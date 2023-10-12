Найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу

Шойгу: найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации.

"Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь. <...> Что в этой части сделано и что предстоит сделать", — сказал он.

Глава Минобороны во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. По итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, на котором они рассмотрели состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации

Шойгу отметил, что состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации — очень важные вопросы в сложившейся ситуации.

"С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза", — объяснил он.

Глава ведомства добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. Поэтому нужно поддерживать в рабочем состоянии имеющийся парк военно-транспортной авиации, а также увеличивать его за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, отметил министр.

Шойгу также указал, что к 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели, а также есть возможности для модернизации модели.