Financial Times (Великобритания): Украину предупредили о «высокой вероятности» российской военной эскалации этой зимой

Замминистра обороны Украины заявила, что выводы западной разведки о риске войны основаны не только на переброске российских войск к границе, пишет Financial Times. Американские разведчики якобы узнали планы Владимира Путина. Однако не все читатели поверили в это.

По словам замминистра обороны Украины, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" со стороны России грядущей зимой. Ранее Москва сосредоточила на границе более 90 000 военнослужащих.

Как сообщила на выходных Анна Маляр, хотя заключение западной разведки "требует дальнейшего обсуждения", в нем подчеркивается "высокая вероятность эскалации".

На вопрос, выше ли риск российской военной агрессии сейчас, чем в прошлые годы, она ответила: "Сведения нашей военной разведки совпадают с информацией стран-партнеров, - это говорит о высокой вероятности дестабилизации ситуации на Украине этой зимой"

Маляр добавила, что выводы союзников "основаны не только на данных о численности российских войск вдоль украинской границы". Предполагается, что Вашингтон имеет дополнительную разведывательную информацию о намерениях российского лидера Владимира Путина.

На прошлой неделе США проинформировали союзников о разведывательных данных, которые предвещают, что Москва готовится к новому вторжению на Украину. Президент России в ответ назвал опасения "алармистскими" и обвинил НАТО в разжигании напряженности в регионе собственными незапланированными учениями.

Переброска российских войск происходит в районе сепаратистского Донбасса на востоке Украины, где два пророссийских анклава ведут марионеточную войну с Киевом с 2014 года, а также в других районах к северо-востоку от Украины и аннексированном Крыму, сообщила Маляр.

По оценкам Киева, Россия развернула до 114 000 военнослужащих к северу, востоку и югу Украины, из них около 92 000 солдат сухопутных войск, а остальные - представители ВВС и ВМФ, сообщил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Вашингтону еще предстоит сформировать окончательное мнение о намерениях Путина на основе различных оценок российской угрозы Украине, заявили осведомленные источники. При этом США опасаются, что недавние подвижки серьезнее похожих маневров прошедшей весной, когда Москва сосредоточила у границ аналогичные силы в рамках незапланированных учений.

В минувшие выходные Путин заявил государственному телевидению, что Москва обеспокоена необъявленными учениями НАТО в Черном море с участием "мощной военно-морской группировки" и самолетов со стратегическим ядерным оружием, которые, по его словам, представляют "серьезный вызов" России.

Путин заявил, что предостерег российское министерство обороны от проведения в регионе собственных незапланированных учений и ограничил их задачи сопровождением самолетов и кораблей НАТО, отметив, что "нет необходимости нагнетать там обстановку дополнительно".

"Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся", - сказал он.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США опасаются повторения ранней фазы конфликта после прозападной революции в Киеве в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и спровоцировала сепаратистскую войну в Донбассе, унесшую с тех пор более 14 000 жизней.

"Мы уже видели, как Россия перебрасывала силы к границам Украины, заявляла о некой провокации с ее стороны, а затем вторгалась и по сути осуществляла давно запланированное", - сказал Блинкен. "Вот что они сделали в 2014 году. И поэтому попытки повторить это вызывают серьезные опасения", - заявил он, назвав эти действия "серьезной ошибкой".

Блинкен также предположил, что пограничный кризис в соседней Белоруссии из-за мигрантов, которые пытаются пересечь границу с Польшей, раздувается искусственно, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Буданов из украинской военной разведки заявил, что российские войска после крупномасштабных военных учений с Белоруссией в сентябре "демонстративно оставили свои танки, боевые машины и реактивные системы возле нашей границы".

"Это можно рассматривать как подготовку к масштабному вторжению и как попытку психологического давления", - сказал он.

Хотя Россия свое участие в конфликте всегда отрицала, Москва поддерживала украинских сепаратистов войсками, материально-техническим обеспечением и техникой во время активной фазы войны и продолжают возглавлять их силы, по данным США и стран ЕС.

Переговоры о прекращении конфликта в соответствии с Минским соглашением от 2015 года при посредничестве Франции и Германии фактически зашли в тупик из-за отказа России вернуть Украине контроль над ее границей и нежелания Киева предоставить сепаратистским группировкам конституционную автономию.

На этой неделе министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия отказалась от встречи на уровне министров с Украиной и Германией по мирному урегулированию в Донбассе.

В интервью на выходных Путин также посетовал, что Украина применила в стычке на Донбассе беспилотники турецкого производства, сыгравшие решающую роль в победе Азербайджана в Нагорном Карабахе в прошлом году. По его словам, этим Киев нарушил свои обязательства по договору.

"Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше."

По словам европейского чиновника, даже если Россия не вторгнется, уже одно передвижение войск близ границы дестабилизирует ситуацию. "Постоянное давление со стороны России максимально затрудняет дальнейшее развитие и укрепление Украины как страны", - подытожил чиновник.

Комментарии читателей:

The Skaz Loop

Пусть братья-славяне Россия и Украина сами разбираются. Нам-то какое дело?

А вообще ждите, что цены на нефть подскочат.

Enlighted

Главный вопрос здесь не "что", а "зачем". Что даст Путину дестабилизация ситуации на границе Украины и Белоруссии? Вот несколько моментов:

- Стабильные и грамотно управляемые страны на границе с Россией представляют угрозу для ее политической системы (по крайней мере, так Путин считает)

- Слабые, дестабилизированные страны открыты для дальнейших издевательств со стороны России

- Сдерживание влияния ЕС и демонстрация точек слабины

- Патриотические фанфары для повышения внутреннего рейтинга

- Отвлечение внимания.

Уже всего вышеперечисленного достаточно. В общем, военная агрессия грядет неминуемо.

Uts

Плюс облегчится выход к Черному морю.

Cassandra

Погляди на карту региона.

Mulgrave

Путин хочет сухопутный коридор в Крым - отсюда оккупация Донбасса, которую он намерен распространить до Черного моря и внутренних районов Крыма. Подобная стратегическая авантюра чревата масштабными санкциями и прекращением поставок газа в ЕС. Будет русская рулетка.

Nm

Судя по карте, Крым от Донбасса все же на некотором расстоянии.

Adam W

Если в потенциальный конфликт между Украиной и Россией втянутся соседние страны, риск огромен.

А США в конфликте участвовать будут едва ли - просто введут против России новые санкции и отправят Украине оружие.

Наиболее вероятный сценарий - что все больше помощи украинцам будет оказывать Польша. Исторически сложилось так, что между Польшей и Россией был с десяток войн. Польша, скорее всего, потащит за собой остальную Европу, и вот мы и получим серьезный конфликт…

Надеюсь, русские решат не вторгаться, ведь победителей тут не будет, а смертей - не оберешься, просто ужасающее множество.

Chris Fr

Украина и Польша просто хотят, чтобы Россия их оставила в покое. Неужели это так сложно понять?

А то некоторые пытаются это представить как агрессию против России. Ничего подобного!

Kid from Cleveland

Разумеется, Россия пойдет на обострение. Она уже зажала причиндалы европейцев в тисках природного газа и мигрантов.

From the Beyond

Вот вам теория заговора: Россия вторгается в Украину, а Китай одновременно с нею - на Тайвань. Что делать будем?

Bri in Chi

Китаю и России доверять нельзя - ни при каких обстоятельствах. Тем не менее за последние несколько десятилетий Запад переправил львиную долю своего производства в Китай, а ЕС стал зависимым от путинского газа. Разве можно быть еще глупее?

James Mawson

Интересно, но в Европе можно найти параллели.

После соглашения 1937 года Франция утроила экспорт в Германию и стала чуть ли не главным ее партнером за каких-то пару лет.

Pain doc

Итак, когда Россия явится на Украину, чтобы защитить этнических русских, перестанет ли ЕС покупать природный газ и нефть? Особенно Германия?

Дайте я вам подскажу: нет. Таким образом, этнические русские на Украине будут в безопасности от украинских олигархов и деревенщины, а немцы славно погреются этой зимой. Один только Брэндон перестанет покупать российский газ, но это никакого не волнует (издевательское прозвище Джо Байдена, возникшее после того как телеканал NBC представил вопли толпы Fuck Joe Biden - "В жопу Байдена!" - как Let's go, Brandon - "Вперед, Брэндон" - Прим. перев.). Беспроигрышный вариант для всех, кроме украинцев.

Gypaete

Не забывайте поляков. У них сейчас практически фашистское правительство, и к тому же они ярые русофобы. А ведь уже предупреждали: атака на их союзника и соседа - это атака на них самих. А они в НАТО.

Cassandra

России Украина не нужна - все равно это помойка. Лишь бы Минские соглашения соблюдали.

Popcorn journalism

Эти истории раз стабильно в несколько месяцев появляются. Понагнетают - и все без толку, ничего не происходит.

Единственное примечательное событие за последнее время - агрессия украинских беспилотников против сепаратистских регионов, это нарушение Минских соглашений. А вот такие вот статейки - это лишь дымовая завеса, пустить пыль в глаза после того, как украинская сторона обострит ситуацию по наущению США.

Да, и "Северный поток - 2" скоро запустят, слыхали?

Макс Сэддон (Max Seddon), Катрина Мэнсон (Katrina Manson), Роман Олеарчик (Roman Olearchyk),