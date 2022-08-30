"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Помощь от стран ЕС Украине, кажется, забуксовала. Германия, несмотря на обещания, не спешит поставлять новые образцы, а на днях канцлер Олаф Шольц и вовсе заявил о необходимости деэскалации конфликта. Такая перемена риторики вызвана в том числе проблемами в бундесвере.

Дефицит на складах

Похоже, главный экономический локомотив Европы дает задний ход. Канцлер Германии отказался передать Киеву дальнобойные ударные системы, позволяющие бить по территории России. Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок пожаловалась на скудные запасы боевой техники в самом бундесвере. По ряду типов вооружений, отправляемых на Украину, уже наблюдается дефицит.

Наконец, многие европейские СМИ отмечают: Берлин в последнее время крайне редко объявляет о новых пакетах военной помощи Киеву. Газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах писала, что Киев с июня неоднократно просил правительство ФРГ добавить оружия, но безуспешно. Впрочем, Германия и до этого не выражала энтузиазма по этому поводу, в отличие, например, от Польши или стран Балтии.

"В Берлине умеют считать деньги и понимают, что вся эта ситуация для них крайне невыгодна, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — То, что они могли передать без ущерба для себя, — уже на Украине. А оборонные заказы, которые обещал щедро профинансировать Шольц, нужны прежде всего самим. Новую технику, сошедшую с конвейера, никто Киеву не даст. И восточноевропейским странам — в обмен на их советское вооружение, отправленное в зону боевых действий. Своя рубаха ближе к телу".

Немецкие солдаты бундесвера Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Кроме того, подчеркнул Леонков, политический ветер очень переменчив. После убийства Дарьи Дугиной и ряда других акций украинских спецслужб в России активно обсуждают возможность признания нынешней киевской власти террористической организацией. Если такое решение примут, дальнейшая поддержка Зеленского может стоить Берлину разрыва всех экономических отношений с Москвой.

В первую очередь окончательно похоронят "Северный поток — 2", на который немцы потратили очень много денег. Не исключен и пересмотр условий действующих газовых контрактов.

Для огня с земли

Конечно, от заключенных соглашений на поставки вооружений Берлин не отказывается. Бербок подтвердила, что в ближайшие недели Киев получит зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SL. Это оружие представляет собой ракету "воздух — воздух", модифицированную для пуска с наземной установки с наведением и целеуказанием от РЛС. По мнению руководства бундесвера, IRIS-T поможет ВСУ нивелировать превосходство в воздухе российской авиации.

Пусковая установка IRIS-T Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /

ЗРК выпускают в двух вариантах: SLS и SLM — малой (до десяти километров) и средней (до 40) дальности соответственно. Комплекс устанавливают на автомобили MAN 8х8. Для развертывания системы достаточно десяти минут и всего двух операторов. Каждый ЗРК способен запускать до восьми ракет одновременно. В стандартном оснащении в комплект входят РЛС и пункт управления.

Сама ракета использует спутниковую навигацию, радиокомандную и инерциальную систему, а также инфракрасную головку самонаведения. После выстрела зенитному расчету корректировать курс не нужно. Радиолокационная станция TRML-4D обнаруживает воздушные цели на удалении до 250 километров.

IRIS-T — довольно современное и точное оружие. Однако какой именно вариант достанется Киеву, не сообщают. Да и вряд ли дадут достаточно, чтобы переломить ситуацию в небе, — у самой германской армии не так уж много этих ЗРК на вооружении.

Танков не будет

Немецкая военная техника с наспех закрашенными крестами на бортах уже несколько месяцев воюет в Донбассе. Позиции союзных армий обстреливают в том числе самоходные гаубицы PzH 2000, способные бить активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 56 километров со скорострельностью до десяти выстрелов в минуту. Многие западные эксперты считают эту самоходку лучшей в своем классе.

Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000 Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado

Но в Донбассе в ней возникают проблемы. Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что некоторые САУ после залпа отказывались стрелять — система управления огнем выдавала сообщение об ошибке. Журналисты цитируют военнослужащих ВСУ, жалующихся на чрезмерную "капризность" PzH 2000. Гаубицы довольно быстро изнашиваются и не предназначены для интенсивного применения — не больше 100 снарядов в сутки на ствол.

Не сильно повлияли на ход боевых действий и пушечные зенитные самоходные установки Gepard. Их главное вооружение — спаренные 35-миллиметровые скорострельные пушки — поражает воздушные и наземные цели на удалении до четырех и на высоте до трех километров. По сути это ровесник и аналог советских ЗСУ "Шилка", которых на Украине практически нет.

"Гепарды" — достаточно посредственное оружие с ограниченными боевыми возможностями, — указывает военный аналитик Константин Сивков. — Это старые системы, бессильные против современной авиации, поэтому их быстро уничтожат. Настоящую современную бронетехнику, например танки "Леопард" в шестой и седьмой модификации, Берлин никогда Киеву не доверит. Этих машин у бундесвера мало, не поставляют даже в Польшу. С производством новой техники все непросто, так как промышленность напрямую зависит от российского газа. Все в комплексе".

Пожалуй, из того, что Берлин предоставил Киеву, лучше всего показали себя гранатометы Panzerfaust 3. В Донбассе отмечают: из западных противотанковых средств, с которыми довелось столкнуться, это оружие — одно из самых опасных. На первом этапе военной спецоперации украинские гранатометчики с Panzerfaust 3 доставили немало неприятностей танкистам армий России, ДНР и ЛНР.

Но сегодня бои в основном позиционные. Главная роль на фронте прочно закрепилась за артиллерией. Недолгое преимущество ВСУ в противотанковых средствах больше не актуально.

Андрей Коц