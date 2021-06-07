Порывы Breezе: зачем НАТО проводит совместные учения с Украиной

«Известия» разбираются, какие сценарии могут быть разыграны на маневрах вблизи российских границ

На предстоящих в конце июня совместных учениях Украины и НАТО Sea Breeze 2021, возможно, будут отработаны удары высокоточным оружием по территории России. В отличие от 2020-го, когда из-за пандемии стороны ограничились морской компонентой, в этом году маневры станут крупнейшими в истории. В них задействуют корабли, самолеты, морскую пехоту, спецназ и ударные беспилотники. Пентагон уже тренирует быструю переброску своих дальнобойных ракет в Восточную Европу. Какие сценарии разыграют на учениях и угрожают ли они России — разбирались «Известия».

Международные маневры

В рамках этих маневров, по словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, может быть проведена отработка ударов по территории России американскими наземными ракетными комплексами и переброска их в Румынию и Болгарию. Речь идет о системах HIMARS. В их арсенале есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы в несколько сотен километров. А уже в скором времени боекомплект этих систем пополнится гиперзвуковыми боеприпасами.

Морские учения пройдут с 28 июня по 10 июля в северо-западной части Черного моря, а также на территориях Николаевской, Херсонской и Одесской областей. В них примут участие 29 стран — членов НАТО и партнеров блока. Как по числу стран-участниц, так и по количеству наблюдателей (порядка 35 стран) эти маневры станут рекордными.

Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

В общей сложности задействуют 30 кораблей, три десятка летательных аппаратов, беспилотники Bayraktar TB2, части морской пехоты Украины и США, контингенты других стран НАТО. К сухопутным эпизодам привлекут более 1400 военнослужащих. С украинской стороны в двухнедельных учениях примут участие практически все силовые структуры. Это и вооруженные силы, и пограничная служба, и национальная гвардия.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что под прикрытием проведения учений Sea Breeze 2021 будут доставлены современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем всё это будет направлено также националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

Заместитель командующего Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Доскато отметил, что в этом году спланировано расширить формат и сценарий обучения. Отработают не только морской и воздушный компоненты, но дополнительно береговой и водолазный. По его словам, будет проведен классический вариант с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой.

Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze 2019 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские власти объявили, что со стороны ВМСУ в Sea Breeze примут участие десантно-штурмовая рота морской пехоты, подразделение специального назначения, а также пара корабельных подразделений флотилии. От госпогранслужбы привлекут части комендатуры быстрого реагирования Южного регионального управления и отряд «Дозор».

В этом году планируется активно отрабатывать наземную программу, а также действия водолазных сил. На последнее особо стоит обратить внимание. Украина достаточно активно совершенствует и развивает свои подразделения подводных пловцов как на флоте, так и в силах специальных операций.

1 июня в рамках учений Defender Europe несколько установок HIMARS впервые перебросили авиацией из Германии в Болгарию, где они отстрелялись на местном полигоне. При желании сторон мобильные установки легко могут оказаться и на территории Украины.

Ракетная мобильность

Учения серии Sea Breeze сфокусированы в основном на морских и прибрежных операциях. Но уже несколько месяцев США проводят в Европе крупномасштабные маневры Defender Europe и последовательно наращивают свою огневую мощь в регионе. Фокус усилий Североатлантического альянса сместился на отработку быстрого создания маневренных группировок.

С августа прошлого года США развернули и активировали в Германии 41-ю артиллерийскую бригаду, вооруженную высокоточными ракетными установками M270 MRLS и M142 HIMARS с радиусом действия в 300 км. До учений в Болгарии уже дважды отрабатывалась быстрая переброска этих вооружений в Румынию. С ее территории в зоне досягаемости оказывается часть Крыма.

Высокоточные ракетные установки M142 HIMARS Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В отличие от тяжелой гусеничной реактивной системы залпового огня М270 колесная установка может быстро совершать марши на сотни километров по обычным дорогам. Легко ее перевозить и небольшими военно-транспортными самолетами С-130.

Собственным мобильным оружием дальнего радиуса действия хочет обзавестись и морская пехота США. Она предназначена в том числе для быстрого развертывания и экспедиционных действий в Европе. Командование корпуса запросило дополнительное финансирование для закупки в 2022 финансовом году крылатых ракет Tomahawk. Ими планируется оснащать береговые полки. Первая партия боеприпасов с дальностью свыше полутора тысяч километров будет в противокорабельном исполнении. Но в США уже идет активная разработка наземной их модификации, которую можно будет применять по сухопутным целям.

Совместимость силовых структур

Многонациональные учения серии Sea Breeze в Черном море проводятся с 1997 года. Несколько раз участие в них принимала и Россия. Но после 2014 года привлечение нашей страны не предусматривается. Корабли и самолеты ЧФ РФ наблюдают за действиями сил Украины и стран Североатлантического альянса только со стороны.

Целью маневров заявлено обеспечение совместимости силовых структур Украины со странами НАТО, общее повышение уровня боевой подготовки украинских силовиков, а также решение широкого спектра морских задач, как боевых, так и гуманитарных. Страну будут знакомить с методами планирования, подготовки и проведения операций по стандартам альянса, новыми системами оружия и военной техники.

Военнослужащие США на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Петров

Пока не объявлен подробный план проведения учений. Скорее всего, он будет заключаться в проведении морской десантной и контрдесантной операции. Уже известно, что будут проводиться операции по поиску и уничтожению подводных лодок с участием морской и патрульной авиации. Стоит отметить, что лишь ЧФ России располагает серьезным подводным компонентом в Черном море.

Будут также отрабатываться эмбарговые операции и перехват судов-нарушителей. Кроме того, протестируют охрану морских коммуникаций и сопровождение важных грузов. В море назначены практические стрельбы корабельной артиллерии и зенитных комплексов.

В ходе учений Sea Breeze 2019 отрабатывался вариант действий речных сил на Дунае. Согласно плану, тогда некие «вражеские силы» блокировали выход в море, а украинские военные обеспечивали свободный проход транспортных гражданских судов через устье реки до Черного моря. Под противником в сценарии подразумевались силы России и Приднестровской Народной Республики. В том году учения лишь немного уступали по размаху предстоящим. Тогда в них приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных.

Одними Sea Breeze дело не ограничится. Всего на территории Украины в 2021 году запланированы восемь многонациональных учений.

Антон Лавров