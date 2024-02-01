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ТАСС

Рогов заявил, что 30% дронов ВСУ на запорожском направлении являются западными образцами

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Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что 40% - собственные разработки или модернизированные коммерческие модели

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Около 30% используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении БПЛА, включая FPV-дроны и дроны-камикадзе, являются образцами западного производства, остальные - собственные разработки или модернизированные коммерческие модели. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"FPV-дроны, дроны-камикадзе на запорожской линии соприкосновения - это очень широкий спектр. Если говорить в пропорциях, то примерно 30% - это западные [дроны], 40% - это самоделки, оставшаяся часть - переделанные китайские дроны и тихоходные, включая "Бабу Ягу", которая, по сути, является сельхоздроном", - сказал Рогов. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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