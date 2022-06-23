В Китае предрекли Литве гибель в случае ее блокады Калининграда

Как Литва смеет блокировать Калининград, не боится ли она гибели?

Со стороны Литвы — это просто безумство мешать российскому транзиту в Калининград, пишет автор китайского издания "Гуаньча". Напомним, что в конце 2021 года у Китая был свой конфликт с Литвой из-за того, что в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Вот автор и не скупится на грозные предупреждения.

На свалке европейской истории существуют несколько небольших стран, которые то появляются, то исчезают, то вновь восстанавливаются из-за различных войн и конфликтов.

Литва одна из них. За последние два года она показала свое истинное лицо. Эта крошечная страна, которая в любом отношении меньше, чем любая провинция Китая, смеет провоцировать таких гигантов, как КНР и Россия. Если Литва хоть чем-то представляет ценность, так только своей способностью вызывать громкие аплодисменты американцев своим поведением.

20 декабря прошлого года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на очередной пресс-конференции весьма прямо заявил: "Некоторые люди и определенные силы в Литве настаивают на объединении с сепаратистскими силами „независимости Тайваня“, тем самым они перешли на темную сторону и в конце концов будут уничтожены и выброшены на свалку истории".

И вот эта официально получившая "мусорный статус" в глазах важнейших государств мира страна, ничего не стыдясь, совершает еще более безумные поступки. На этот раз мишенью Литвы стал российский эксклав — Калининградская область.

Что означает блокада Калининграда? Для Литвы это опасная военная авантюра. Обратите внимание на географические размеры: для такой маленькой балтийской страны, как Литва, проиграть — значит исчезнуть, а выиграть — значит раствориться в Калининградской области.

Проще говоря, для Запада Литва — это всего лишь ставка в карточной игре. И Соединенные Штаты хотят использовать ее, чтобы добиться больших результатов малыми усилиями.

Понятно, что политики, приходящие к власти на "демократических" выборах, должны хотя бы для виду защищать интересы избирателей, но такие люди, как [президент Литвы] Гитанас Науседа, готовы пустить страну в расход.

Литовские железные дороги недавно проинформировали руководство Калининградской железной дороги о том, что с 18 июня будет приостановлен транзит ряда грузов, подпадающих под санкции ЕС (перевозка нефти временно не ограничивается до 10 августа).

В итоге этих действий Литвы в настоящее время Калининград не может получать цемент, металл и некоторые жизненно важные товары из России и Белоруссии по железной дороге.

Ущерб для России

Блокада Литвы наносит России двойной ущерб:

— Перекрыт экспортный торговый путь российских товаров, отправляемых зарубежным клиентам по Балтийскому морю через порт Калининграда;

— Материальное обеспечение Калининградской области и функционирование ее социальных объектов находятся в кризисе.

Что касается этого шага Литвы, председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов 19 июня предупредил, что ЕС должен снять блокаду Калининграда, иначе Россия решит транзитную проблему любыми возможными способами.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 22 июня, что контрмеры России заставят литовский народ ощутить реальные последствия необдуманного шага его правительства.

К настоящему времени европейские и российские СМИ уже проанализировали возможные ответные меры, которые может предпринять Россия. Их примерно 5-6, в основном это политические и экономические средства, такие как:

Непризнание за Литвой статуса независимого государства, то есть признание незаконным ее выхода из Советского Союза в период "парада суверенитетов";

Отмена соглашения с Европейским союзом о присоединении Литвы к ЕС;

Требование вернуть Клайпедский порт (известный в Германии как Мемель), который был передан Советскому Союзу на основании Потсдамской конференции 1945 года. Уже позже, через некоторое время после войны Иосиф Сталин решил отдать его Литве. Как правопреемник Советского Союза, Литва, нарушив соглашение о пограничных перевозках, создала необходимость пересмотреть право собственности на Клайпедский порт.

Все эти шаги пошатнут статус Литвы как члена НАТО, поскольку статья VI Устава этого альянса гласит, что у государств-членов не должно быть территориальных споров.

Есть и не очень эффективные контрмеры, которые я не буду подробно рассматривать, например, "отключение от энергии и электричества". Уже одна возможность такого развития событий должна заставить Литву сдаться, не дожидаясь ответных шагов России, иначе Вильнюс в буквальном смысле пойдет на "суицид".

Хотя Россия очень могущественная, ей будет трудно использовать военные средства против Литвы. Человеку нетрудно побить палкой собаку, но трудно палкой убить блоху. На самом деле, у Китая та же проблема с Литвой.

Разве по самому акту литовской блокады Калининграда не видно, какая "мусорная" эта страна?

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 21 июня на пресс-конференции, что трехстороннее соглашение между Россией, Литвой и ЕС все еще действует, но Литва обязана выполнять санкции, введенные Евросоюзом в середине марта.

Вильнюс нарушил обязательства, и при этом премьер-министр страны говорила так искренне и возвышенно. Россия не препятствовала присоединению Литвы к Европейскому союзу 1 мая 2004 года и даже достигла ряда транспортных соглашений по Калининградской области как с Литвой, так и с ЕС.

Именно потому, что в 2004 году три стороны достигли соглашения о перевозках "товаров и людей" между Россией и Калининградом, Литва была принята в ЕС. То есть по закону Вильнюс не имеет права блокировать эту наземную транспортную линию на том основании, что существует противоречие между Европой и Россией.

В противном случае Литва давно могла бы последовать за ЕС и перерезать линию снабжения Калининграда еще восемь лет назад, когда возник крымский вопрос.

Кроме того, в марте ЕС опубликовал список товаров, на которые распространяется эмбарго из-за украинского кризиса, но почему-то тогда Литва ничего не сделала, а именно сейчас начала действовать. Чем объяснить эту задержку? Тем, что все литовские политики знали, что действие "трехстороннего соглашения" для Литвы и ее экономики важнее санкционной политики.

Однако, поскольку Владимир Зеленский и его администрация сейчас явно не являются наступающей и держащей инициативу стороной в российско-украинском конфликте, а Украина теряет все больше территорий, Соединенные Штаты решили открыть "второе поле боя".

Вот тут-то и выступила якобы со своей собственной инициативой Литва. В ее поддержку тут же выступили НАТО и Европейский союз. Их позиции были явно скоординированы для того, чтобы отвлечь внимание России от Украины, заставив Москву сосредоточиться на Литве и Калининграде.

США просто используют Литву. Перечислим причины.

Во-первых, Литва входит и в НАТО, и в Европейский союз, и если Россия использует военную силу для борьбы с Вильнюсом, этот конфликт будет отличаться по своей сути от украинского.

Джо Байден неоднократно подчеркивал, что НАТО не отправит ни одного своего солдата на Украину, и 20 июня глава альянса повторил слова. России как бы посылается сигнал: "Только попробуйте напасть на Литву".

Во-вторых, Калининград изначально был стратегической военной крепостью Советского Союза. После перевооружения в 2008 году здесь разместили стратегическое вооружение — ракеты "Искандер" с ядерными боеголовками, ЗРК С-400, а также ракеты малой и средней дальности и другое оружие.

Наступательное вооружение здесь не нацелено на Литву или Польшу, а используется для сдерживания Лондона, Парижа, Рима, Берлина... и не только.

Убить литовскую блоху

Российская армия не может напасть на Литву прямо из Калининграда, потому что ей тогда придется столкнуться и с Польшей. Если же Россия решит послать войска на помощь Калининрграду, то их придется перебрасывать транзитом через Белоруссию.

Соединенные Штаты в свою очередь принимают во внимание следующие два момента:

Во-первых, Путин может не осмелиться напасть на члена НАТО из-за украинского кризиса;

Во-вторых, будет ли согласна Белоруссия предоставить транзит или даже организовать совместную российско-белорусскую группировку? Путину и Лукашенко также будет нужно время для согласования. Хотя Белоруссия была готова сотрудничать с российской армией по Украине, Литва является членом НАТО, и Лукашенко будет предельно осторожен.

Вот почему с этой блохой — Литвой — так трудно бороться, и она является любимой пешкой США. Да и при угрозе для Литвы, разве будут какие-то потери для Америки, Германии, Франции, Евросоюза и НАТО? Нет, никаких.

Соединенные Штаты преследуют еще одну цель: блокируя Калининградскую транспортную магистраль, — они хотят разрушить логистический коридор между Китаем и Евросоюзом.

29 мая была отправлена первая отправка контейнерных поездов из Чэнду в Калининград. Собственником груза является российская транспортная группа FESCO. Ожидалось, что доставка займет около 20 дней — груз пройдет через Китай, Казахстан, Белоруссию, Литву, и, наконец, прибудет в Калининград, а затем будет отправлен через Балтийское море дальше.

Первоначально это был торговый договор, выгодный Китаю, России и Европе, но так уж получилось, что 18 июня Литва объявила, что перекроет железнодорожную ветку, что, вероятно, повлияет на поставки, идущие из Чэнду.

Литве на самом деле весь этот шаг очень выгоден, потому что никто не сможет обвинить ее в том, что она специально портит отношения с Китаем или Россией. Как было сказано выше, это лишь ее договорное обязательство по трехстороннему соглашению "Россия-Европа-Литва", и она должна подчиняться санкциям ЕС.

Но международное право прямо гарантирует право всех стран на поездки в свои эксклавы и рассматривает любое воспрепятствование реализации этого права как намеренную агрессию. Но Литва словно сошла с ума: она не заинтересована в транзите товаров и откровенно провоцирует Россию.

Без "руководства" Соединенных Штатов, стоящих за этим, разве появилось бы у Литвы подобное "стратегическое видение"? Это показывает, что лидеры этой страны-приспешника полностью контролируются Вашингтоном. И когда ситуация окажется слишком опасной, Литва будет выброшена Штатами на свалку истории без каких-либо угрызений совести.