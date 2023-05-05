Войти
Известия.ru

Эрдоган объявил название национального боевого самолета

379
0
-1
Источник изображения: Фото: соцсети

Эрдоган назвал национальный боевой самолет пятого поколения KAAN

Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения будет называться KAAN. Об этом 1 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кахраманказан близ Анкары, где расположена база ВВС.

Речь идет о самолете TF-X, который создается в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). В ходе презентации истребитель выкатился к публике на собственных двигателях в сопровождении учебно-боевого самолета Hürjet, который до этого уже совершил первый полет.

Эрдоган назвал этот момент историческим и добавил, что «Турция присутствует в каждой области на суше, на море и на подводных лодках, в воздухе и в космосе».

Он также рассказал, что новый истребитель оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания и другими преимуществами.

Что касается учебно-боевого истребителя Hürjet, то, по словам Эрдогана, производители планируют дооснастить его турецким вооружением и радарами. После этого Hürjet будет передан на вооружение воздушных сил страны и сможет частично заменить американские самолеты F-16. Турецкий лидер отметил, что из этих истребителей будут сформированы отдельные эскадрильи.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что турецкий боевой самолет Hürjet совершил первый полет. Ожидается, что сертификация будет завершена к концу 2025 года.

Воздушное судно разработано компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Оно вмещает в себя двух членов экипажа и имеет следующие характеристики: длина —13 м, размах крыльев — 9,8 м, высота — 4,2 м, имеет один реактивный двигатель. Макет самолета был представлен еще в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
Компании
TAI
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
14.10.2021
Турция хочет приобрести истребители F-16 Block 70
26.11.2020
Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего
17.08.2020
«Ущерб нацбезопасности»: как ОПК США страдает из-за Турции
25.06.2014
Турция к концу года планирует выбрать двигатель для национального истребителя нового поколения по программе TF-X
21.03.2013
Турция намерена создать свой первый истребитель совместно с Швецией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:39
  • 48872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского