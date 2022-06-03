Ракета малой реальности

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, поставит ли Германия Украине зенитные комплексы IRIS-T SLM

Канцлер Германии Шольц 1 июня объявил о планах передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитные ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T. Решение сразу вызвало повышенное внимание, так как впервые речь зашла о поставках Украине ЗРК западного производства. До этого Киеву поставлялись только переносные комплексы. Впрочем, сенсация жила недолго, так как бундесвер практически сразу сообщил, что на его складах такой системы нет.

При внимательном и спокойном рассмотрении заявление Шольца и вправду вызывает много вопросов. В первую очередь, потому что этот комплекс по сути — опытный образец и серийно не производится, его испытания завершились только в январе 2022 года. ЗРК малой дальности (до 10 км) IRIS-T SLS в небольших количествах закупался Швецией и Норвегией (для интеграции в ЗРК NASAMS). Первым покупателем ЗРК в варианте SLM стал Египет, заказавший его еще в 2018 году, но физически поставок еще не было. Самой Германией комплекс серийно не закупался. Соответственно, в самом идеальном варианте Берлин может передать Киеву только опытный вариант с неясной степенью исправности после испытаний. Тем не менее, такая возможность заявлена, и следует отнестись к ней внимательно.

Комплекс IRIS-T SLM строится вокруг модифицированной ракеты «воздух-воздух» IRIS c инфракрасной головкой самонаведения и дополнительным радиокомандным наведением (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории. Дальность стрельбы в зенитном варианте достигает 40 км, по высоте — 20 км. Это совместный проект ряда европейских стран во главе с Германией, головной разработчик — немецкая компания Diehl Defence. Серийные поставки авиационного варианта начались с 2005 года. В боевых действиях никакой из вариантов ЗРК не применялся, так что его боевая эффективность остается неизвестной.

Сам факт — страна НАТО огласила возможность передачи Украине ЗРК, — может говорить о том, что украинская ПВО, строившаяся вокруг советских комплексов С-300ПС/ПТ, «Бук-М1», «Оса-АК/АКМ» видимо фактически перестала существовать как единое целое. Единичные комплексы сохранились и безусловно представляют угрозу. Но они могут прикрывать отдельные объекты, причем на нерегулярной основе, действуя фактически методом организации засад. Многочисленные ПЗРК советского и западного производства представляют основную угрозу для вертолетов и штурмовиков, но, к чести российских бортовых комплексов обороны, из-за их работы боевая эффективность этих средств также существенно понижена.

Поэтому передача одной-двух батарей по сути стационарного комплекса может означать только прикрытие какого-то особо важного объекта, скорее всего в глубине территории Украины, причем от российской пилотируемой авиации, а не высокоточного оружия. Попытка размещения его в прифронтовой зоне будет приведёт к весьма быстрому уничтожению силами и средствами ВКС России. И его поставка никоим образом не сможет изменить общую ситуацию на линии соприкосновения ВСУ и российских войск.

За кадром остается и вопрос подготовки украинских расчетов на этот комплекс. Обучение занимает довольно продолжительное время, и в лучшем случае украинские операторы будут готовы в 2023 году. Вероятность передачи этих ЗРК в так называемый «мокрый лизинг», когда комплексы будут переданы Украине вместе с немецкими расчетами, представляется маловероятным в силу отсутствия таковых в бундесвере и колоссальными рисками политического характера.

Возникает логичный вопрос: «Что же это было?». Ответов на представляется несколько.

Первый — это тонкая месть Шольца за «ливерную колбасу» и в целом нежелание идти на эскалацию конфликта путем поставки Украине действительно значимых вооружений. Несмотря на многочисленные заявления, гаубицы PzH2000, БМП Marder 1А3 и ЗСУ Gepard все еще не доставлены на Украину. IRIS-T SLM просто пополнил коллекцию невыполненных немецких обещаний.

Другим вариантом может быть очередная «схема», в которую играют немцы. Смысл ее в том, что комплекс может быть передан не Украине, а какой-либо стране НАТО или Евросоюза в обмен на отгрузку оттуда комплекса советского производства. Кандидатами в данном случае могут выступать Греция, Кипр и Финляндия, имеющие на вооружении российские ЗРК средней дальности. Нечто подобное предлагалось Польше и Греции в отношении их бронетехники.

Наконец, это может быть просто рекламная кампания немецкого оружия и ВПК, которую немцы проводят, пользуясь ситуацией. Еще вчера про данный ЗРК знали только узкие специалисты, сегодня же о нем стало известно всему миру. И это может сработать на его продвижении на новые рынки, в первую очередь, на Ближнем Востоке или Азии.

Тем не менее, полностью вариант передачи Украине какого-либо современного западного ЗРК средней дальности исключать нельзя. Это потребует от российской армии превентивных мер по ликвидации этой угрозы еще на этапе переброски к местам развертывания.

Автор — военный эксперт

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