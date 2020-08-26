Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны России и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) заключили контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2, передаёт корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на форуме "Армия-2020".

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава ОАК Юрий Слюсарь подписали договор на поставку бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-30СМ2 для Воздушно-космических сил (ВКС) России, истребителей Су-30СМ2 для Военно-морского флота (ВМФ), учебно-боевых самолётов Як-130 и тяжёлых военных транспортников Ил-76МД-90А.

Также на форуме было объявлено о заключении контракта на поставку лёгких военного транспортника Ил-112В - это первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Кроме того, Криворучко и Слюсарь подписали контракт на сервисное обслуживание, восстановление исправности, продление ресурсов и сроков службы пассажирских и транспортных самолётов типа Ил-18, Ил-62, Ил-96, Ан-2, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-140 и Ан-148 на 2020-2022 годы.

Затем Минобороны РФ и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключили договор на поставку учебно-тренировочных самолетов DA-42T, предназначенных для первоначальной подготовки лётного состава военно-транспортной и дальней авиации.

12 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах подписания новых контрактов на поставку истребителей Су-35 на сумму 70 млрд рублей. По словам источника "Ведомостей" в авиапромышленности, речь идет о заказе 48 истребителей до 2024 года.

Как сообщал "Интерфакс", по данным источника в оборонно-промышленном комплексе, в начале июня был подписан новый контракт с Минобороны РФ на поставку около 20 самолётов Су-34 в течение трёх лет. При этом, военные сохраняют планы получить свыше 70 бомбардировщиков до 2027 года, часть из которых должна быть поставлена уже в модернизированном облике - Су-34М.