Британское издание назвало основные угрозы для истребителей F-16 в случае их появления в зоне украинского конфликта

В случае передачи Украине самолетов-истребителей американского производства F-16, их применение в зоне боевых действий будет сопряжено с большими рисками. К такому выводу пришли авторы британского издания The Daily Express.

Как утверждают авторы издания, ссылаясь на мнение опрошенных военных экспертов, американские истребители вряд ли смогут помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Но зато для самих истребителей возникнут многочисленные риски, связанные с наличием у Российской Федерации разнообразных вооружений, способных серьезно помешать применению таких самолетов.

В числе этих вооружений британский таблоид называет зенитно-ракетные комплексы С-400, современные истребители Воздушно-космических сил России МиГ-31 и Су-35. Российские самолеты и ЗРК могут стать «серьезной проблемой» для истребителей F-16, подчеркивает издание. Именно они и будут основной угрозой для истребителей при попытках ВСУ использовать последние в зоне украинского конфликта.

Напомним, что ряд европейских государств ранее согласился передать Украине самолеты американского производства. Первыми о таком решении заявили Дания и Нидерланды. США подтвердили, что не возражают против передачи третьими странами самолетов американского производства для нужд воздушных сил Украины.

Сейчас украинские летчики, которым предстоит летать на данных истребителях, проходят соответствующую подготовку. Впрочем, эксперты ранее заявляли, что серьезным препятствием для использования истребителей на Украине станет отсутствие соответствующей инфраструктуры для их обслуживания. Кроме летчиков, кстати, надо подготовить и инженерно-технический персонал, что тоже является весьма непростой задачей.