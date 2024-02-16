Посол РФ назвал неприемлемыми непрямые поставки вооружения из Южной Кореи на Украину

Георгий Зиновьев отметил, что в РФ не хотят, чтобы "Республика Корея передавала Украине оружие, из которого будут убивать российских солдат и мирных граждан"

СЕУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Опосредованные поставки южнокорейских боеприпасов и оружия на Украину неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью газете "Хангёре".

"Любые поставки летальных вооружений киевскому режиму - прямые или непрямые - неприемлемы. Мы не хотим, чтобы Республика Корея передавала Украине оружие, из которого будут убивать российских солдат и мирных граждан. Такое решение нанесло бы огромный ущерб двусторонним отношениям. По этой причине неоднократно предостерегали южнокорейских партнеров против таких действий", - сказал посол.

Ранее Зиновьев назвал прямые поставки летального оружия Киеву красной линией, при пересечении которой двусторонним отношениям будет нанесен критический ущерб и Республика Корея перестанет считаться перспективным партнером. Южнокорейская сторона оказывала Украине финансовую и гуманитарную помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

В декабре 2023 года газета The Washington Post выступила с утверждением, что "косвенные поставки" снарядов калибра 155 мм в интересах Украины из Южной Кореи оказались больше, чем объем поставок из Европы. В то же время, как отметил Зиновьев в беседе с российскими журналистами в январе, в России "серьезно относятся" к заверениям южнокорейской стороны, что у поставляемых из Южной Кореи за рубеж боеприпасов есть конечный пользователь и что это не Украина.

Весной 2023 года газета "Тона ильбо" сообщила, что Республика Корея якобы поставит США примерно 500 тыс. снарядов калибра 155 мм в форме ссуды для восполнения американских арсеналов, оскудевших из-за помощи Украине. Тогда допускалось, что американские власти не передадут южнокорейские снаряды Украине напрямую, а направят собственные, имеющиеся в распоряжении после пополнения арсенала.