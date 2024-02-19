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ТАСС

Лавров: ЕС делает ставку на передачу Украине дальнобойных систем для ударов по "сердцу" РФ

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Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, "европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ЕС руководствуется планами по поставке Киеву дальнобойных вооружений, которые достали бы до "сердца России". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".

"По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится, и Украина проиграет. Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно", - сказал Лавров.

"То, что война объявлена Западом против нас - в этом никаких сомнений нет, они это и не скрывают. И хотя всячески говорят, что "мы только вооружаем Украину, а она воюет сама", все понимают, что это вранье. Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование Генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены", - подчеркнул министр.

"В войне главное - стратегии, а стратегии не в Киеве находятся, а далеко", - отметил глава МИД РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
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