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Газета.ru

«Ничего недостижимого в мире нет. Турция может купить Су-57»

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА "Новости"

Эксперты рассказали, при каких условиях Москва продаст Анкаре новейшие истребители Су-57

Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если Конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщили СМИ. «Газета.Ru» разбиралась, с чем может быть связан интерес Турции к Су-57 и какова вероятность того, что она купит эти самолеты.

По данным турецкой газеты Milliyet, Турция запросила 40 американских самолетов F-16 Block 70 и восемьдесят комплектов модернизации для уже находящихся на вооружении бортов.

«Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России. Тема Су-57, одного из самых мощных вариантов, была на повестке дня и раньше», - пишет турецкая газета.

В 2021 году США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО/ПРО С-400. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

«В текущей ситуации чрезвычайно сложно представить покупку вообще какого-либо российского оружия и военной техники кем-либо, особенно Турцией, сейчас она никакого российского оружия покупать не будет. Но что касается Су-57 - это, вероятно, громкие вбросы в прессу», - рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Эксперт напомнил, что в российской армии сегодня только три Су-57. При этом два последних были переданы Воздушно-космическим силам (ВКС) России в начале 2022 года. Руководство Министерства обороны неоднократно отмечало, что первоначальной целю является приобретение Су-57 для нужд отечественной боевой авиации и укомплектование парка ВКС.

По словам Ермакова, сделка по F-16 подвисла из-за позиции Конгресса, но еще может быть одобрена США. «Вероятно, говоря о намерении рассмотреть закупку российских Су-57, Турция хочет таким образом простимулировать это одобрение. Закупка Су-57 даже при другой политической обстановке более чем проблематична. Нужно закупать полностью другое аэродромное оборудование, готовить под самолеты летчиков, закупать оружие к истребителям. Поэтому Турция будет стараться покупать американское оружие», - сказал Ермаков.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, сигналы о возможной покупке Су-57 могут быть как элементом внешнеполитического шантажа со стороны Анкары в адрес Вашингтона, так и «прощупыванием почвы» для реальной сделки. «Ничего недостижимого в сегодняшнем мире нет, поэтому нельзя исключать, что при определенных обстоятельствах Турция может закупить определенное количество Су-57», - считает Коротченко.

Он отметил, что вопрос в случае с поставками Турции Су-57 упирается, помимо прочего, еще и в платежеспособность Анкары.

«Турки могут захотеть кредитную историю. Но нам нужно делать упор на товарно-денежные отношения, а не на предоставление кредита. В любом случае, это предмет переговоров. Но известно, что когда президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган посещал авиасалон в Жуковском, президент России Владимир Путин лично провел ему презентацию Су-57», - напомнил Коротченко.

Генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов усомнился в адекватности вероятной замены F-16 на Су-57.

«Самолет F-16 не такой на сегодняшний день и новый, тот за который стоит бороться. Су-57 и F-16 - это два разных поколения самолетов и по предназначению, и по качеству. F-16 - легкий истребитель поколения 4++. Исходя из этого, если Турция действительно рассматривает российский самолет как замену F-16, то им можно было бы предложить уже сегодня не Су-57, а Су-30СМ, Су-35, МиГ-35. К тому же, массового производства Су-57 нет. А Турции понадобится не менее 20 единиц», - сказал Попов.

При этом он отметил, что поставка Турции российских истребителей - длительный процесс, связанный с финансами и производством.

«Конечно, возможен предзаказ на технику, которой еще нет. Теоретически это могло бы выглядеть так. Анонсировав заблаговременно, что им нужен этот самолет, турки бы проплатили часть заключенного договора.

Если предположить, что Су-57 действительно будет поставляться Турции, то его нужно будет доработать, чтобы он был совместим по органам управления, системам навигации. Затем должны быть проведены испытания - тестовые и совместные с турецкой стороной. Это достаточно длительный путь, если прямо сейчас они примут решение на заказ партии Су-57, то получат ее минимум через три года»,

- заключил генерал Попов.


Ирина Альшаева

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