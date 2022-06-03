Южнокорейское оружие может окольными путями попасть на Украину

ЦАМТО, 2 июня. Западные страны пытаются обходными маневрами вовлечь в поставки оружия ВС Украины государства, занимающие нейтральную позицию.

Так, власти Республики Корея ранее отказались поставлять Украине летальное оружие как российского, так и собственного производства. Дважды Республика Корея поставила на Украину нелетальное военное имущество на сумму около 3 млрд. вон (2,4 млн. долл.), включая каски, бронежилеты и сухие пайки.

Тем не менее, похоже, что после смены правительства взгляды южнокорейских властей также стали меняться. Накануне ЦАМТО разместил сообщение о визите в Республику Корея министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, который вел переговоры с руководством южнокорейского оборонного ведомства и предприятий военно-промышленного комплекса о развитии сотрудничестве в области оборонных НИОКР и поставках современных вооружений.

Речь, в частности, шла об ускорении поставок и дополнительных закупках шасси для 155-мм самоходных гаубиц "Краб" и новых боевых машинах пехоты компании Hanwha Defense, основных боевых танках K2 и колесных бронетранспортерах компании Hyundai Rotem, самолетах компании KAI.

Ранее Польша уже передала ВС Украины 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Краб", которые размещаются на разработанном Hanwha Defense шасси южнокорейской гаубицы K9 "Тандер". При этом поставка, вероятно, не требовала одобрения правительства Республики Корея.

Возникает вопрос, необходимы ли ВС Польши, на вооружение которых уже состоят 126 ОБТ "Леопард-2A4", 105 "Леопард-2A5", 16 "Леопард-2PL", и, кроме того, ожидается поставка 250 американских ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс" (M1A2C), танки южнокорейского производства, производство которых по заявлению польского министра может осуществляться в сотрудничестве с польской промышленностью?

Можно предположить, что целью переговоров об ускорении поставок по действующим контрактам и заказе новых партий шасси является намерение властей Польши поставить дополнительные гаубицы ВС Украины. Аналогичным образом в Украину могут "попасть" совместно произведенные в Польше танки и другая бронетехника.

Кроме того, 30 мая южнокорейские издания The Korea Herald и Asia News Network сообщили о полученном властями Республики Корея по дипломатическим каналам запросе Канады на поставку 100 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов. Как заявлено, они необходимы для восстановления истощенных запасов ВС Канады после отправки на Украину крупной партии снарядов вместе с четырьмя гаубицами M-777. Источник издания сообщил, что правительство Республики Корея еще официально не приступило к процедурам одобрения экспорта, а запрос изучается вооруженными силами страны.

Министр обороны Канады Анита Ананд 24 мая объявила о намерении поставить для поддержки ВС Украины 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО, взрывателей и метательных зарядов. Покупка данных боеприпасов в США за 98 млн. канад. долл. (77 млн. долл.) свидетельствует об истощении собственных запасов оружия в Канаде.

В Республике Корея 155-мм артиллерийские боеприпасы производятся корпорацией Poongsan Corp. Южнокорейская телекомпания SBS 29 мая сообщила, что командование ВС Республики Корея рассматривает возможность продажи Канаде боеприпасов производства Poongsan Corp. из наличия. Затем компания сможет поставить 100 тыс. новых боеприпасов ВС Республики Корея.

Если правительство Республики Кореи примет решение о поставке 155-мм боеприпасов в Канаду, фактически оно присоединится к числу поставщиков оружия Украине и данное обстоятельство должно будет учитываться при выстраивании отношений России с этой страной. Представляется целесообразным предупредить о недопустимости завуалированных поставок оружия в третью страну посла Республики Корея в Москве.