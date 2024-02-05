Профессор Цзинь Инань: ЕС болен русофобской паранойей от безделья. Если нечего делать, начинаешь всюду видеть врага"

Конфликт на Украине не является межнациональным столкновением и не вызван столкновением реальных интересов Киева и Москвы, олтмечает китайский эксперт Цзинь Инаньт в интервью Национальному радио Китая. Бойня вызвана неистребимым желанием ВПК США провоцировать новые конфликты, чтобы получать заказы и кормить свою обслугу в СМИ.

Через месяц будет два полных года с начала украинского конфликта. Хотя после того, как в конце ноября прошлого года Украина объявила о завершении своего контрнаступления, на наземном фронте не произошло никаких серьезных изменений, воздушные перестрелки при участии беспилотников и ракетные удары активизировались. В своем новогоднем обращении Владимир Зеленский поклялся "нанести ответный удар" по России в 2024 году, а президент Владимир Путин выразил надежду на скорейшее прекращение вооруженных действий при условии, что Москва не отказывается от своей позиции. Так продолжится ли украинский конфликт в 2024 году — или утихнет, достигнув критической переломной точки?

CNR: Что касается украинского конфликта, недавно произошли несколько событий, которые стали темой для бурных обсуждений во всем мире. Во-первых, в российских СМИ появилась статья "США готовят для Киева план военной кампании-2024". Как отмечается в материале, Соединенные Штаты прогнозируют, что российский Генштаб не начнет широкомасштабное наступление до конца марта, чтобы обеспечить спокойное проведение избирательной кампании в рамках президентских выборов. В то же время автор указывает, что Вашингтон разработал четырехэтапный план действий в отношении Киева. Первый этап предусматривает удержание и уплотнение существующих фронтов и истощение наступательных возможностей противника; второй — ведение гибкой активной обороны в соответствии со стандартами НАТО; третий можно назвать этапом дестабилизации российской обороны; четвертый диктует создание новых наступательных группировок, извлечение уроков из провала "контрнаступления 2023 года" и подготовку к реваншу в 2025 году. Профессор Инань, как вы думаете, насколько осуществим этот план?

Цзинь Инань: Я считаю, что этот план трудновыполним, потому что Украина сейчас потеряла важнейшего донора, оказывающего ей экономическую поддержку, — Соединенные Штаты. Предыдущий запрос администрации Байдена на выделение Киеву пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов был заблокирован сенатом. Если нет финансовой поддержки Украины, все остальное — лишь пустые слова. Можно сказать, что первоначальная задумка Запада использовать Киев для давления на Москву не увенчалась успехом. Недавно обнародованный план боевых действий же — всего лишь попытка внести незначительные изменения, в нем нет особого смысла.

Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, недавно выступил с речью, в которой подробно раскрыл природу украинского конфликта. Он сказал, что настоящим инициатором расширения НАТО на восток был военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов. Исходя из своих интересов, ВПК США требовал постоянного роста альянса, хотел, чтобы страны — члены организации все время покупали и применяли оружие. Ведь пока идут конфликты и войны, вооружения и техника расходуются, а значит, ВПК может заключать новые и новые сделки на поставки снаряжения и обогащаться. Под так называемым военно-промышленным комплексом подразумеваются пять основных оружейных групп в США, а также близкие к ним политики: члены конгресса, губернаторы, работники прессы и юридические круги. Таким образом, украинский конфликт воплощает далеко не только противоречия между Москвой и Киевом и не только игру между Россией и НАТО. Огромную роль в нем играет американский ВПК. Вот почему многие политики громко заявляют о поддержке Украины в ее борьбе за демократию, права человека и территориальную целостность, хотя в действительности текущий кризис — это результат общей игры различных заинтересованных лиц с этой страной. Самая большая жертва здесь — украинский народ, судьбой которого манипулируют всевозможные группы интересов, и это величайшая трагедия.

— Вы только что упомянули вопрос финансирования Украины. Хотя США замедляют помощь союзнице или даже приостанавливают ее, высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции и других европейских держав недавно по очереди посетили Украину, пообещав нарастить военную поддержку страны. 22 января президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц заявили о намерении продолжить оказывать Киеву финансовую, политическую и военную помощь. Они подчеркнули, что планируют делать это в долгосрочной перспективе. Кроме того, ЕС сообщил, что пытается найти способ утвердить заблокированный с помощью права вето план помощи на сумму 50 миллиардов евро. Профессор Инань, почему европейские государства вдруг резко изменили свой подход, ушли от пассивной "усталости" и стали "главной силой" в вопросе поддержки Украины?

- ЕС и европейские страны — члены НАТО так торопятся, потому что видят, что Соединенные Штаты сворачивают помощь Украине. В душе они понимают, что одной только их поддержки, без американской, недостаточно... Недавно для содействия союзнице Запад создал международный "артиллерийский союз", цель которого — передать Киеву больше установок, снарядов и другого соответствующего снаряжения. Но перед Старым континентом стоит очень острая проблема: стандарты производства снарядов у его разных стран – членов разные. ЕС надеется решить этот вопрос путем создания "артиллерийского альянса", но ситуация хорошо иллюстрирует хрупкость и несогласованность европейских стандартов. Учитывая это: сможет ли ЕС продолжать политику новых войн в Европе, если США уйдут? Мне кажется, это будет сложно.

Евросоюз — это политическая и экономическая организация, а вовсе не военная. Вот почему сейчас появляется так много вопросов, связанных с координацией оборонной политики, ее разработкой и прочим. Их никак нельзя решить в одночасье. На этом фоне ЕС чувствует, что попал в опасную ситуацию. Сейчас в блоке существует "общий консенсус": если украинский конфликт закончится победой Москвы и поражением Киева, вероятен запуск эффекта домино, то есть европейские державы начнут падать одна за другой. Хотя на самом деле падать будут скорее столпы держащей ЕС безумной глобалистской идеологии.

Становится ясно, что часть ЕС просто не понимает, какие огромные выгоды получает американский ВПК. В то же время она страдает от паранойи, уверенная, что Россия будет присоединять европейские страны одну за другой. На мой взгляд, это абсолютно глупый, ни на чем не основанный страх. Это просто нереально. Что Старому континенту сейчас действительно нужно осознать, так это опасность расширения НАТО на восток. Ему необходимо сдержать обещание, данное альянсом Москве в конце холодной войны, что организация "не будет расширяться на восток ни на дюйм". Ведь фактически НАТО не просто направилась на восток — она прошла в этом направлении уже больше тысячи миль. Организация НАТО продвигается все больше, с каждым шагом приближается к России — и все время говорит, что это Москва на нее нападает. Вот почему про таких европейцев говорят "делать нечего, вот и беспокоятся". Можно ли с таким мышлением должным образом управлять Старым континентом? Куда подобные параноики, собравшись вместе, приведут Европу? Это большой вопрос.

— К слову о беспочвенных тревогах: на этой неделе стартовали крупнейшие со времен окончания холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся четыре месяца. По сообщениям некоторых СМИ, эти маневры — ответ на "атаку" России и, более того, предварительная военная подготовка на случай реального двустороннего конфликта в ближайшие 20 лет. Некоторые пользователи Сети отреагировали на это, отметив, что НАТО, похоже, страдает от серьезного и несколько смехотворного случая стратегического тревожного расстройства. Профессор Инань, как вы оцениваете действия альянса?

— В НАТО есть персоны, которые лично заинтересованы в украинском кризисе, прямо как американский ВПК. Они хотят, чтобы конфликт продолжался, и поддерживают расширение альянса на восток. Только так они могут получить прибыль. Кроме того, в НАТО есть группа людей, которые хотят, чтобы альянс рос и рос; только тогда у них будут официальная должность, деньги, которые можно тратить, зарплата и так называемая карьера. Они маскируют свои личные интересы под государственные и раздувают из этого большое дело. Кто же на самом деле видит этих людей насквозь? Это Трамп. Именно он говорит, что НАТО должна Соединенным Штатам 400 миллиардов долларов, что американцы вложили в альянс столько денег, гарантировали ему безопасность, но страны — члены организации производят множество товаров, конкурируют с США и дезорганизуют американский рынок. Именно поэтому Трамп хочет распустить НАТО, которую считает "военным монстром". Так что теперь человек, которого альянс ненавидит больше всего, — это Трамп, и они ненавидят его больше, чем Путина, — потому что российский президент не может расформировать НАТО, а противостояние ему только усиливает Организацию Североатлантического договора.

Так что, если взглянуть на ситуацию сегодня, НАТО, как и военно-промышленный комплекс США, — это структура, которая, развившись до определенной степени, особенно до этапа, на котором начинает преследовать собственные интересы, оказывает серьезное влияние на международную политику и жизнь населения. Это кошмарное, душераздирающее явление. Кажется, что такие структуры выкрикивают пафосные лозунги о стремлении к территориальной целостности, суверенитету, самоопределению и так далее, но на самом деле, ведомые эгоистическими интересами, они занимаются грязными, темными делами.

Автор: Ли Юэ (李悦)

(Национальное радио Китая, Китай)