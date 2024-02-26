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Интерфакс-АВН

Турецкий истребитель пятого поколения поступит в состав ВВС страны к концу 2028 года -Эрдоган

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Турецкий истребитель KAAN
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN.
Источник изображения: lenta.ru

Стамбул. 22 февраля. - Стелс-истребитель KAAN пятого поколения отечественной разработки поступит на вооружение ВВС Турции к концу 2028 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем, что KAAN войдет в состав наших Военно-воздушных сил к концу 2028 году", - заявил он в четверг, выступая митинге в городе Денизли на юго-западе Турции.

"Одним из важнейших столпов нашей концепции "Век Турции" является поднятие оборонной промышленности и технологий на самый высокий уровень. Мы постоянно совершенствуемся в этой области", - подчеркнул Эрдоган.

В среду турецкий стелс-истребитель пятого поколения KAAN совершил свой первый испытательный полет.

Национальный боевой самолет KAAN, считающийся самым амбициозным технологическим проектом Турции, был разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).

Самолет пятого поколения разработан для замены истребителей F-16, стоящих на вооружении турецких ВВС. Этот процесс планируется начать с 2030-х годов.

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Страны
Турция
Продукция
F-16
Компании
TAI
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
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