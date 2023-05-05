Эрдоган объявил название национального боевого самолета

Эрдоган назвал национальный боевой самолет пятого поколения KAAN

Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения будет называться KAAN. Об этом 1 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кахраманказан близ Анкары, где расположена база ВВС.

Речь идет о самолете TF-X, который создается в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). В ходе презентации истребитель выкатился к публике на собственных двигателях в сопровождении учебно-боевого самолета Hürjet, который до этого уже совершил первый полет.

Эрдоган назвал этот момент историческим и добавил, что «Турция присутствует в каждой области на суше, на море и на подводных лодках, в воздухе и в космосе».

Он также рассказал, что новый истребитель оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания и другими преимуществами.

Что касается учебно-боевого истребителя Hürjet, то, по словам Эрдогана, производители планируют дооснастить его турецким вооружением и радарами. После этого Hürjet будет передан на вооружение воздушных сил страны и сможет частично заменить американские самолеты F-16. Турецкий лидер отметил, что из этих истребителей будут сформированы отдельные эскадрильи.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что турецкий боевой самолет Hürjet совершил первый полет. Ожидается, что сертификация будет завершена к концу 2025 года.

Воздушное судно разработано компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Оно вмещает в себя двух членов экипажа и имеет следующие характеристики: длина —13 м, размах крыльев — 9,8 м, высота — 4,2 м, имеет один реактивный двигатель. Макет самолета был представлен еще в 2018 году.