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Известия.ru

Американский офицер назвал российское оружие, которое уничтожит F-16

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Офицер ВС США Дэвис: российские С-400 уничтожат истребители F-16 ВСУ

Российские С-400 могут уничтожить истребители F-16, переданные Украине. Об этом 22 августа говорится в статье старшего научного сотрудника отдела оборонных приоритетов, бывшего подполковника армии США Дэниэла Дэвиса для портала 19FortyFive.

«Возможно, это наиболее важно, что самолет уязвим для российских систем ПВО, таких как С-300 или С-400, и будет иметь невыгодное положение в бою «воздух – воздух» против российских истребителей Су-35», — говорится в статье.

Автор статьи назвал F-16 надежным самолетом, однако подчеркнул, что он не может раскрыть свой потенциал без системы ПВО. Кроме того, по мнению Дэвиса, в бою категории «воздух – воздух» F-16 против российских Су-35 будет в невыгодном положении.

«Дело не в том, что F-16 — плохая платформа или что она плохо работает. Это надежное наступательное вооружение. Но их слишком мало, слишком мало украинских пилотов, способных освоить F-16 в ближайшей перспективе, слишком много логистических и тактических недостатков, а контрмеры России против «Боевого сокола» слишком эффективны», — подытожил Дэвис.

Ранее, 21 августа, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские Cу-35 и МиГ-31 также могут уничтожить истребители F-16, которые страны Запада готовят к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он отметил, что и тяжелые российские истребители Су-35, и дальние перехватчики МиГ-31, а также С-400 могут успешно противостоять F-16.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 22 августа заявил, что, если западные страны поставят на Украину истребители F-16, у расчетов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) «будет славная охота». При этом сам врио главы ДНР Денис Пушилин назвал возможную передачу американских истребителей F-16 Украине свидетельством сохранения курса стран Запада на продолжение конфликта. Он считает, что мирными инициативами эти действия нельзя объяснить.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил, что достиг договоренности с властями Дании о поставках F-16. Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что будут переданы 19 истребителей. В тот же день украинский лидер заявил, что договорился о поставках Киеву 42 самолетов F-16 и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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МиГ-31
С-300
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
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