Шойгу: опытный образец нового транспортника Ил-212 должен быть готов к концу 2026 года

По словам министра обороны, ОАК уже приступила к разработке технического проекта Ил-212

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212 запланировано на конец 2026 года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

По данным министра, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже приступила к разработке технического проекта Ил-212.

Шойгу отметил, что эти самолеты придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72 - новый транспортник будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Машина сможет взлетать с необорудованных взлетно-посадочных полос, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.