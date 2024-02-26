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Военное обозрение

«Они уязвимы для РЭБ»: военный эксперт США раскритиковал идею ВСУ заменять артиллерию дронами

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Украинский дрон Shark
Украинский дрон Shark.
Источник изображения: lenta.ru

Попытки украинских военнослужащих подменить артиллерию на поле боя беспилотными летательными аппаратами не будут результативными. Эту идею раскритиковал военный эксперт из США Марк Слебода, который побеседовал с журналистом Дэнни Хайфоном.

По утверждению военного аналитика, беспилотная авиация действительно стала важнейшей частью конфликта на Украине. Сейчас в боевых действиях задействованы все виды дронов – разведывательные, ударные и так далее. Однако заменить собой современную артиллерию беспилотники все равно не смогут, и на то есть свои причины.

У них нет дальности, которой обладает артиллерия, нет соответствующей мощной начинки и проникающей способности, они сильно уязвимы из-за господства российских систем радиоэлектронной борьбы

- подчеркнул военный эксперт.

К тому же, попытки постоянно использовать дроны приводят к тому, что сейчас у ВСУ уже наблюдается не только дефицит артиллерийских боеприпасов, но и нехватка беспилотников. Это, в свою очередь, еще более ухудшает положение украинских формирований на фронте.

Отметим, что Слебода – не первый американский военный аналитик, высоко оценивающий возможности средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее и другие американские эксперты, например – отставной полковник Дуглас Макгрегор, отмечали высокую результативность средств РЭБ ВС РФ.

Аналитик Нико Ланге заявлял, что РЭБ НАТО в целом скорее уступает российским средствам радиоэлектронной борьбы, а эксперт Скотт Риттер считает, что активное применение средств РЭБ ВС РФ фактически сделало бесполезными высокоточные РСЗО HIMARS.

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