Рогов заявил, что 30% дронов ВСУ на запорожском направлении являются западными образцами

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что 40% - собственные разработки или модернизированные коммерческие модели

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Около 30% используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении БПЛА, включая FPV-дроны и дроны-камикадзе, являются образцами западного производства, остальные - собственные разработки или модернизированные коммерческие модели. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"FPV-дроны, дроны-камикадзе на запорожской линии соприкосновения - это очень широкий спектр. Если говорить в пропорциях, то примерно 30% - это западные [дроны], 40% - это самоделки, оставшаяся часть - переделанные китайские дроны и тихоходные, включая "Бабу Ягу", которая, по сути, является сельхоздроном", - сказал Рогов.