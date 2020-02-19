TVP Info (Польша): визит в Польшу ничему Макрона не научил, он продолжает «говорить по-русски»

Европейская политика противостояния Кремлю и санкций себя не оправдала, заявляет Макрон, поэтому нужно восстановить диалог. Но такой крен европейской политики не по нраву полякам. Автор называет Макрона приспешником Кремля, самонадеянно утверждая, что визит в Польшу его ничему не научил. А может это поляки так ничего и не поняли?

Французский президент с упорством, достойным лучшего применения, продолжает призывать к сближению с Россией и выдавливанию США из Европы. Несмотря на лавину критики, которая обрушилась на него за уступки Москве и подрыв авторитета НАТО, Макрон твердит, что следует покончить с политикой санкций и смириться с российскими амбициями, поскольку только такой подход позволит нормализовать отношения. В этом контексте напрашивается вопрос, какую следующую страну после Украины он готов бросить на съедение Кремлю.

В ходе завершившейся в воскресенье 56-й Мюнхенской конференции по безопасности самую оживленную дискуссию вновь вызвали слова президента Франции. Реакция на его предыдущие "мудрые" изречения о смерти мозга НАТО и том, что европейским странам не стоит рассчитывать на военную помощь США, судя по всему, ничему Макрона не научила, хотя он не только не встретился с пониманием, но и услышал резкую критику из уст свое союзницы Ангелы Меркель. Можно было надеяться, что после недавнего визита в Польшу французский лидер поймет, что существуют разные взгляды на Россию, которые тоже следует учитывать, однако, в Мюнхене он звучал, как заезженная пластинка. Он говорил о том, что европейская политика противодействия шагам Кремля в последние годы оказалась неэффективной, а санкции нанесли больше ущерба самому Западу и поэтому следует от них отказаться.

Макрон считает, что единственным верным решением в такой ситуации будет возобновление стратегического диалога с Россией. Что конкретно он имеет в виду? Этого мы не узнали, поскольку он оперировал только лишенными конкретного наполнения словосочетаниями, как "стратегия деэскалации" и "взаимная прозрачность".

Осознавая, что эти слова во многих странах могут встретиться с критической реакцией, французский президент, претендующий на роль лидера Европы, реформатора и так далее, оправдывался. Он говорил, что не занимает пророссийскую или антироссийскую позицию, а придерживается проевропейского курса. Но что конкретно в контексте России означает этот проевропейский курс? Политику уступок, игнорирование преступного характера созданного Кремлем режима, угроз России и нарушений международного права, которые она допускает, а все ради того, чтобы вести с Москвой бизнес и при ее поддержке выдавливать со старого континента США?

Макрон на этот раз не призывал напрямую отменить санкции, введенные против России за поддержку донбасских сепаратистов, но отметил, что ограничительные меры не принесли результата, не изменили ход самого конфликта, а при этом "стоили европейцам также дорого, как и россиянам". Такая риторика в наборе с возмущениями по поводу того, что никто непосредственно не сопротивлялся России, это чистой воды лицемерие, призванное подтолкнуть к перезагрузке отношений (причем, на условиях продиктованных Москвой).

В той же самой речи Макрон признал, что Кремль не оставит попыток дестабилизировать ситуацию в европейских странах, в частности, посредством вмешательства в выборы и распространения дезинформации в социальных сетях. С этим утверждением сложно не согласиться. Однако следующей фразой французский президент не только снизил значение этой оценки, но и нанес удар по своему противнику, то есть США под руководством Дональда Трампа.

Макрон уверяет, что манипуляции Москвы, которые он критикует, мало отличаются от действий американских консерваторов, вмешивающихся, по его словам, в европейские выборы. Он также жаловался, что у нас мало рычагов, позволяющих защититься от таких атак, а поэтому следует наладить взаимодействие спецслужб и активнее выявлять тех, кто стоит за подобными акциями.

Эти возмутительные слова, наносящие удар по крупнейшему союзнику Европы и главной силе НАТО, призваны настроить нас против Соединенных Штатов. Макрон уже не в первый раз ставит знак равенства между диктаторской Россией и демократическими США. В контексте того, что французский президент (осознанно или нет) претворяет в жизнь план, написанный в Кремле, следует скептически отнестись к его проектам в сфере европейской обороны, а также недавним предложениям по подключению союзников из Европы к учениям французских сил ядерного сдерживания.

Макрон, правда, уверял, что развитие оборонного потенциала Европы, о котором он говорит, не должно проводиться в пику НАТО, но, судя по тому, насколько негативно он относится к США, свою цель он видит в выдавливании американцев с европейского континента. Как полагает французский лидер и представители поддерживающих идею перезагрузки кругов, это позволит нормализовать отношения с Кремлем, ведь исчезнет основная причина конфликта.

Такой подход полностью противоречит политике Польши и стран Восточно-Центральной Европы, которые жизненно заинтересованы в сохранении сплоченности Альянса, укреплении его потенциала, а также в тесных отношениях с США и пребывании их сил в нашем регионе. Кремль относится к этому негативно: он понимает, что такое положение дел мешает ему проводить агрессивную политику в отношении стран нашей части мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров обращал в Мюнхене внимание, что из-за агрессивной позиции НАТО нарастает напряженность, а также критиковал военные маневры у границ России. "Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов - все это генерирует непредсказуемость", - говорил он, сравнивая возникающие сегодня между Россией и Западом трения с их конфронтацией времен холодной войны.

Он также в очередной раз выступил с предложением созвать саммит глав постоянных членов Совета безопасности ООН, то есть Китая, Франции, России, США и Великобритании. При этом Лавров подчеркнул, что речь не идет о "закрытом клубе", где будут решаться судьбы человечества, хотя именно таковым он обещает стать.

У слов Макрона не было шансов найти положительный отклик в Польше, которая занимает критическую позицию в отношении агрессивной политики России. Принимавший участие в Мюнхенской конференции глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz) напоминал о том, какую опасность представляет эта страна, и указывал, что она выступает "серьезным игроком, действующим во вред Западу, во вред демократии". По его мнению, отпор Москве должна оказать Европа в союзе с другими странами, в первую очередь - США. Это, однако, расходится с целями Макрона.

Чапутович не согласился с критикой антироссийских санкций. Он призвал сохранять их до тех пор, пока Россия не начнет соблюдать нормы международного права, и добавил, что следует объединить усилия и принудить ее это делать. Глава польского МИД поддержал позицию президента Эстонии, которая отметила, что критиковать Кремль следует не только за его политику в отношении Украины, но и за его действия в Сирии, Ливии, Венесуэле и Центральной Африке.

Чапутович также высказался о том, что переговоры по Украине в нормандском формате не принесли ожидаемых результатов: не всех пленных удалось обменять, режим прекращения огня не работает, а представителям ОБСЕ не позволяют в полной мере выполнять их обязанности. Он также подчеркивал, что фундаментом в контексте безопасности выступает для нас НАТО и присутствие США, а также ядерный арсенал этой страны. "Мы хорошо относимся к желанию укрепить оборонный потенциал ЕС, поскольку это также укрепит потенциал НАТО и будет способствовать повышению уровня безопасности Польши", - отметил Чапутович. Одновременно Варшава не допускает и мысли об "изгнании" сил США из Европы и передаче всех задач в сфере безопасности вооруженным силам европейских стран.

Американцы осознают, что Польша и государства ее региона остаются их союзниками, которых стоит поддерживать, оказывая помощь как в политической, так и в военной или энергетической сфере. В этот контекст вписывается заявление госсекретаря Майка Помпео, который рассказал, что США вложат миллиард долларов в энергетические проекты входящих в Инициативу трех морей стран, чтобы помочь им обрести независимость от России.

Жалобы на отсутствие сплоченности в Североатлантическом альянсе или на то, что Западу не удается урегулировать конфликты в мире, тем временем как державы с противоречащей нашей системой ценностей становятся все сильнее - это одно. Совсем другое - появление в Европе лидеров, которые, преследуя свои узкие интересы, проводят политику, ослабляющую ЕС, НАТО, наш континент и шире - западную цивилизацию. Перезагрузка отношений с Россией на условиях Кремля - это предательство собственных ценностей и согласие на то, чтобы опасный политический режим навязывал нам собственные.

Польша обязана противостоять таким тенденциям, даже если она рискует столкнуться с критикой и давлением. Макрон и ему подобные приспешники Москвы до сих пор не добились своего, а круг тех, кто видя агрессивную позицию Кремля, отметает их риторику, отказывается подаваться на манипуляции и уступать угрозам, растет. Это открывает возможность для создания союза стран, которые не продвигают опасные проекты, а на самом деле заботятся о безопасности нашего континента.

Петар Петрович (Petar Petrović)