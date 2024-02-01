КНР не откажется от поддержки РФ по украинскому вопросу, несмотря на давление США

Министр обороны КНР Дун Цзюнь отметил, что в последние годы США и другие западные государства пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ поддержку

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Китая не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом [оказалось] под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", - сказал он.

Дун Цзюнь отметил, что в последние годы США и другие западные государства пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку. "Как две важнейшие и ключевые силы в мире мы должны решительно ответить на глобальные вызовы", - подчеркнул он.

Переговоры министров обороны РФ и КНР прошли в режиме видео-конференц-связи.