Чжан Хун: похолодание в отношениях России и НАТО несет «сигнал тревоги» (Хуаньцю шибао, Китай)

Китайский эксперт Чжан Хун считает, что напряженность между Москвой и Североатлантическим альянсом достигла той точки, когда любая искра может привести к пожару. Более того, по его мнению, последствия могут быть катастрофическими для множества стран. Что необходимо предпринять, чтобы предотвратить трагедию, — в статье Хуаньцю шибао

Россия объявила, что с 1 ноября приостанавливает деятельность своего постоянного представительства в НАТО, и одновременно останавливает работу военной миссии связи НАТО в Москве. Это решительный ответ Россия на недавнее изгнание из НАТО восьми постоянных российских представителей при Альянсе. Приостановка каналов связи между двумя сторонами ознаменовала утрату Москвой уверенности в контакте с НАТО, и вместе с тем возросла непредсказуемость в двусторонних отношениях, что является отчетливым сигналом тревоги для региональной безопасности и глобальной стратегической стабильности.

Несомненно, отношения между Россией и НАТО находятся сейчас на очень сложном этапе. После окончания холодной войны они "сложили оружие" и прекратили враждовать, перейдя к сосуществованию в условиях мирной конкуренции и сотрудничества. В 1994 году Россия присоединилась к НАТОвской программе "Партнерство ради мира", а в 2002 году отношения между двумя сторонами были оформлены в Совет "Россия-НАТО", но Украинский кризис 2014 года привнес кардинальные изменения в двусторонние отношения, и обе стороны вернулись к состоянию враждебности.

Впоследствии Россия и НАТО развернули войска в Восточной Европе и регионе Черного моря и возобновили крупномасштабное военное противостояние. Альянс разместил силы быстрого реагирования в Польше и странах Балтии, а Соединенные Штаты развернули новые противоракетные системы в Румынии и Польше. Россия также превратила Крым в военную крепость против НАТО, разместив там С-400, стратегические бомбардировщики, модифицированные до возможности нанесения "обратного ядерного удара", и тактические ракеты "Искандер". В начале 2021 года конфликт между двумя сторонами из-за Украины и Белоруссии снова обострился. Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ строго предупредил Запад, чтобы тот не смел покушаться на интересы безопасности России, в противном случае ответ Москвы будет "быстрым и жестким".

Отношения между двумя сторонами переживают все большие трудности, что также показывает, что усилия администрации Джо Байдена по смягчению отношений с Россией потерпели неудачу. Основная причина ухудшения отношений между Россией и НАТО кроется именно в провале налаживания американо-российских отношений. С момента начала Украинского кризиса политика в отношении России стала неизбежной темой в американской дипломатии и даже во внутренних делах. Разногласия между Соединенными Штатами и Россией постепенно расширились от традиционных вопросов безопасности до многих аспектов, включая выборы в США, кибербезопасность и идеологические различия. После прихода к власти Байдена он неоднократно выражал надежду на улучшение отношений с Россией. В январе 2021 года он выступил с инициативой провести телефонные переговоры с Путиным, и обе стороны наконец достигли договоренности о продлении "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III). В апреле он предложил провести встречу на высшем уровне для достижения стабильности и улучшения двусторонних отношений. В конце концов, оба лидера встретились в Женеве в июне, установив возобновление американо-российского диалога по вопросам безопасности и стратегической стабильности.

В то же время администрация Байдена продолжала вмешиваться во внутренние дела России, вводила множественные санкции против нее и даже угрожала высылкой российских дипломатов. В марте Соединенные Штаты объявили, что введут санкции в отношении российских должностных лиц и компаний в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В апреле они утвердили применение санкций против любого сектора российской экономики на основании "кибер-вторжения России и ее вмешательства в американские выборы". В октябре администрация Байдена вновь усилила санкции против России, прекратив поставки полупроводниковых чипов, необходимых для производства оружия. "Неискренность" политики Белого дома в отношении России предопределила трудность изменения тенденции американо-российских отношений, а поскольку Соединенные Штаты являются очевидной лидирующей силой НАТО, отношения между последним и Россией неизбежно станут отражением американо-российских отношений.

Отношения между Россией и НАТО продолжают ухудшаться, и прямым следствием этого является угроза миру в Европе. Политика Байдена в отношении России с момента его прихода к власти показывает, что Соединенные Штаты на самом деле не собирались добавлять искренности в отношения с Россией и что главное требование Вашингтона - это поддержание стратегической стабильности между США и Россией. Для администрации Байдена теория "российской угрозы" - это как раз "стимулирующее лекарство" для восстановления трансатлантического альянса и преобразования НАТО. Создавая напряженность между НАТО и Россией, США могут заставить ЕС последовать примеру Вашингтона в отношении политики безопасности. Продолжая сдерживать Россию, европейские государства-члены НАТО также могут быть побуждены к увеличению расходов на оборону и тем самым разделят ношу Соединенных Штатов в области глобальной безопасности.

Однако хрупкость отношений между Россией и НАТО неизбежно повлияет на безопасность Европы, а скоординированное разрешение Украинского кризиса не может быть осуществлено без посредничества ЕС, и особенно усилий Франции, Германии и России. После окончания холодной войны Россия и Европейский союз установили тесные экономические связи, и уровень сотрудничества между двумя сторонами в торговле, технологиях, инвестициях и других областях постоянно улучшался. Однако ухудшение отношений между НАТО и Россией непременно нанесет ущерб отношениям между ЕС и Россией и среде геобезопасности в Восточной Европе, что станет серьезным препятствием для экономического развития и безопасности Евросоюза.

С начала этого года НАТО активизировала деятельность в периферии России. В июне британские военные корабли даже прямо вторглись в российские воды около Крымского полуострова, в результате чего российские военные самолеты открыли предупредительный огонь. Можно сказать, что напряженность между Россией и НАТО достигла той точки, когда любая случайная искра может привести к пожару, и обе стороны вновь играют в опасную игру с "бамперными машинками" (Аттракцион с электрическими машинками. - Прим.ИноСМИ.) времен холодной войны. В условиях стремительного обострения отношений между двумя сторонами министр обороны США Ллойд Остин совершил визит в три черноморские страны, призывая Грузию и Украину присоединиться к НАТО. Очевидно, что этот шаг приведет только к еще большему неудовольствию и более жестким контрмерам со стороны Москвы.

В качестве "негативного примера" практика развития отношений между Россией и НАТО доказывает, что сегодня в мире не существует страны, которая в одностороннем порядке может стремиться к абсолютной безопасности. С вступлением в XXI век разжигание конфронтации, создание нового "железного занавеса" и новых расколов противоречат чаяниям большинства стран. Мир в целом пребывает в эре мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества. Обеспечение нашей собственной абсолютной безопасности при игнорировании проблем безопасности других стран просто невозможно. Непростые отношения между Россией и НАТО также показывают, что диалог и общение по-прежнему являются мудрым выбором для разрешения разногласий и верным способом построения взаимного доверия. Если Соединенные Штаты и НАТО будут продолжать усиливать давление на интересы безопасности России и даже на ее стратегическое пространство, это приведет только к еще большей враждебности между двумя сторонами. После окончания Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны нам следует давно начать сопротивляться и отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой.

Чжан Хун (张弘)