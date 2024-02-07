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ТАСС

Кандидат в премьеры Грузии заявил, что Киев все еще хочет открыть в Грузии "второй фронт"

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Вид на Тбилиси
Вид на Тбилиси.
Источник изображения: © Sputnik / Стрингер

Ираклий Кобахидзе отметил, что обнародованные факты со стороны Службы безопасности являются подтверждением этого

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Задержание в Грузии автомобиля со взрывчаткой, который следовал из Одессы в Воронеж, служит очередным подтверждением стремления руководства Украины открыть в Грузии "второй фронт" противостояния с РФ. Об этом заявил кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Когда определенные представители украинской стороны пытаются сделать Грузию мишенью для России, абсолютно искусственно, это, конечно, очень тревожно. <...> Эти люди не могут утаить своих злых намерений в отношении нашего государства. Они хотели "второй фронт", они хотят развитие тяжелых сценариев в Грузии", - заявил Кобахидзе.

"Еще раз подтверждается то, что часто говорили высокопоставленные чиновники Украины, которые хотели, и, наверное, по-прежнему хотят "второй фронт" в нашей стране. Факты, которые мы увидели, которые были обнародованы со стороны СГБ (Службы гобезопасности - прим. ТАСС), являются очередным подтверждением этому", - добавил он.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила 5 февраля, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. По данным спецслужб, в какой-то момент план организаторов изменился, они решили отправить контейнер с тремя взрывными устройствами в Россию, а второй контейнер - также с тремя взрывными устройствами - оставить в Тбилиси по конкретному адресу. Груз, направлявшийся в РФ, был остановлен с грузинской стороны в тот момент, когда планировалось переправить его через границу.

Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ на грузинскую территорию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от правящей партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.

Руководство правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а также премьер-министр Ираклий Гарибашвили часто обвиняют украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий. 

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