Делегация РФ заявила о готовности к любым сценариям при отправке военных НАТО на Украину

Возрастающая вовлеченность Запада в конфликт чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, которые "останутся на их ответственности", заявил член делегации РФ на переговорах в Вене Олег Бушуев

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Россия готова к любому варианту развития событий в случае, если Запад решится на отправку военнослужащих НАТО на Украину. Об этом заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.

"Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием табу на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса, фактически интервентов, на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий", - сказал дипломат на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, "возрастающая вовлеченность" Запада в вооруженную конфронтацию "чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, которые останутся на их ответственности".

Бушуев подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для урегулирования украинского кризиса.

"Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев - прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан. Необходимо учитывать новые территориальные реалии, ситуацию "на земле". Если же наша готовность не будет встречена взаимностью, то мы продолжим полную реализацию задач СВО и отстаивание наших жизненных интересов всеми необходимыми способами", - добавил дипломат.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на территорию Украины говорят о том, что западные страны по-прежнему одержимы поражением России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что такие заявления Макрона свидетельствуют о том, что страны Запада начали делить Украину.

Макрон об отправке войск НАТО

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте.