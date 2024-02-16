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Военное обозрение

Появились изображения истребителя F-35C Lightning ll ВМС США со сложившейся передней стойкой шасси

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Источник изображения: topwar.ru

Инцидент произошёл на авиабазе Мирамар в Калифорнии. У F-35C Lightning II корпуса морской пехоты США, приписанного к 311-й истребительно-штурмовой эскадрилье морской пехоты (VMFA) на авиабазе Корпуса морской пехоты Мирамар, Калифорния, сломалась (или самопроизводно сложилась) носовая стойка шасси во время стоянки вскоре после тренировочного полета. В момент происшествия самолет находился на военно-морской авиабазе Фэллон.

Как подтверждает специализированный интернет-ресурс theaviationist.com,

Фотографии, похоже, подлинные, а не изменены цифровым способом. И, основываясь на деталях, которые нам удалось собрать, аварийный F-35C - это планер CF-89/170109 с кодировкой “WL-04”. Самолет был припаркован под навесом после возвращения из небогатого событиями тренировочного полета 26 января 2024 года. Согласно предоставленному нам непроверенному отчету, после того, как самолет без проблем выключился, пилот начал спускаться по трапу, когда носовая стойка шасси начала медленно убираться.

А далее произошло следующее:

По достижении средней точки полностью сложилась носовая стойка шасси. На фотографиях видно, что самолет опирается на обтекатель электронно-оптической системы наведения - без видимых повреждений. Насколько нам известно, это должно быть первое сообщение о “развале” передней стойки шасси F-35C, поскольку подобные инциденты до сих пор происходили только на вариантах B

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты в США обратились с запросом к соответствующим службам военно-морской авиабазы Фэллон за подтверждением инцидента и дополнительной информацией. Пока никаких разъяснений не получено.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
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