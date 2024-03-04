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ТАСС

В ВСУ заявили, что украинские летчики уже отрабатывают на F-16 удары по целям

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: By Usaf/ Getty Images

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что переход на истребители не может быть быстрым

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинские пилоты, которые переучиваются для управления американскими истребителями F-16, уже начали отрабатывать нанесение ударов по целям. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Летчики уже отрабатывают тактические приемы, нанесение ударов. <...> Что касается наземного персонала, то инженеры тоже обучаются и узнают, как обслуживать этот самолет и как обслуживать его вооружения. <...> Сейчас мы адаптируем инфраструктуру на определенных площадках", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".

Он вновь повторил, что переход на F-16 не может быть быстрым. По его словам, полгода - это максимально короткий срок, а минимальная программа подготовки на F-16 составляет два года.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. В конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия F-16 поступит на Украину весной 2024 года.

Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард". 

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Дания
Нидерланды
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Персоны
Путин Владимир
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