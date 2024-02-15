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Макрон обещал. В Польше рассчитывают на французское ядерное оружие (Polsat TV, Польша)

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Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Polsat TV: Туск назвал обещание Макрона поделиться ядерным оружием эпохальным

Премьер Польши Туск с энтузиазмом отнесся к обещанию Макрона предоставить Европе французское ядерное оружие, сообщает Polsat TV. В Варшаве считают угрозу со стороны Москвы актуальной, хотя Кремль неоднократно отвергал подобные обвинения.

"Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности", — подчеркнул в Берлине Дональд Туск. Премьер-министр также затронул тему военных репараций от Германии, а также российских "Искандеров" и их дальности.

Дональд Туск находится с официальным визитом в Берлине. После встречи с канцлером Олафом Шольцем состоялась пресс-конференция.

После выступления лидеров журналисты начали задавать вопросы. Дональд Туск говорил о российских ракетах и бомбах, которые, как он подчеркнул, находятся на территории Калининградской области.

"Проблема ядерной угрозы — это не абстракция. После начала конфликта на Украине Путин неоднократно использовал этот аргумент. Он пытается оказать давление на Запад", — сказал польский политик и добавил, что Россия модернизировала свой ядерный арсенал.

Как отметил премьер, Варшава и Берлин находятся в пределах досягаемости российских Искандеров. "Это 100 ядерных боеголовок, может быть, больше. По какой-то причине они были модернизированы. И по какой-то причине в последнее время их стало больше", — говорил премьер.

Дональд Туск: я очень серьезно отношусь к словам Макрона

Обсуждалась также тема Франции.

"Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить всей Европе свои ядерные возможности и потенциал, чтобы они стали частью общеевропейской системы безопасности", — заявил глава польского правительства.

Дональд Туск при этом добавил, что такие сигналы стали с некоторых пор отчетливо звучать и к ним "стоит относиться очень серьезно".

"Хорошая тема для серьезного разговора""

Также была затронута тема репараций.

"Мои предшественники обратились к правительству Германии за репарациями. В документе, который был передан предыдущим правительством правительству Германии, говорилось о некоей форме компенсации. (...) В формальном, юридическом, международном смысле вопрос репараций был закрыт много лет назад. (...) Вопрос же моральной, финансовой, материальной компенсации так и не был реализован", — сказал польский политик.

"Это всегда хорошая тема для более серьезного разговора, но в отличие от моих предшественников я буду искать с канцлером такие формы сотрудничества, которые не превратят события прошлого в рок, который бы довлел над нашими отношениями", — пообещал премьер.

По его мнению, "немцам здесь есть чем заняться".

Премьер-министр в Париже

Премьер-министр Дональд Туск побывал в Париже в понедельник, 12 февраля, где провел двусторонние переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. После этой встречи глава правительства Польши говорил о необходимости сотрудничества в сфере безопасности, которая легла в основание Евросоюза и НАТО.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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