бы некоторые, безжалостные — бомбардировки тех участков Луганской области, которые находились под контролем украинских войск. В итоге ВСУ отдали русским Северодонецк и потеряли территории к югу от Лисичанска.

В прошлую пятницу глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник спрогнозировал, что российские войска полностью окружат Лисичанск в течение двух или трех дней. Пока им не далось этого сделать, однако над городом нависла непосредственная угроза.

Силы России также усилили интенсивность атак в Донецкой области, немного приблизившись к поясу промышленных городов, который тянется от Славянска, через Краматорск и к Константиновке.

В Лисичанске и множестве других городов, расположенных вдоль извилистой линии фронта, которая пролегает через пять областей, украинцы вполне могут столкнуться с повторением сценария с Северодонецком, где в результате интенсивных российских бомбардировок они были вынуждены отступить. Там попросту не осталось ничего, что можно было бы защищать.

Сейчас непосредственная дилемма для украинской армии заключается в том, готова ли она защищать Лисичанск — рискуя потерять своих солдат и оружие в том случае, если город попадет в окружение, — и готово ли политическое руководство Украины отдать приказ об отступлении к новому оборонительному рубежу.

Если это случится, то смогут ли формирования, оставшиеся на участке территорий, которые до сих пор контролирует Украина, отступить и при этом не понести огромные потери? Значительные участки дороги, ведущей из Лисичанска в Бахмут, завалены обломками, и российские формирования подбираются все ближе к самому Бахмуту.

Очевидно, в настоящий момент русские не могут достичь значительного прогресса на территориях от Изюма и до Славянска, несмотря на неоднократные попытки прорвать украинские линии обороны. Тем не менее, в воскресенье, 26 июня, украинские чиновники предупредили, что российские силы "аккумулируются" к северу от Славянска. Кроме того, армия России может быстро мобилизовать несколько батальонных тактических групп, находящихся по ту сторону границы.

Некоторые российские военные блогеры не поддаются излишнему оптимизму. Юрий Котенок, к примеру, считает, что у российских сил не хватит солдат, чтобы окружить хорошо укрепленные Славянск и Краматорск.

Однако в дальнейшем главная надежда украинцев — что по мере развертывания большего количества западных вооружений, способных уничтожать российские артиллерийские орудия, ракетные комплексы и командные пункты далеко позади линий фронта, они сумеют постепенно сократить дефицит огневой мощи.

Между тем, чтобы управлять западными системами вооружений, такими как ракетные комплексы HIMARS, дальность которых составляет около 70 километров, требуется несколько недель специальной подготовки. А в Донбассе несколько недель — это очень долгий срок, учитывая то давление, с которым сталкиваются украинские войска.

Давление особенно сильно, если принять во внимание тот факт, что многие подразделения, развернутые в этом регионе, являются одними из наиболее опытных среди тех, которые имеются в распоряжении Украины. Сейчас они несут огромные потери, — в силу невероятной интенсивности бомбардировок России — и заменить их будет нелегко.

Украинские войска уже потеряли в боях часть оружия, в спешном порядке переброшенного на фронт. На прошлой неделе Министерство обороны России заявило, что в результате ударов российских сил уже была уничтожена часть гаубиц M777, которые Украине передали Соединенные Штаты.

Кроме того, российские военные учли те ошибки, которые допустили на начальном этапе своей специальной операции и в безуспешной попытке взять Киев. Они развернули системы противовоздушной обороны, главным образом С-300, чтобы обеспечить прикрытие обширных зон, что сделало украинские ударные беспилотники заметно менее эффективными. Стоит отметить, что в последнее время в соцсетях реже появляются видео, демонстрирующие украинские ударные самолеты в действии.

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Большой загадкой остается то, может ли успех России в наступлении на оборонительные позиции украинцев в Донецкой области подтолкнуть ее к расширению целей специальной военной операции. Захочет ли она воспользоваться моментом, чтобы попытаться дойти до Днепра, который фактически разделяет страну на две части.

Это наихудший сценарий для украинцев, и пока он представляет собой скорее отдаленную вероятность, чем непосредственный риск. Украинские войска все еще обороняют около 12 тысяч квадратных километров только в Донецкой области (это примерно равно площади Коннектикута).

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У неудач ВСУ на поле боя для Украины может быть и положительная сторона: они могут послужить весомым аргументом в пользу ускорения поставок западного оружия Киеву сейчас, когда лидеры стран Большой семерки собрались на саммит.

Один из самых преданных сторонников президента Зеленского, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отлично осознает риск "усталости от Украины", поскольку ситуация на поле боя, по всей видимости, разворачивается в пользу России.

"Первые несколько недель и месяцев украинского сопротивления были ознаменованы всеобъемлющим глобальным единством и огромным всплеском поддержки в адрес украинского народа, — сказал он во время саммита в Германии. — Крайне важно, чтобы это единство и поддержка сохранялись и в дальнейшем. Поведение России не должно стать нормой в глазах мира".

Президент США Джо Байден выступил с таким же призывом: "Мы должны держаться вместе. Путин с самого начала рассчитывал на то, что НАТО и Большая семерка каким-то образом расколются, но мы этого не сделали и не собираемся", — сказал он.

Пока нет никаких признаков того, что одна из сторон готова отступить. Во многом это связано с высокими ставками.

Хэл Брэндс (Hal Brands) написал в своей статье для журнала Foreign Affairs, что украинский конфликт "высветил и углубил фундаментальный глобальный раскол — столкновение между передовыми демократиями, приверженными существующему международному порядку, и евразийскими автократиями, пытающимися его низвергнуть".

Между тем для Путина этот конфликт является важным элементом его экзистенциальной борьбы против гегемонии Соединенных Штатов.

Эксперты Института изучения войны пришли к выводу, что Кремль "намерен вести на Украине затяжной конфликт и расширить масштабы мобилизации для достижения своих долгосрочных военно-политических целей на оккупированных территориях Украины".