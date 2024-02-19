Байден допустил потерю Украиной других городов после Авдеевки, пока США медлят с помощью

Американский президент отметил, что будет бороться за то, чтобы Киев получил необходимые боеприпасы

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден допустил, что украинские войска могут потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

Журналисты спросили американского лидера, уверен ли он, что Украина не потеряет и другие города. "Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть", - ответил Байден. "Слишком многое поставлено на карту", - добавил он.

По мнению президента США, было бы "неэтично" и "абсурдно" отказаться от поддержки Киева, когда у украинских военных заканчиваются снаряды. "Я буду бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы", - подчеркнул он. Байден также заявил, что пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии, об этом сообщили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.

По данным Минобороны, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.