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В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

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Самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе "Авиастар-СП"
Самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе "Авиастар-СП".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Запланированные к сдаче военному ведомству в 2023 году самолеты Ил-76МД-90А поступят в войска в установленные срок, пообещал министру обороны России Сергею Шойгу глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии Авиастар в Ульяновске, где осуществляется производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100.

По словам Слюсаря, присутствовавшего на мероприятии, в настоящее время на заводе находятся Ил-76МД-90А различной степени готовности, сдача которой предусмотрена программой 2023 году.

Также в ходе посещения предприятия Шойгу заявил, что решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено.

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