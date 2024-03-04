Помогите немедленно! На Украине начали выдвигать требования своим спонсорам (The National Interest, США)

В Киеве устали ждать помощи от Запада и начали открыто выдвигать ему требования. В статье для TNI украинцы не просто журят своих спонсоров, но буквально запугивают европейцев, чтобы те увеличили военные расходы и оказали ВСУ немедленную поддержку.

Виктор Лях (Victor Liakh), Илона Хмелева (Ilona Khmeleva)

Похмелье после бурной вечеринки бывает суровым: больная голова пульсирует, а осознание реальности дается тяжело. Для большей части Европы двухлетний конфликт на Украине был лишь отдаленной угрозой, по большей части абстрактной. Эта уютная отстраненность, словно дурман, скрыла от них всю серьезность ситуации.

Европейский союз и США оказывали Украине лишь минимальную поддержку — скорее с тем, чтобы предотвратить ее крах, чем обеспечить решающую победу. Хотя мужество украинцев на поле боя, несомненно, достойно восхищения, оно превратилось в своего рода болеутоляющую пилюлю, подпитывающую веру в то, что рано или поздно Россия выдохнется, а Украина выстоит.

Однако первый же день февральской Мюнхенской конференции по безопасности разрушил эту иллюзию. Новости о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального и отступлении ВСУ из Авдеевки, потенциальная российская агрессия против стран Прибалтики и двусмысленные заявления Дональда Трампа о НАТО создали практически осязаемую атмосферу отчаяния.

Но, несмотря на безотрадную атмосферу на конференции, западный мир до сих пор так и не осознал всего мрака сложившейся ситуации.

В Мюнхене мы часто слышали от официальных лиц США и Европейского союза: “В итоге Украина несомненно победит”. Но для украинцев это выглядит так, словно они закрывают глаза на суровую реальность угрозы и ищут оправдания для дальнейшего отказа от поддержки Украины.

Вот отрезвляющие реалии, которые Запад обязан признать:

Украина не может продолжать военные действия без дополнительной поддержки. Застрявшие в Конгрессе 95 миллиардов долларов необходимы, чтобы украинские солдаты отстояли линию фронта, а мы — удержали экономику на плаву. Президент Зеленский прямо заявил, что без дальнейшей помощи проиграет. Европа не справляется с поставкой необходимых вооружений и оборудования — лишь Вашингтону по силам вовремя утолить снарядный голод и поддержать наши военные усилия.

Военные расходы должны резко увеличиться. С учетом того, что Россия перевела экономику в военный режим, требуются военные расходы выше 2% ВВП. Эстония этого уже добилась, однако Франция и Германия отстают. Западные страны должны резко увеличить военные расходы, вложиться в передовые технологии и оказать Украине конкретную и немедленную поддержку. Под угрозой находится безопасность самой Европы.

“Постепеновщина” Запада провалилась. Дозированный подход к военной помощи позволил России адаптировать свою тактику и обратиться за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея. Задержка поставок F-16 до лета 2024 года дала России драгоценное время для противодействия украинским истребителям МиГ и Су. Еще один важный вопрос — артиллерия. Президент Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, Россия получит миллион артиллерийских снарядов из Северной Кореи (в КНДР у украинской разведки наверняка сильные позиции! – похожи на корейцев как две капли воды. – Прим. ИноСМИ). ЕС же, со своей стороны, пересмотрел сроки поставок на Украину миллиона 155-мм снарядов к марту 2024 года. По состоянию на конец января Киев получил лишь 330 тысяч.

Приветствуйте украинские новшества. Украина может похвастаться военными технологиями мирового уровня, проверенными и испытанными в боях. У Украины нет военно-морского флота, но незнание этого факта вполне простительно после впечатляющих успехов ВСУ на Черном море в 2023 году. Передовые военно-морские беспилотники Киева нанесли значительный урон российскому Черноморскому флоту, а украинский спецназ провел дерзкие операции на территории России. Внедрение этих технологий может значительно расширить возможности НАТО.

Конфискуйте замороженные активы российского государства и передайте их Киеву для дальнейшего вооружения. Эти 300 миллиардов долларов нанесут ущерб путинской военной машине, лишат его жизненно важных средств и подорвут общественную поддержку. Кроме того, это станет мощным сигналом, что путинские клептократы не уйдут от ответственности за военные преступления (военные преступления совершает Киев, обстреливая Донецк и мирные российские города, и ответить за это в итоге придется. – Прим. ИноСМИ), а их бесчестно нажитые доходы не пойдут на дальнейшие злодеяния.

Мир должен, наконец, осознать суровую реальность крупнейшего сухопутного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Мы должны перестать почивать на лаврах, принять трезвые суждения и решительно встать на поддержку Украины. Лишь так мы сможем надеяться, что выдержим грядущий шторм.

Виктор Лях – генеральный директор фонда “Восточная Европа”. С 2005 по 2008 год был исполнительным директором Фонда благополучия детей Украины. Ранее работал в Украинском государственном центре социального обслуживания молодежи (1996–2001) и ЮНИСЕФ (2000–2001)

Илона Хмелева — эксперт в области международного права и международных отношений. В 2020 году получила докторскую степень Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В качестве научного сотрудника Университета Торонто изучает правовые моменты российской спецоперации на Украине