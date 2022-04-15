Украина запрашивает военную помощь у Южной Кореи

Сообщают, что 11 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении к Национальносму собранию (парламенту) Южной Кореи, запросил у Южной Кореи современное вооружение, включая в первую очередь системы ПВО, а также боевые самолеты, танки, бронетехнику и артиллерию. Южная Корея до настоящего времени отказывалась от поставки Украине "летального" военного имущества, но, по данным южнокорейских ресурсов, обращение Зеленского способствовало началу в Сеуле дебатов о пересмотре этого сдержанного подхода.

Южнокорейский переносной зенитный ракетный комплекс Chiron (KP-SAM, Shingung), производимый компанией LIG Nex1 (входящей в состав группы LG) и разработанный при активном участии российских разработчиков в рамках соответствующего соглашения 2003 года, в экспозиции Сеульской международной выставки аэрокосмической и оборонной промышленности Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) 2019, октябрь 2019 года (c) bmpd

"У Кореи есть самолеты и танки, которые нужны нам сегодня, чтобы отбиваться от России", - заявил Зеленский в телеобращении к Национальному собранию Южной Кореи. - "Такое оружие не только спасло бы жизни простых украинцев, но и дало бы им возможность спасти свою страну".

С начала российской специальной операции на Украине 24 февраля Южная Корея заняла сдержанную позицию по отношению к конфликту, хотя и поддержала антироссийские экономические санкции Запада. Южная Корея выделила Украине более 10 млн долл гуманитарной помощи, но южнокорейское военное содействие Украине пока что выразилось лишь в отправке одной партии "нелетального" груза на сумму 1 млрд вон (около 800 тыс долл), включающей защитные шлемы, бронежилеты и медицинское имущество.

Сообщается, что 8 апреля министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре с министром обороны Южной Кореи Су Уком запросил возможность передачи Украине южнокорейских переносных зенитных ракетных комплексов Shingung (Chiron). Согласно южнокорейским источникам, в ответ "министр Су вежливо повторил принципиальную позицию правительства Южной Кореи о том, что его помощь Украине ограничивается нелетальными материалами". Напомним, что, по иронии, переносной ЗРК Shingung (Chiron), производимый компанией LIG Nex1 (группы LG), был разработан при активном российском содействии.

Однако обращение Зеленского 11 апреля привело к активизации дебатов основных политических партий Южной Кореи в сторону возможного сдвига к более активной антироссийской позиции. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, избранный от правоконсервативной партии "Сила народа" и вступающий в должность 10 мая, считается сильно проамериканским. В ответ на выступление Зеленского, лидер партии "Сила народа" Квеон Сон-дон в Национальнос собрании сослался на историю с Бучей и призвал Южную Корею к "быстрым действиям". "Мы не можем не возмущаться этими неизбирательными убийствами мирных жителей", - сказал Квеон. - "Мы знаем глубину войны и то, что приходится терпеть людям. События на Украине нам близки. Корея присоединится к международному сообществу, чтобы поддержать Украину и пожелать скорейшего установления мира". Представители Демократической партии высказались в том же духе.

Пока что южнокорейское министерство обороны решило отправить на Украину новый пакет "нелетальной" военной помощи на сумму 2 млрд вон (1,6 млн долл), включающий в основном бронежилеты. Однако новая южнокорейская администрация, видимо, будет готова принять решение и о представлении Украине "летальной" военной помощи. В политических и медийных кругах Южной Кореи уже появились предложения об отправке Украине не только вооружения южнокорейского производства, включая ПЗРК Shingung (Chiron) и ЗРК средней дальности Cheongung (Cheolmae-2) (также созданный при участии российской стороны), но и о передач Украине имеющегося в Южной Корее вооружения российского производства. Речь, прежде всего, идет об имеющихся у южнокорейской армии поставленных в свое время из России в счет покрытия бывшей советской задолженности 80 танках Т 80У и 70 боевых машинах пехоты БМП-3, которые и так планировались к списанию в ближайшие годы. Вероятно, если конфликт на Украине затянется, то Южная Корея в итоге присоединится к поставщикам сложного и тяжелого вооружения для вооруженных сил Украины.