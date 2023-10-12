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Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35

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ПД-35
Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник изображения: http://infreactor.org/

Модернизированные тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске. В мероприятии принимал участие глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, доложивший о проведении плановых работ на самолетах Ан-124-100 .

В Минобороны рассказали, что Шойгу был проинформирован о возможности оснащения Ан-124-100 двигателями Д-18Т или ПД-35.

Также в ходе посещения предприятия Шойгу заявил, что решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ан-26
Ан-72
Д-18Т
ПД-35
Компании
Минoбороны РФ
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