ФРГ за неделю отправила Украине ракету IRIS-T, 24 БТР и 4 вездехода Bandvagn 206

Также Киеву передали 1 040 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронированные машины Wisent 1, мостоукладчик Biber с запчастями

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине ракету IRIS-T SLS для системы ПВО, 24 бронетранспортера (БТР), а также 4 вездехода Bandvagn 206. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 1 040 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронированные машины Wisent 1, мостоукладчик Biber с запчастями, 14 плугов для разминирования, противоморскую минную систему, систему наблюдения спутниковой связи, 4 машины пограничной службы, 450 цепей противоскольжения и модули индивидуального группового питания.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд евро. Правительство Германии в 2024 году увеличит помощь с €4 млрд до €8 млрд. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что другие страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку. По его мнению, в конфликте на Украине "сейчас наступил решающий момент".