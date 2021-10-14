Турция хочет приобрести истребители F-16 Block 70

Как сообщили турецкие и ближневосточные СМИ, 30 cентября 2021 года правительство Турции направило официальный запрос Соединенным Штатам о приобретении по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 40 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки, а также 80 модернизационных комплектов для модернизации в этот вариант Block 70 наличных истребителей ВВС Турции. Общая предполагаемая стоимость возможного соглашения оценивается в 6 млрд долл.

Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции (с) министерство обороны Турции

Приобретение истребителей F-16C/D (F-16V) Block 70 для ВВС Турции должно стать своего рода компенсацией после отказа США от поставок Турции уже законтрактованных турецкой стороной истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II и последовавшего в апреле 2021 года официального исключения американцами Турции из программы самолета F-35 (JSF). Как известно, данные меры американской стороны стали частью санкций, введенных США за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

В связи с этим вопрос о том, позволят ли США теперь приобрести Турции истребители F-16C/D (F-16V) Block 70 также остается открытым, и само обращение турецкой стороны за их покупкой выглядит "пробным шаром" Анкары для прояснения перспектив и лимитов дальнейшего американо-турецкого военно-технического сотрудничества. Очевидно, что разрешение продажи этих самолетов станет для администрации США сложным решением, при котором придется учитывать значительное количество аспектов отношений с Турцией и ее руководством. Кроме того, данная продажа через механизм FMS потребует отстуствия вето со стороны Конгресса США, сейчас в значительной мере настроенного антитурецки.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить данную закупку F-16C/D (F-16V) Block 70 во время планируемой встречи с президентом США Джо Байденом в ходе саммита группы G-20 в Риме в конце октября.

ВВС Турции с 1987 по 2012 годы получили 278 истребителей F-16C/D Fighting Falcon различных модификаций (43 Block 30, 117 Block 40, 88 Block 50 и 30 Advanced Block 50+) в рамках четырех программ под шифром Peace Onyx по линии FMS, со сборкой большей части этих самолетов предприятием турецкого авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI) в Акынджы близ Анкары. C 2012 года 210 этих самолетов (37 Block 30, 101 Block 40 и 72 Block 50) прошли в Турции совместно с корпорацией Lоckheed Martin модернизацию по программе Common Configuration Implementation Program (CCIP) c примерным доведением до уровня аналогов версии Advanced Block 50+. Сейчас в составе ВВС Турции остается 245 cамолетов F-16C/D (158 F-16C и 87 F-16D).

Сообщается, что планируемые к закупке 40 новых истребителей F-16C/D (F-16V) Block 70 должны пойти на замену 48 все еще эксплуатируемых в ВВС Турции истребителей McDonnell Douglas F-4Е Phantom II.

Напомним, что модификация F-16V Block 70/72 сейчас является самым продвинутым вариантом семейства истребителей F-16 и оснащатся новой бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР. К настоящему времени F-16V новой постройки заказали Тайвань (66 самолетов), Марокко (24 самолета), Бахрейн (16 самолетов), Словакия (14 самолетов) и Болгария (восемь). Серийное производство F-16V будет начато в 2022 году на предприятии Lockheed Martin в Гринвилл (штат Южная Каролина), куда американская корпорация переносит производство F-16 с завода в Форт-Уорт (штат Техас).

Кроме того, к настоящему времени Тайвань, Греция, Марокко и Бахрейн заключили соглашения на модернизацию в вариант F-16V Block 70/72 своих наличных истребителей (141 cамолет F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня, 84 F-16C/D Block 52+ и Advanced Block 52+ ВВС Греции, 23 F-16C/D Block 52+ ВВС Марокко и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна). Тайвань стал первым фактическим эксплутантом модификации F-16V - первый закончивший модернизацию до уровня F-16V Block 70 тайваньский истребитель F-16A начал летные испытания в августе 2018 года, а 19 октября 2018 года был формально передан ВВС Тайваня. В конце марта 2021 года первые 42 прошедших модернизацию до уровня F-16V самолета вошли в строй ВВС Тайваня в составе 4-го (455-го) тактического истребительного крыла на авиабазе Цзяи в центральной части Тайваня.

Cетевое издание "Газета.Ru" опубликовало по данной теме материал Юрия Соколова "Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану". Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на "миллиарды долларов", в котором говорится, что Турция хочет купить у Вашингтона 40 истребителей F-16. Контракт обсуждается после исключения Анкары из программы производства F-35 и даже после санкций, которые Джо Байден недавно продлил в отношении Турции за "подрыв мира, безопасности и стабильности" в Сирии. "Газета.Ru" разбиралась, каковы перспективы заключения американо-турецкой сделки на таком фоне.

Источники агентства Reuters сообщили, что с целью модернизировать свои ВВС Турция хочет купить у США 40 многофункциональных истребителей F-16 общей стоимостью в "миллиарды долларов". Конкретную сумму источник не назвал. С учетом того, что F-16, по данным международного авиационного портала AeroTime Hub, стоит от $30 млн (старые модификации) до $64 млн (модификации Block 70/72), общую стоимость контракта можно оценить в диапазоне от $1,2 до $2,5 млрд.

Кроме того, речь идет о закупке 80 комплектов для модернизации тех военных самолетов, которые уже стоят на боевом дежурстве в республике.

На данном этапе сделка анализируется в Госдепартаменте США и профильном агентстве, которое отвечает в Пентагоне за военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. Вместе с тем даже их одобрения недостаточно: контракт могут заблокировать в Конгрессе США. Там крайне недовольны договором Турции и России по поставке второй партии ЗРК С-400 "Триумф".

Закупка первой партии российских ПВО в 2019 уже привела к исключению Турции из программы производства американского истребителя пятого поколения F-35, несмотря на протесты Анкары. Тогда Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд, что сопоставимо с потенциальным авиационным контрактом с Вашингтоном.

При этом в начале октября президент США Джо Байден решил еще на год продлить действие указа о рестрикциях в отношении Анкары, подписанного в 2019 году экс-главой Белого дома Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии. Но даже несмотря на это американская и турецкая стороны еще могут договориться.

"Во-первых, контракт нужен и выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Нет никаких причин, чтобы его терять. Во-вторых, риторика Белого дома в отношении Турции в последнее время заметно смягчилась, - считает председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" (СВОП), директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов. - Вашингтон даже вернулся к словам "незаменимый стратегический партнер" в отношении этой страны. Турецкий лидер Эрдоган тоже явно сигнализирует, что он, с одной стороны, независимый и делает то, что считает нужным, но, в то же время полагает необходимым сохранять, поддерживать и укреплять союзнические отношения с США"

По его словам, сочетание этих факторов говорит о том, что контракт будет заключен, несмотря на недовольство Соединенных Штатов многими аспектами политики Турции.

Противоположного мнения придерживается главный редактор журнала "Национальная оборона", руководитель "Центр анализа мировой торговли оружием" (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Думаю, что главным препятствием для этой сделки будет закупка Турцией ЗРК С-400 "Триумф" у России. Речь идет прежде всего о втором контракте, который находится сейчас на стадии обсуждения. В любом случае шансы Турции на реализацию контракта по F-16 меньше, чем туркам хотелось бы. Ведь США однозначно будут стремиться увязать этот контракт с прекращением военно-технического сотрудничества с Россией", - считает эксперт.

По его словам, Эрдоган достаточно "хитрый игрок", чтобы рисковать отношениями с российской стороной. Тем более, когда экономические бонусы и выгода от них очевидны, если вспомнить о российско-турецких мегапроектах "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

"Момент истины" в турецко-американском сотрудничестве наступит именно с решением США по контракту F-16 с Турцией, считает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Именно сейчас станет понятно будущее этого партнерства, поскольку все предыдущие сложности и проблемы, включая санкции Вашингтона против Анкары, полностью не нарушали связи. Это лакмусовая бумажка покажет, готовы ли США и дальше удерживать Турцию в своей орбите или толкнут к сотрудничеству с Россией", - подчеркнул эксперт.

По его словам, "отказ от этого контракта будет равносилен пощечине лично Эрдогану", а также отказу от партнерства с Турцией в целом.

"Мне кажется, что добиваться от Турции стопроцентной лояльности, чтобы она вообще не сотрудничала ни с какими производителями, кроме одобренных США, - не получится. США и сами не придерживаются внутриблоковой дисциплины", - подчеркнул Лукьянов.