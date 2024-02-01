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Военное обозрение

Зенитные ракеты и артиллерийские снаряды вошли в переданный Украине Германией новый пакет военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Германия продолжит поддерживать Украину, правительство заложило в бюджет на 2024 год 7 млрд. евро, которые пойдут на закупку и поставку вооружений киевскому режиму. Причем Берлин планирует довольно серьезные поставки в течение всего года.

Сегодня немцы передали Украине новый пакет военной помощи, в который вошли: ракеты для ЗРК IRIS-T SLS; 4 вездехода Bandvagn 206; 24 бронемашины FFG; 3 танка для разминирования WiSENT 1; 14 минных тралов; 4 автомобиля пограничной охраны; 1 морская система разминирования; 1 система наблюдения спутниковой связи; 1040 155-мм артиллерийских снарядов; 194000 групповых модульных пайков; 1 мостоукладчик BEAVER с запчастями.

Ранее глава немецкого военного ведомства Борис Писториус анонсировал некоторые военные поставки Киеву на этот год, опубликовав соответствующую информацию. Согласно списку, основу военной помощи составят системы ПВО, танки и бронетехника.

Итак, в течение года ВСУ получат на вооружение: системы ПВО IRIS-T SLM, количество не называется; зенитные установки Gepard, опять же без указания количества; артиллерийские системы и 230 тысяч снарядов к ним; более 80 танков Leopard 1A5; БМП, по-видимому, Marder; инженерные машины и мостоукладчики; 450 бронеавтомобилей; системы разминирования; беспилотники; радиолокационные системы и системы разведки.

Кроме того, Германия обучит на своей территории порядка 10 тысяч украинских военных, если будет кого учить. В Берлине не уверены, что с такими потерями у ВСУ будут "лишние" солдаты для обучения, но, на всякий случай, забронировали места на 10 тысяч.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза последовать Германии и выделить Украине как можно больше средств. Судя по тому, что Шольц ходит с недовольной миной на лице, последовать его совету никто не спешит. На этом фоне разногласия Германии и Франции только увеличились, Берлин обвинил Париж в том, что французы только обещают Киеву много, а дают мало.

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Страны
Германия
Украина
Франция
Продукция
Leopard-1
Проекты
SLS
БПЛА
Евросоюз
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